/बॉयकाट से Sanctions तक; बनी हाशिम के सब्र और ईरान की जद्दोजहद में क्या है समानता?

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किसी ताकतवर मुल्क के सामने जब कोई कमजोर देश झुकने से इनकार करता है, तो अक्सर उसके खिलाफ हथियारों से पहले पाबंदियों का इस्तेमाल किया जाता है. कारोबार बंद, आर्थिक रास्ते बंद, रिश्ते महदूद और दुनिया से अलग-थलग करने की कोशिश. आज इसे मआशी पाबंदियां यानी Sanctions कहा जाता है. ईरान, नॉर्थ कोरिया और वेनेज़ुएला इसके बड़े मिसाल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी समाज को अलग-थलग करने की यह रणनीति आज की नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है?
मुल्कों के बनने से पहले दुनिया कबीलों और ख़ानदानों में बंटी हुई थी और उस दौर में भी ताकतवर कबीले कमजोर कबीले पर सामाजिक और मआशी दबाव डालते थे. इस सिलसिले की एक अहम मिसाल मक्का में पैगम्बर-ए-इस्लाम (स.) और उनके कबीले बनी हाशिम के खिलाफ लगाया गया बॉयकाट है. हाल में कमोबेश यही सूरत ईरान की है, जिस पर कई तरह की पाबंदिया लगी हुई हैं, नतीजतन उसकी माअशी हालात काफी खराब हैं.
ईरान और 47 साल की पाबंदियां
साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान करीब चार से पांच दशकों से अमेरिकी और मगरिबी देशों की पाबंदियों का सामना करता रहा है. करीब 47 साल के इस दौर में ईरान ने भी कई ऐसी पॉलिसी अपनाने की कोशिश कीं, जिन्हें बनी हाशिम के सब्र और खुदमुख्तारी की जदीदी मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है.
सबसे पहले ईरान ने Economy of Resistance की पॉलिसी पर जोर दिया. मगरिबी मुमालिक पर अपने इनहिसार को कम करने के लिए तालीम और स्किल्स को फरोग दिया गया और खुद-इत्तफाई यानी खुद-इनहिसारी की राह अपनाने की कोशिश की गई. भारी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने डिफेंस टेक्नोलॉजी, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस और मेडिकल क्षेत्र में काबिल-ए-जिक्र पेशरफ्त की.
रूस और चीन के साथ मजबूत किए रिश्ते
दूसरा अहम कदम था बाहरी दुनिया से रिश्ते मजबूत करना. मगरिबी देशों की पाबंदियों के बीच ईरान ने अपने इलाकाई नेटवर्क को मजबूत किया. साथ ही रूस और चीन जैसे देशों के साथ ट्रेड, हिकमत-ए-अमली और सियासी ताल्लुकात को फरोग दिया. यानी जिस तरह किसी देश को अलग-थलग करने की कोशिश की जाती है, इसके जवाब में वो नए मआशी और हिकमत-ए-अमली के शराकतदार तलाश कर सकता है.
ईरानी समाज का सब्र और National Resilience
ईरान और वहां की अवाम के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंबे वक्त तक इन पाबंदियों को झेलना रही. इन सालों में ईरानी समाज में एक तरह की National Resilience यानी कौमी सतह पर मुश्किलों को सहने की सलाहियत को फरोग देना.
बाहरी दबाव के खिलाफ लोगों ने कई मौकों पर एकजुट होकर अपनी प्रतिक्रिया दी. अंदरूनी तौर पर देश के भीतर कितने भी मसले और इख्तिलाफ क्यों न रहे हों, बाहरी ताकतों को अपने मुल्क पर हावी नहीं होने देने की सोच ईरानी सियासत और समाज में एक अहम मुद्दा बनी रही.
हालांकि 47 साल की पाबंदियों का असर ईरान की आम अवाम पर भी पड़ा है. महंगाई, मआशी दबाव और शदीद माली मुश्किलात ने लोगों की जिंदगी को मुतास्सिर किया है. यानी पाबंदियों (Sanctions) का बोझ सिर्फ हुकूमत नहीं, बल्कि आम अवाम भी उठाती है.
फिर भी, अपने वजूद को बचाने और बाहरी दबाव के आगे न झुकने के नजरिए से देखा जाए तो ईरान ने जदीद दौर में बनी हाशिम के उस तारीखी सब्र और Self-Reliance की एक बड़ी मिसाल पेश करने की कोशिश की है.
ईरान की बॉयकॉट से निपटने की खास मुहिम
तब कुरैश का बॉयकॉट इसलिए टूट गया था क्योंकि बनी हाशिम का इत्तेहाद नहीं टूटा था. और ईरान की कहानी को भी इसी नजरिए से देखने की कोशिश की जाती है. तवील पाबंदियों के बावजूद खुद-इनहिसारी, बेरूनी शराकतदारी और कौमी सतह पर दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत को बरकरार रखना.
यानी तारीख का सबक यही है कि पाबंदियां किसी समाज की ताकत को परख सकती हैं, लेकिन किसी समाज का इत्तेहाद, सब्र और हिक्मत अम्ली मजबूत हो तो वही दबाव उसके लिए नई राहें तलाशने की वजह भी बन सकता है.