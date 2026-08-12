/ईरान का ऐसा खौफ कि ट्रंप ने बदला प्लेन; अब इज़रायल पर साजिश का शक क्यों?

ये तो वो कहानी है जिसे पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है और जिसे देखकर हर कोई यही समझ रहा है कि ईरान हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन यानी कत्ल करने की साजिश रच रहा है. दुनिया भर के लोग इस बात पर आसानी से यकीन भी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले लंबे वक्त से दुश्मनी चली आ रही है. अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर और कई बड़े फौजी कमांडरों के ख़िलाफ़ सख़्त रुख़ अपनाया और उन्हें निशाना बनाया. जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल गरमा गया था. उधर, ईरानी अवाम भी अपनी सरकार और अपनी फ़ौज से लगातार इंतेक़ाम लेने की मांग कर रही है. तेहरान की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं, और आयत उल्लाह अली ख़ामेनेई के फ़्यूनरल के मौक़े पर तो तेहरान में ट्रंप के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए थे जिन पर साफ़-साफ़ लिखा था कि 'वी विल किल यू'. लोग उन पोस्टरों पर पत्थर इस तरह मार रहे थे जैसे हज में शैतान को पत्थर मारा जाता है.