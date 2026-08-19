/ईरान और होर्मुज पर अमेरिका-UAE की बड़ी बैठक, रुबियो और शेख तहून ने की अहम बातचीत

राज्य चुनें
US UAE Talks: अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अपने राजनयिक तालमेल को और मजबूत किया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और UAE के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहून बिन ज़ायद अल नाहयान के बीच एक अहम टेलीफोन पर बातचीत हुई. अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, दोनों नेताओं ने ईरान, लेबनान और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की. मुख्य उप-प्रवक्ता टॉमी पिगॉट के जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने वाशिंगटन और अबू धाबी के बीच चल रहे तालमेल पर भी बातचीत की.
बातचीत में ईरान और उसके सहयोगी सशस्त्र समूहों की गतिविधियों पर खास तौर पर ध्यान दिया गया. बयान के मुताबिक, दोनों देशों ने ईरान और उसके आतंकवादी सहयोगियों को लगातार हो रहे हमलों के लिए जवाबदेह ठहराने के संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की. हालांकि, बयान में यह नहीं बताया गया कि किन हमलों की बात हो रही थी, और न ही यह स्पष्ट किया गया कि अमेरिका और UAE मिलकर क्या कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं.
रुबियो ने होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आवाजाही की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया. विदेश विभाग ने कहा कि यह मुद्दा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यह रास्ता अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और ऊर्जा आपूर्ति में मदद करता है. होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जो खाड़ी के प्रमुख उत्पादक देशों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक तेल और LNG जैसे सामान पहुंचाने का जरिया है. बयान में लेबनान में हो रही घटनाओं का भी जिक्र किया गया, लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी गई. इसमें यह भी नहीं बताया गया कि क्या दोनों अधिकारी किसी खास फैसले पर पहुंचे या भविष्य की राजनयिक या सुरक्षा संबंधी कार्रवाई पर सहमत हुए.
विदेश विभाग ने कहा कि यह बातचीत अमेरिका और UAE के बीच चल रहे राजनयिक तालमेल को दिखाती है. मध्य पूर्व में ईरान और ईरान समर्थित समूहों से जुड़े तनाव वाशिंगटन के लिए प्राथमिकता बने हुए हैं. अमेरिका और UAE के बीच मजबूत राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध हैं. वाशिंगटन लंबे समय से खाड़ी देशों के सहयोगियों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और ईरान और तेहरान समर्थित समूहों से पैदा होने वाले खतरों से निपटने के लिए काम कर रहा है.