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“तुम पागल हो गए हो, तुम आज जेल...” ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाई फटकार, फोन कॉल से मचा भूचाल

Trump Angry on Netanyahu: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर हिज्बुल्लाह पर हमलों को लेकर फटकार लगाई. रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इजरायल की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए हमले रोकने को कहा. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:55 AM IST

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“तुम पागल हो गए हो, तुम आज जेल...” ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाई फटकार, फोन कॉल से मचा भूचाल

Israel Hezbollah Conflict: इजरायल लेबनान में भारी तबाही मचा रहा है. हिज़्बुल्लाह भी पलटवार कर रहा है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पर जमकर फटकार लगाई और दक्षिणी लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में इजरायल ने दक्षिणी बेरुत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे. इजरायल का कहना है कि ये हमले आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किए गए. लेकिन इस कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया. इसी बीच ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से पीछे हटने की चेतावनी भी दे दी.

“तुम पूरी तरह पागल हो...”
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर ‘एक्सियोस’ और ‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ के मुताबिक, ट्रंप इस मुद्दे को लेकर बेहद गुस्से में थे. एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया कि फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वह हालात को और खराब कर रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से हिज्बुल्लाह पर हमले तुरंत रोकने को कहा और बेहद सख्त लहजे में बात की. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, “तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो. अगर मैं न होता, तो तुम आज जेल में होते. मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं. इस समय हर कोई तुमसे नफरत करता है और तुम्हारी हरकतों की वजह से दुनिया इजरायल के खिलाफ होती जा रही है.”

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ट्रंप की नाराजगी के बाद भी नेतन्याहू का रुख कायम
ट्रंप की नाराजगी के बावजूद नेतन्याहू अपने रुख पर कायम नजर आए. फोन कॉल के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि अगर हिज्बुल्लाह इजरायली शहरों और नागरिकों पर हमला करना बंद नहीं करेगा, तो इजरायल बेरुत में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा. नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजरायल अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और दक्षिणी लेबनान में सैन्य अभियान जारी रहेगा. उन्होंने यह भी दोहराया कि इजरायली सेना हिज्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी.

यह भी पढ़ें:- ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन के इस्तीफे की खबर निकली अफवाह? ईरान सरकार ने बताया सच

 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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