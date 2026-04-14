ईरान ने क्या ऑफर दिया था जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया? सामने आई अंदर की बात

Iran US Nuclear Talks: ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी तनाव के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर कयास तेज हो गए हैं. हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में हुई बातचीत में कुछ प्रगति के संकेत जरूर मिले, लेकिन मुख्य मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी. इसके बावजूद कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखने की इच्छा दोनों पक्षों में दिखाई दे रही है.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने बातचीत के दौरान एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने पांच साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने की पेशकश की. यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वास बहाली की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा था. लेकिन, अमेरिका ने इस प्रस्ताव को पर्याप्त नहीं मानते हुए इसे खारिज कर दिया और इसके बजाय 20 साल तक संवर्धन रोकने की मांग रखी. इस बड़े अंतर के कारण दोनों देशों के बीच समझौते की राह फिलहाल मुश्किल नजर आ रही है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, अमेरिका लंबे समय से यह मानता रहा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा हैं और वह किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहता है. वहीं, ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में हुई इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन आपसी भरोसे की कमी और शर्तों में बड़े अंतर के चलते कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका. हालांकि, इस बात के संकेत जरूर मिले हैं कि बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और जल्द ही दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है.

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ट्रंप ने कर दी बड़ी डिमांड

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बार फिर दोहराया कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके. यह बयान अमेरिका के सख्त रुख को दर्शाता है और आने वाले समय में वार्ता को प्रभावित कर सकता है. वहीं, एक्सपर्ट का मानना है कि दोनों देशों के बीच चल रही यह कूटनीतिक प्रक्रिया बेहद संवेदनशील है और इसमें छोटे-छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं.