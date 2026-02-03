US में कुरान क्लास के पीछे छुपा अपराध, विसाम शरीफ केस ने मुस्लिम समाज को झकझोरा!

America News: अमेरिका के टेक्सास के एक पूर्व इमाम और ऑनलाइन कुरान टीचर को बाल अश्लील कंटेंट बनाने की साजिश और यौन शोषण के मामलों में 80 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. यह सजा अलबामा की फेडरल अदालत ने सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों से पीड़ितों के लिए बने फंड में 1,35,000 डॉलर जमा करने के आदेश दिए हैं.

फेडरल कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, टेक्सास के पूर्व इमाम और ऑनलाइन कुरान टीचर विसाम शरीफ को बाल अश्लील कंटेंट बनाने की साजिश के मामले में 80 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. यह सजा बुधवार (28 जनवरी) को अलबामा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई. शरीफ ने इससे छह महीने पहले तीन संघीय बाल यौन शोषण आरोपों में अपना जुर्म कबूल किया था. इसके साथ ही अदालत ने उन्हें बाल यौन शोषण के पीड़ितों के लिए बने फंड में 1,35,000 डॉलर (लगभग 1,21,50,000 रुपये) जमा करने का भी आदेश दिया है.

इस मामले में एक आरोपी ब्लैक मिलर को अक्टूबर में फेडरल कोर्ट सजा सुना चुकी है. ब्लैक मिलर को कोर्ट ने 70 साल की सजा सुनाई. करीब दो साल पहले विसाम शरीफ की गिरफ्तारी और अदालत के रिकॉर्ड में सामने आए आरोपों ने कई मुस्लिम अमेरिकियों भी नाराज थे. वह लगातार विसाम शरीफ सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे. इस घटना के बाद मुसलमानों के साथ अन्य अमेरिकी मांग कर रहे हैं कि धार्मिक या आध्यात्मिक पदों पर बैठे लोगों के जरिये कथित यौन शोषण के मामलों में जवाबदेही तय करने पर जोर दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दीपक की दिलेरी से खुश होकर झारखण्ड के मंत्री इरफान अंसारी देंगे अपना 4 माह का वेतन

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, विसाम शरीफ और ब्लैक मिलर बराकत ने बच्चों को यौन गतिविधियों में शामिल करने के लिए मजबूर किया. ब्लैक मिलर बराकत नाम की महिला, अमेरिका के अलबामा की रहने वाली है. एफबीआई के स्पेशल एजेंट एरिक साल्वाडोर ने अपने शपथ-पत्र में बताया कि बराकत के घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और यौन खिलौने बरामद किए गए. इसके अलावा टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक निजी चैट भी मिली, जिसमें शरिफ ने अपने अश्लील वीडियो भेजे थे. शपथ पत्र के मुताबिक, चैट से यह भी सामने आया कि मां ने अपने बच्चे के ऐसे वीडियो भेजे, जिनमें वह अश्लील कंटेंट देख रहा था.

पूर्व इमाम और ऑनलाइन कुरान टीचर विसाम शरीफ के वकीलों ने अदालत से फेडरल सेंटेंसिंग गाइडलाइंस के तहत न्यूनतम सजा देने की मांग की थी. सजा से पहले अदालत में दायर दस्तावेजों में शरीफ की बीवी, बहन, दोस्त और अन्य लोगों ने उनके पक्ष में चरित्र प्रमाण पत्र जमा किए. इन पत्रों में कहा गया कि गिरफ्तारी के बाद शरीफ ने पछतावा जताया और अपने किए की जिम्मेदारी स्वीकार की.

गिरफ्तारी से पहले विसाम शरीफ ने अल-मगरिब इंस्टिट्यूट नाम के गैर-लाभकारी संस्था में ऑनलाइन कुरान टीचर थे. वे संस्था के "कुरान रिवोल्यूशन" कार्यक्रम के संस्थापक भी रहे हैं, जो पाक कुरान सिखाने का मशहूर कोर्स था. आरोप सामने आने के बाद संस्थान ने जांच कर उनकी सेवाएं खत्म कर दीं. अलबामा की एफसीआई टालाडेगा फेडरल जेल में रहते हुए शरीफ ने गलतियों से सीखने पर आधारित एक बच्चों की किताब लिखी. उन्होंने कई डायरी नोट्स और किताबों की समीक्षाएं भी लिखीं. मार्च 2025 में एक ब्लॉग पोस्ट में शरीफ ने अपने व्यवहार को पोर्नोग्राफी की लत से जोड़ा.

यह भी पढ़ें: Mathura: झूठा निकला दाढ़ी-टोपी वाले मुस्लिम हेडमास्टर पर स्कूल में नमाज़ पढ़ाने का इल्ज़ाम; निलंबन का आदेश रद्द!