/ईरान और होर्मुज पर अमेरिका-UAE की बड़ी बैठक, रुबियो और शेख तहून ने की अहम बातचीत

रुबियो ने होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आवाजाही की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया. विदेश विभाग ने कहा कि यह मुद्दा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यह रास्ता अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और ऊर्जा आपूर्ति में मदद करता है. होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जो खाड़ी के प्रमुख उत्पादक देशों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक तेल और LNG जैसे सामान पहुंचाने का जरिया है. बयान में लेबनान में हो रही घटनाओं का भी जिक्र किया गया, लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी गई. इसमें यह भी नहीं बताया गया कि क्या दोनों अधिकारी किसी खास फैसले पर पहुंचे या भविष्य की राजनयिक या सुरक्षा संबंधी कार्रवाई पर सहमत हुए.