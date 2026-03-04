'नेतन्याहू के दबाव में हुआ...', अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले के बाद ट्रंप के बदले सुर

Iran News: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रहे हैं. ईरान की फौज IRGC के अग्रेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली PM नेतन्याहू का घमंड टूटता जा रहा है. जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, दोनों नेताओं के सुर बदल रहे हैं. नेतन्याहू ने हाल ही में कहा कि यह जंग लंबी नहीं चलेगी. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पीछे नहीं हैं. पहले तो वे खूब डींगें हांकते थे, लेकिन अब मार्को रुबियो के बयान से यह साफ हो गया है कि अमेरिका ईरान के चंगुल में फंस गया है और मिडिल ईस्ट से उसका खत्म होना तय है.

इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत काफी हद तक मेरे दबाव में इजरायल भी शामिल हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास रॉकेट लॉन्चर खत्म हो रहे हैं और जिन जगहों से वे रॉकेट दाग रहे थे, उन्हें नष्ट कर दिया गया है. लेकिन ईरान ने दावा किया है कि कई सालों तक अमेरिका और इजरायल से युद्ध करने की ताकत रखता है.

ट्रंप को किसने मजबूर किया

एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने इस दावे को खारिज कर दिया कि इजरायल ने ईरान पर हमला करने की तैयारी कर ली थी और US के दखल के बिना भी ईरान पर हमला कर देता. ट्रंप ने इस दावे का जवाब देते हुए कहा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता, तो वे सबसे पहले हमला नहीं करते. साथ ही जब पूछा गया कि क्या नेतन्याहू ने अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "हो सकता है मैंने इजराइल को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया हो. लेकिन हां, इज़राइल तैयार था और हम भी तैयार थे. हमारा बहुत ज़बरदस्त असर हुआ है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था, वह लगभग सब खत्म हो गया है. अब उनकी मिसाइलों की संख्या तेज़ी से कम हो रही है."

मार्को रुबियो ने किया बड़ा दावा

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही US के विदेश मंत्री और डिफेंस सेक्रेटरी मार्को रुबियो ने दावा किया था कि US ने नेतन्याहू के दबाव में ही हमला किया था. US को ईरान से कोई खतरा नहीं है. इसके अलावा, रुबियो ने साफ किया कि ऑपरेशन का मकसद रिजीम चेंज नहीं था. उन्होंने कहा, "हमारा मकसद रिजीम चेंज नहीं है, लेकिन अगर ईरानी लोग खुद रिजीम चेंज चाहते हैं, तो US उसमें रोल निभा सकता है." यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही ईरानी लोगों से सरकार बदलने की अपील कर चुके हैं.

