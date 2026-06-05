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ईरान से डील के लिए बेताब दिखे ट्रंप, सुप्रीम लीडर की तारीफ में पढ़े कसीदे; जानें क्या कहा?

Trump on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने की इच्छा जताते हुए कहा कि अगर इससे संघर्ष खत्म होता है तो यह उनके लिए सम्मान की बात होगी. ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते की उम्मीद जताई, लेकिन साथ ही चेतावनी दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:10 AM IST

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ईरान से डील के लिए बेताब दिखे ट्रंप, सुप्रीम लीडर की तारीफ में पढ़े कसीदे; जानें क्या कहा?

Trump on Iran: अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ संघर्ष खत्म करने में मदद मिलती है तो वह ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मिलने को अपने लिए “सम्मान की बात” मानेंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने खामेनेई की तारीफ भी की और कहा कि कुछ सर्किलों में उनका काफी सम्मान है.

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका के ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ में अयातुल्ला खामेनेई और उनके परिवार के लोगों की मौत के बाद ईरानी नेतृत्व अमेरिका के प्रति ज्यादा नाराज है. इस पर ट्रंप ने कहा, “शायद वह मुझे पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक प्रोफेशनल हैं. कुछ लोग उनके बारे में बुरा कहते हैं, लेकिन बहुत लोग मेरे बारे में भी बुरा कहते हैं. यह सब राजनीति का हिस्सा है.”

ट्रंप ने दिया ये संकेत
ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका बातचीत और समझौते के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने माना कि दोनों देशों के बीच अब भी गंभीर मतभेद मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा वार्ताओं के जरिए संघर्ष खत्म करने की दिशा में प्रगति हो रही है, लेकिन नई मांगों और आपसी असहमतियों की वजह से अंतिम समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप ने दो टूक कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है. इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट जल्द खोला जाएगा. उन्होंने कहा, “हमने लगभग सभी बारूदी सुरंगों को हटा दिया है. हमारे पास आधुनिक तकनीक वाली पानी के अंदर काम करने वाली मशीनें हैं.” 

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ईरान ने किया पलटवार
ट्रंप ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है. हम किसी न किसी तरह जीतेंगे. या तो कागजों पर जीत होगी या फिर सैन्य रूप से.” दूसरी तरफ, ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है. ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसेन रेजाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका, ईरान पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए तैयार किए जा रहे समझौते के मौजूदा मसौदे में अब भी कई बिंदु स्पष्ट नहीं हैं. रेजाई के मुताबिक, ईरान चाहता है कि समझौते के सभी प्रावधान और दोनों देशों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय हों ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद पैदा न हो.

यह भी पढ़ें:- अचानक पाकिस्तान की तारीफ क्यों करने लगे पुतिन? भारत को लेकर भी दिया बड़ा बयान

 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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