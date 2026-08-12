/ईरान का ऐसा खौफ कि ट्रंप ने बदला प्लेन; अब इज़रायल पर साजिश का शक क्यों?

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डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन बदलने की कहानी ने दुनिया को चौंका दिया है. जिस अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी सुपरपावर होने का गुरूर है, उसके प्रेसिडेंट को ईरानी हमले के डर से एयरफोर्स वन छोड़कर एक दूसरे सैन्य विमान तक पहुंचाने के लिए मुबय्यना तौर पर केटरिंग ट्रक का सहारा लेना पड़ा. सवाल सिर्फ ट्रंप के तहफ्फुज का नहीं, बल्कि उस अमेरिकी दबदबे का है, जिसे ईरान लगातार चुनौती देता दिखाई दे रहा है. एक तरफ ईरानी मिसाइलें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने निशाने तक पहुंच रही हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं दिख रहा.
पाकिस्तान के होम मिनिस्टर का हालिया दिनों एक बार फिर ईरान जाना, तेहरान को मनाना. ईरानी अवाम का अमेरिकी जब्र के जवाब में अपने सब्र की आखिरी हद पर खड़े हो कर ललकारना. यह सारे नए डेवलपमेंट शायद यही दास्तान सुना रहे है तुम्हारे जब्र का अब दौर खत्म हुआ. हम सब्र करेंगे और तुम्हारे कत्ल की साजिश कोई और करेगा. इन सबके बीच सवाल उठता है, क्या ईरान ने सुपरपावर अमेरिका के डर की वो नस दबा दी है, जिसे दुनिया अब तक देख नहीं पाई थी? क्या ट्रंप का बदलता रवैया इस बात की तरफ इशारा है कि ईरान के सामने अमेरिकी ताकत की हदें अब खुलकर सामने आने लगी हैं? और क्या इस जंग में शिकस्त सिर्फ मैदान-ए-जंग की नहीं, बल्कि अमेरिका के रौब और बादशाहत की भी हो सकती है?
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का तुर्किये से लौटने के दौरान जिस अंदाज में प्लेन बदला गया, वो महज सिक्योरिटी एजेंसियों का एक आम इंतेजाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश की कहानी छिपी हुई है. दुनिया भर के मीडिया में ये खबर जोर शोर से छापी गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने तुर्किये से वापस आते वक्त खुफिया एजेंसियों की हिदायत पर अमल करते हुए अपना प्लेन बदला था. डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी इस बात की तस्दीक की है कि ईरानी हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन्हें अंकारा एयरपोर्ट पर बेहद खुफिया तरीके से एयर फोर्स वन से बाहर निकाला गया. उन्हें एक केटरिंग ट्रक में छिपाकर C-32A मिलिट्री प्लेन तक पहुंचाया गया और फिर वो वहां से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए. यह पूरी कार्रवाई इतनी खामोशी और होशियारी से अंजाम दी गई कि एयर फोर्स वन के अंदर मौजूद जर्नलिस्ट को भी इस बात की कानों-कान खबर नहीं लग सकी.
ये तो वो कहानी है जिसे पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है और जिसे देखकर हर कोई यही समझ रहा है कि ईरान हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन यानी कत्ल करने की साजिश रच रहा है. दुनिया भर के लोग इस बात पर आसानी से यकीन भी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले लंबे वक्त से दुश्मनी चली आ रही है. अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर और कई बड़े फौजी कमांडरों के ख़िलाफ़ सख़्त रुख़ अपनाया और उन्हें निशाना बनाया. जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल गरमा गया था. उधर, ईरानी अवाम भी अपनी सरकार और अपनी फ़ौज से लगातार इंतेक़ाम लेने की मांग कर रही है. तेहरान की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं, और आयत उल्लाह अली ख़ामेनेई के फ़्यूनरल के मौक़े पर तो तेहरान में ट्रंप के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए थे जिन पर साफ़-साफ़ लिखा था कि 'वी विल किल यू'. लोग उन पोस्टरों पर पत्थर इस तरह मार रहे थे जैसे हज में शैतान को पत्थर मारा जाता है.
ईरान नहीं, इजरायल रच रहा है ट्रंप के कत्ल की साजिश?
लेकिन क्या इस पूरी दास्तान का सच सिर्फ़ इतना ही है या फिर इसका कोई ऐसा दूसरा पहलू भी है जिसे दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है. अगर इस पूरे सियासी साजिश को गहराई से समझा जाए तो ये साफ नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी धमकियों से ज़्यादा अपने ही पुराने और सबसे करीबी साथी इजरायल से बड़ा खतरा है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की राहें एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हो रही हैं. अमेरिका और इजरायल के बीच दहाईयों पुराना वो भरोसा अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है जो हमेशा से अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा रहा है.
इज़रायल के वजीर-ए-आजम बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कुछ वक़्त से लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बड़े-बड़े फ़ैसलों की नाफ़रमानी कर रहे हैं. नेतन्याहू ने उस इस्लामाबाद समझौते को मानने से साफ़ इंकार कर दिया, जिसे ट्रंप मिडिल ईस्ट में अमन कायम करने के लिए आगे बढ़ा रहे थे. इसके साथ ही इज़रायल ने सऊदी अरब को दिए जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर की भी पुरज़ोर मुख़ालिफ़त की, क्योंकि इज़रायल कभी नहीं चाहता कि अरब दुनिया का कोई भी मुल्क न्यूक्लियर पावर बनने की सिम्त में एक कदम भी आगे बढ़ाए. इसके अलावा ग़ज़ा में अमन बहाल करने के लिए ट्रंप ग़ज़ा पीस प्लान लेकर आए. नेतन्याहू ने इस पीस प्लान को भी सिरे से ख़ारिज कर दिया और अपनी खुली मनमानी जारी रखी.
ट्रंप को ईरान पर हमला कराने के लिए साजिश में मशगूल नेतन्याहू!
इतना ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से ईरान पर बड़ा फ़ौजी हमला करने के लिए मनाने के मक़सद से अमेरिका के दौरे पर गए थे. नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका अपनी पूरी ताक़त का इस्तेमाल करके ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दे, लेकिन इस बार नेतन्याहू को अमेरिकी दौरे से वैसा नतीजा हासिल नहीं हुआ जैसा कि उन्हें फ़रवरी के दौरे के बाद ईरान पर हमले की शक्ल में मिला था. डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जंग को और बढ़ाने से साफ़ मना कर दिया और नेतन्याहू को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा. इस नाकामी के फ़ौरन बाद ही इज़राइली लॉबी की तरफ़ से ये ख़बरें प्लांट की जाने लगीं कि इज़रायल, ट्रंप को ईरान के असैसिनेशन प्लान से आगाह कर रहा है यानी एक तरह से ईरान का ख़ौफ़ दिखाकर ट्रंप को अपनी बात मानने पर मजबूर करने का खेल शुरू कर दिया गया.
इस पूरे माहौल में ट्रंप को अमेरिका के अंदर मौजूद पावरफुल डीप स्टेट और इज़राइली लॉबी का ख़ौफ़ भी दिखाया जा रहा है. पिछले दिनों उन तमाम बड़े कारोबारियों और कॉरपोरेट घरानों के नाम भी जानबूझकर ज़ाहिर कर दिए गए जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में भारी चंदा दिया था. इस जानकारी को आम करने का सीधा मक़सद ये था कि ट्रंप पर माअशी और सियासी तौर से ऐसा दबाव बनाया जा सके कि वो इज़रायल के मंसूबों के सामने झुकने को मजबूर हो जाएं. जब भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट इज़रायल की ख़्वाहिशों के ख़िलाफ़ जाकर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका के अंदरूनी सियासी गलियारों में उसके लिए हालात बेहद ख़राब कर दिए जाते हैं.
क्या इजरायल का दुनिया के बड़े लीडर्स की तरह ट्रंप का भी कत्ल करने का है मंसूबा?
ये सवाल इसलिए भी उठाया जाना लाजमी है, क्योंकि इज़रायल की ख़ुफ़िया एजेंसी और उसकी सरकार पर दुनिया के कई बड़े मुल्कों के हेड्स और लीडर्स के क़त्ल की साज़िशों के इल्ज़ाम लगते रहे हैं. अमेरिका के साबिक़ प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी के क़त्ल के पीछे भी शक की सूई इज़रायल की तरफ़ घूमती हुई दिखाई देती है. एक्सपर्टस इस क़त्ल के तार केनेडी के इज़रायल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की मुख़ालिफ़त किए जाने से जोड़ते हैं. इसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली ख़ामेनेई का क़त्ल हो, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहीम रईसी का क़त्ल हो या फिर इराक, सीरिया, लेबनान और फ़िलिस्तीन के लातादाद बड़े लीडर्स और साइंटिस्ट का सफ़ाया करने का मामला हो. इज़रायल पर हमेशा से ही सियासी क़त्ल यानी पॉलिटिकल असैसिनेशन के इल्ज़ाम लगते रहे हैं.
ईरान की धमकी महज सियासी बयानबाज़ी तक है महदूद!
ईरान के अंदर अवाम भले ही अपनी सरकार से इंतेक़ाम की मांग कर रही हो और तेहरान में ट्रंप के ख़िलाफ़ पोस्टर लगाकर WE WILL KILL YOU के नारे लगा रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करते हैं. ईरान इस वक़्त ख़ुद बेहद संगीन इकनॉमिक क्राइसिस, जंग, सैंक्शन्स और रियाल की गिरती वैल्यू से जूझ रहा है. ऐसे में ईरान के लिए सीधे तौर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट के क़त्ल करने जैसा क़दम उठाना अपनी ही तबाही को दावत देने जैसा होगा. इसलिए यह कहना ग़लत नहीं होगा कि तेहरान की सड़कों पर दिख रहा गुस्सा सिर्फ़ एक सियासी बयानबाज़ी तक ही महदूद है जबकि असली ख़तरा उन ख़ुफ़िया साज़िशों से है जो दोस्त बन कर दग़ाबाजी के साए में रची जा रही है.
ईरान नहीं, इज़रायल होगा अमेरिका का अगला निशाना?
जिस तेज़ी से अमेरिका और इज़रायल के बीच दूरिया बढ़ रही हैं और दरार चौड़ी हो रही है. उससे ये बात पूरी तरह से साफ़ हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बेंजामिन नेतन्याहू की हर बात को आंख बंद करके मानने के मूड में नहीं हैं. इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से लगाया जा सकता है. पिछले दिनों जब ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाक़ात होने वाली थी. उससे ठीक पहले ट्रंप से मीडिया ने पूछा था कि "क्या नेतन्याहू आपको ईरान के ख़ुफ़िया न्यूक्लियर साइट्स का पता बताने के लिए आए हैं?" इस पर ट्रंप ने तपाक से कहा था कि अमेरिका को सब पता है कि ईरान में कहां क्या चल रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है."
ट्रंप ने आगे कहा था कि मैं जानता हूं कि वो अमेरिका इसलिए आ रहे हैं ताकि हम फिर से ईरान पर बड़ा हमला करें. यानी ट्रंप अपनी मर्ज़ी से अपनी पॉलिसीज़ चलाना चाहते हैं और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को कम करके खुद को एक अमन के मसीहा के तौर पर पेश करना चाहते हैं. दूसरी तरफ़ नेतन्याहू इसके उलट अमेरिका और ट्रंप को बार बार जंग के मैदान में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप अगर इसी तरह बार बार मना करते रहे तो बहुत मुमकिन है कि निशाना ईरान का नहीं, इज़रायल का लगेगा.