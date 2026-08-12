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ईरान का ऐसा खौफ कि ट्रंप ने बदला प्लेन; अब इज़रायल पर साजिश का शक क्यों?

Donald Trump Plane Change: ट्रम्प के प्लेन तबदील करने के वाकिए ने अमेरिका-ईरान कशीदगी और अमरीकी सिक्योरिटी के निजाम पर सवालात खड़े कर दिए हैं. जहां ईरान को एक मुम्किना खतरे के तौर पर पेश किया जा रहा है, वहीं ट्रम्प और नेतन्याहू के इख़्तिलाफ़ के दरम्यान इज़रायल के मुम्किना किरदार को लेकर भी कई सवालात और तजस्सुस सामने आ रहे हैं.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Aug 12, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:14 PM IST
ईरान का ऐसा खौफ कि ट्रंप ने बदला प्लेन; अब इज़रायल पर साजिश का शक क्यों?
Image Credit: अमेरिकी प्रेसिडेंट के प्लेन बदले के पीछे की वजह जान रह जाएंगे दंग

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