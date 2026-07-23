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US Saudi Nuclear Deal: अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में एक नया और अहम बाब शुरू हो गया है. दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअम्न जौहरी तआवुन को लेकर मुआहिदा हुआ है, जिसे आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों की मआशी, इल्मी और हिफाजती साझेदारी की बुनियाद माना जा रहा है. इस समझौते से न सिर्फ दोनों देशों के ताल्लुकात और मजबूत होंगे, बल्कि परमाणु सुरक्षा और हथियारों के फैलाव को रोकने की कोशिशों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
अमेरिका के तवानाई मामलों के सेक्रेटरी क्रिस राइट और सऊदी अरब के तवानाई वजीर अब्दुल अजीज बिन सलमान ने पुरअमन जौहरी तआवुन मुआहिदा पर दस्तखत किए. इसको आम तौर पर 123 मुआहिदा कहा जाता है. इसके साथ ही दोनों देशों ने एक दो तरफा सेक्योरिटी मुआहिदा पर भी रजामंदी जाहिर की. अमेरिका के महकमा-ए-तवानाई ने अपने बयान में इसकी तस्दीक की है.
अमेरिका-सऊदी के 123 मुआहिदे पर दुनिया की नजर
महकमा-ए-तवानाई के मुताबिक, ये दोनों मुआहिदे मिलकर आने वाले कई दशकों तक चलने वाली अरबों डॉलर की साझेदारी के लिए कानूनी बुनियाद तैयार करते हैं. बयान में कहा गया है कि यह साझेदारी कई अहम मआशी और स्ट्रेटेजिक मकासिद को आगे बढ़ाएगी. इनमें परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने की कोशिशों को मजबूत करना भी शामिल है.
बयान के मुताबिक, 123 मुआहिदे के जरिए अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के जौहरी तवानाई प्रोग्राम में बेहतर मौके मिलेंगे. इससे अमेरिकी इंडस्ट्री, वहां के कामगारों और सप्लाई निजाम को फायदा पहुंचेगा. साथ ही यह सऊदी अरब की तवानाई जरूरतों को पूरा करने में भी मददगार साबित होगा.
जौहरी मुआहिदे के बाद अमेरिका ने क्या कहा?
अमेरिकी महकमा-ए-तवानाई ने कहा कि ये मुआहिदा अमेरिका और पूरे इलाके की सिक्योरिटी को भी मजबूत करेंगे. इसके तहत परमाणु सुरक्षा, संरक्षा और हथियारों के फैलाव को रोकने से जुड़े ऊंचे मानकों का पालन किया जाएगा. साथ ही असैन्य परमाणु तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका की बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश होगी.
अमेरिका के तवानाई सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा कि ये मुआहिदा दोनों देशों की उस मुश्तरका सोच को जाहिर करते हैं, जिसके तहत अमेरिका और सऊदी अरब अपने कारोबारी रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका में खुशहाली बढ़ेगी और उसके दोस्त मुल्कों की सिक्योरिटी को भी मजबूती मिलेगी.
उन्होंने यह भी कहा कि इन मुआहिदों के जरिये परमाणु सुरक्षा और हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड का पूरा ख्याल रखा गया है. उनके मुताबिक, इसमें दुनिया की बेहतरीन परमाणु तकनीक और माहिर साइंटिस्टों की सलाह का सहारा लिया जाएगा, जिसकी तामीर अमेरिका में हुई है.
सऊदी के साथ मुआहिदे से अमेरिका को क्या होगा फायदा?
अमेरिका के तवानाई महकमा ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कियादत में अमेरिका आलमी सिविल जौहरी मंडी में अपनी मजबूत पकड़ दोबारा कायम कर रहा है. महकमा के मुताबिक, यह मुआहिदा राष्ट्रपति ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी आगे बढ़ाता है, जिस में कौमी सलामती के लिए जदीद जौहरी रिएक्टर टेक्नोलॉजी को फरोग देने और अमरीकी जौहरी बरामदात को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है.
यह हुक्म साल 1952 के जौहरी तवानाई कानून की धारा 123 के तहत दूसरे देशों के साथ सिविल जौहरी तआवुन का दायरा बढ़ाने का रास्ता भी खोलता है. महकमा-ए-तवानाई के मुताबिक, इस शिराकतदारी से अमरीकी जौहरी टेक्नोलॉजी की बरामदात में इजाफा होगा, अमरीका में बेहतर तनख्वाह वाली मुलाजमतें पैदा होंगी, तवील मुद्दत तक मआशी तरक्की को सहारा मिलेगा, तवानाई और कौमी सलामती की सूरत-ए-हाल मजीद मज़बूत होगी, दुनिया भर में जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के पैगाम को तकवियत मिलेगी, साथ ही अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी पहले से ज्यादा गहरी होगी.