नेतन्याहू की पगलपन से इजरायली कैदियों पर मंडरा रही मौत; ट्रंप बोले, हमास बना रहा ह्यूमन शील्ड
Zee Salaam

Trump on Gaza War: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमास के लड़ाके इजरायली हमले को रोकने के लिए इजरायली कैदियों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पर हमास ने पलटवार करते हुए कहा कि इजरायली हमले की वजह से इजरायली कैदियों की जान भी खतरे में है और इन कैदियों का भविष्य नेतन्याहू के हाथों में है. पूरी खबर जनने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 17, 2025, 10:11 AM IST

Trump on Gaza War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 15 सितंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमास के लड़ाकों पर यह इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें खबर मिली है कि गज़ा में हमास के लड़ाके इजरायली हमलों को रोकने के लिए इजरायली बंधकों को टनल से बाहर ले कर आ रहे हैं और इजरायली कैदियों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड की तरह कर रहे हैं. हमास ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे इजरायली प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया है. 

हमास ने राष्ट्रपति ट्रंप के इल्जाम को खारिज करते हुए उनके दोहरे चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हमास ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप गज़ा में इजरायली नरसंहार जैसे अपराध और लगभग 65,000 निर्दोष गज़ावासियों की शहादत पर आँखें बंद कर लेते हैं. हमास ने बयान में आगे कहा कि अमेरिकी प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि युद्ध अपराधी बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी होस्टेज डील को विफल करने और गज़ा में नरसंहार जारी रखने के लिए दृढ़ हैं.

हमास ने इजरायली कैदियों की बात करते हुए कहा कि गज़ा में इजरायली कैदियों का भविष्य प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हाथों में है. हमास ने आगे कहा कि गज़ा में विस्थापन और नरसंहार का अभियान जारी रखने से इजरायली कैदियों की जान भी खतरे में है. 

हमास ने इजरायली कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से इंकार करते हुए कहा कि गज़ा में इजरायली कैदियों के जीवन की पूरी जिम्मेदारी नेतन्याहू की है. हमास ने गज़ा में नरसंहार के लिए इजरायल समेत अमेरिका को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है. 

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (15 सितंबर) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्हें अभी एक समाचार रिपोर्ट देखा है कि हमास ने कैदियों को जमीनी हमले के खिलाफ ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हमास के नेता यह समझेंगे कि अगर हमास ने ऐसा किया, तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने हमास से मांग की कि सभी इजरायली कैदियों को रिहा किया जाए.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

;