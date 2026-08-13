/बॉयकाट से Sanctions तक; बनी हाशिम के सब्र और ईरान की जद्दोजहद में क्या है समानता?

किसी ताकतवर मुल्क के सामने जब कोई कमजोर देश झुकने से इनकार करता है, तो अक्सर उसके खिलाफ हथियारों से पहले पाबंदियों का इस्तेमाल किया जाता है. कारोबार बंद, आर्थिक रास्ते बंद, रिश्ते महदूद और दुनिया से अलग-थलग करने की कोशिश. आज इसे मआशी पाबंदियां यानी Sanctions कहा जाता है. ईरान, नॉर्थ कोरिया और वेनेज़ुएला इसके बड़े मिसाल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी समाज को अलग-थलग करने की यह रणनीति आज की नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है?