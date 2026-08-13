Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /बॉयकाट से Sanctions तक; बनी हाशिम के सब्र और ईरान की जद्दोजहद में क्या है समानता?

बॉयकाट से Sanctions तक; बनी हाशिम के सब्र और ईरान की जद्दोजहद में क्या है समानता?

US Sanctions on Iran: ईरान 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से लंबे समय से अमेरिकी और मगरिबी पाबंदियों का सामना कर रहा है. मुश्किल मआशी हालात के बावजूद उसने खुद-इनहिसारी, रूस-चीन से रिश्ते और कौमी मजबूती पर जोर दिया. इस कहानी की तुलना बनी हाशिम के तारीखी बॉयकाट से की जाती है.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Aug 13, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:58 PM IST
बॉयकाट से Sanctions तक; बनी हाशिम के सब्र और ईरान की जद्दोजहद में क्या है समानता?
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

About the Author

Abbas Mehdi Rizvi

Abbas Mehdi Rizvi

..

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
"परीकथा जैसा बेतुका"...707 गवाहों वाले UAPA केस पर सुप्रीम कोर्ट की कर्नाटक को फटकार
2
3
4
5