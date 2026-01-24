Advertisement
नास्तिक था, वैज्ञानिक था…फिर कैसे डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने कुबूल किया इस्लाम? वजह जान रह जाएंगे हैरान

Laurence B Brown conversion to Islam: अमेरिकी वैज्ञानिक और डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने इस्लाम कबूल कर लिया. उन्होंने गहरे अध्ययन और जिंदगी के मुश्कल अनुभवों के बाद इस्लाम अपनाया. नास्तिकता से इस्लाम तक का उनका सफर तर्क, विज्ञान और आस्था के मेल से जुड़ा है, जहां उन्हें अल्लाह की वहदानियत और जिंदगी जीने का मकसद मिला. इस्लाम कबूल करने का उन्होंने शेयर किया, जो दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:27 PM IST

डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने कबूल किया इस्लाम
American Doctor Embraced Islam: अमेरिका के एक वैज्ञानिक की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल गई, जब तर्क, विज्ञान और आस्था एक ही मोड़ पर आकर खड़े हो गए. नास्तिकता से इस्लाम तक का यह सफर किसी एक पल का नहीं, बल्कि गहरे अध्ययन, आत्ममंथन और जीवन के सबसे कठिन अनुभवों से होकर गुजरने की कहानी है. यह कहानी है अमेरिकी वैज्ञानिक और डॉक्टर डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की, जिन्होंने खुद अपने शब्दों में बताया कि कैसे शोध और जीवन अनुभवों ने उन्हें इस्लाम अपनाने तक पहुंचाया.

अमेरिकी वैज्ञानिक और पूर्व नास्तिक डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने अपने इस्लाम अपनाने की पूरा सफर शेयर किया है. उनका कहना है कि लंबे समय तक किए गए वैज्ञानिक, धार्मिक और दार्शनिक अध्ययन के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्रह्मांड "शून्य से" अपने आप पैदा नहीं हो सकता. तर्क और आस्था के इस संगम ने उन्हें इस्लाम की ओर आकर्षित किया, जहां उन्हें अपने सवालों के तार्किक और आध्यात्मिक उत्तर मिले.

डॉ. ब्राउन बताते हैं कि उनसे बार-बार पूछा जाता रहा कि उन्होंने इस्लाम क्यों और कैसे अपनाया? इसी वजह से उन्होंने अपनी कहानी लिखित रूप में शेयर करने का फैसला किया. उनके मुताबिक, धर्म परिवर्तन की कहानियां तब तक अधूरी हैं, जब तक उनसे मिलने वाले सबक न बताए जाएं. उनका मानना है कि ज्यादातर धर्मांतरण की कहानियों में जिंदगी को झकझोर देने वाली घटनाएं होती हैं, जो इंसान को पहली बार जिंदगी के मकसद जैसे सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं, जैसे "हमें किसने बनाया? और हम यहां क्यों हैं?"

लॉरेंस ब्राउन ने बताया कि ऐसे संकट के क्षणों में लोग अक्सर बिना किसी माध्यम के सीधे अल्लाह से दुआ करते हैं. डॉ. ब्राउन का कहना है कि उन्होंने कई मामलों में देखा कि त्रिमूर्ति में यकीन रखने वाले लोग भी मुश्किल हालात में सीधे अल्लाह को पुकारते हैं, किसी और को नहीं. उन्होंने एक टीवी प्रचारक के जरिये सुनाई गई नाव दुर्घटना से बची औरत की कहानी का उदाहरण दिया, जिसमें औरत संकट के समय सिर्फ अल्लाह से दुआ करती रही, लेकिन बच जाने के बाद उसने "थैंक यू जीसस" कहा. डॉ. ब्राउन के मुताबिक, यह इंसानी व्यवहार में मौजूद ईमानदारी और आदतों का फर्क दिखाता है.

डॉक्टर ब्राउन ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे रास्त दिखाता है और जिसे चाहता है भटकने के लिए छोड़ देता है. उनका मानना है कि चमत्कार किसी एक मजहब की सच्चाई का प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि सत्य एक ही है और अल्लाह भी एक ही है. उन्होंने अपनी निजी कहानी शेयर करते हुए बताया कि 1990 की सर्दियों में उनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसे दिल की गंभीर बीमारी, एओर्टा का संकुचन, बताया गया.

बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी और डॉक्टरों ने सर्जरी की बात कही. उस समय खुद डॉक्टर होने के बावजूद डॉ. ब्राउन पूरी तरह टूट गए. पहली बार उन्होंने अस्पताल के प्रेयर रूम में जाकर सच्चे मन से खुदा से दुआ की. उन्होंने कहा कि अगर खुदा उनकी बेटी को बचा ले, तो वह उस मजहब की तलाश करेंगे जो खुदा को सबसे ज्यादा प्यारा है.

कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की हालत अपने आप ठीक हो गई है और किसी सर्जरी या दवा की जरूरत नहीं पड़ी. इसके पीछे कई मेडिकल वजहें बताई गई, लेकिन डॉ. ब्राउन कहते हैं कि वह इसे सिर्फ चिकित्सा चमत्कार नहीं मान सके. उनके लिए यह खुदा की दुआ कबूल होने का संकेत था.

इसके बाद उन्होंने अपने वादे को निभाने की कोशिश की. उन्होंने यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के अलग-अलग संप्रदायों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला. वह लंबे समय तक कैथोलिक चर्च से जुड़े रहे, फिर घर पर ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगे. इसी दौरान उन्होंने पवित्र कुरान और मार्टिन लिंग्स के जरिये लिखी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी "Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources" पढ़ी.

डॉ. ब्राउन बताते हैं कि यहूदी और ईसाई ग्रंथों में आखिरी पैगंबर के संकेत मिलने और कुरान में खुदा की वहदानियत (एकता) की तालीम उन्हें इस्लाम के करीब पहुंचाया. पैगंबर मोहम्मद (स.अ.) की जीवनी पढ़ने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वही अंतिम पैगंबर हैं. तभी उन्हें लगा कि सभी कड़ियां आपस में जुड़ गई हैं, पैगंबरी रिवायत, खुदा की वहदानियत और कुरान में संदेश की पूर्णता.

आखिर में डॉ. ब्राउन बताते हैं कि इस्लाम अपनाना उनकी अक्लमंदी का नतीजा नहीं, बल्कि खुदा के जरिये दिखाया गया सच्चा रास्ता है. कुरान की आयतों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि बेशक खुदा ही दिलों को राह दिखाता है. डॉक्टर ब्राउन ने कहा कि उन्होंने खुदा को पहचाना, सिर्फ उसी से दुआ की, सच्चे मन से वादा किया और मार्गदर्शन मिलने के बाद उस पर अमल किया.

