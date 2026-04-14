Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3177950
Zee SalaamMuslim Worldईरान ने क्या ऑफर दिया था जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया? सामने आई अंदर की बात

ईरान ने क्या ऑफर दिया था जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया? सामने आई अंदर की बात

Iran Uranium Enrichment Proposal: ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु वार्ता में बड़ा मोड़ आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया. इसी मुद्दे पर बातचीत अटक गई, लेकिन आगे वार्ता की संभावना अभी भी बनी हुई है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:56 AM IST

Trending Photos

ईरान ने क्या ऑफर दिया था जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया? सामने आई अंदर की बात

Iran US Nuclear Talks: ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी तनाव के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर कयास तेज हो गए हैं. हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में हुई बातचीत में कुछ प्रगति के संकेत जरूर मिले, लेकिन मुख्य मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी. इसके बावजूद कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखने की इच्छा दोनों पक्षों में दिखाई दे रही है.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने बातचीत के दौरान एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने पांच साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने की पेशकश की. यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वास बहाली की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा था. लेकिन, अमेरिका ने इस प्रस्ताव को पर्याप्त नहीं मानते हुए इसे खारिज कर दिया और इसके बजाय 20 साल तक संवर्धन रोकने की मांग रखी. इस बड़े अंतर के कारण दोनों देशों के बीच समझौते की राह फिलहाल मुश्किल नजर आ रही है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, अमेरिका लंबे समय से यह मानता रहा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा हैं और वह किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहता है. वहीं, ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा.  रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में हुई इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन आपसी भरोसे की कमी और शर्तों में बड़े अंतर के चलते कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका. हालांकि, इस बात के संकेत जरूर मिले हैं कि बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और जल्द ही दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने कर दी बड़ी डिमांड
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बार फिर दोहराया कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके. यह बयान अमेरिका के सख्त रुख को दर्शाता है और आने वाले समय में वार्ता को प्रभावित कर सकता है. वहीं, एक्सपर्ट का मानना है कि दोनों देशों के बीच चल रही यह कूटनीतिक प्रक्रिया बेहद संवेदनशील है और इसमें छोटे-छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Iran US Nuclear TalksIran Uranium Enrichment ProposalUS rejects Iran proposalIran US negotiations 2026

Trending news

Iran US Nuclear Talks
ईरान ने क्या ऑफर दिया था जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया? सामने आई अंदर की बात
US Iran tensions Hormuz Strait
खाड़ी में जंग का काउंटडाउन? 15 युद्धपोतों के साथ US मैदान में; ईरान ने दिखाया....'
Uttar Pradesh news
मदरसे से लौटा था घर…रास्ते में खड़ी थी मौत; फिर आतिफ के साथ हुआ खौफनाक हादसा
UP News
वसी अहमद और एहसान अली के प्लॉट पर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, 18 बीघा जमीन ध्वस्त
Muslim Discrimination Case
दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा के शिकार मुसलमान, यहूदियों पर हमले बढ़े लेकिन आंकड़े कम
iran us war
ईरान- US जंग में हो सकती है चीन की एंट्री; ख़ुफ़िया रिपोर्ट पर ट्रम्प की नींदे हराम!
West Bengal
ओवैसी बोले, मोदी और ममता भाई बहन; बंगाल में नेहरु ने बिगाड़ी मुसलमानों की हालत!
Gujarat news
अहमदाबाद में मुस्लिम फेरीवालों से बदसलूकी, हिंदू बाहुल्य इलाकों में कारोबार से रोका
Bihar News
महिला आरक्षण पर घमासान, AIMIM बोली "BJP चुनावी राज्यों में महिलाओं को दे रही लालच"
Delhi news
उमर खालिद ने की ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग, क्या इससे बदल जाएगा जज का फैसला?