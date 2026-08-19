Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /ईरान और होर्मुज पर अमेरिका-UAE की बड़ी बैठक, रुबियो और शेख तहून ने की अहम बातचीत

ईरान और होर्मुज पर अमेरिका-UAE की बड़ी बैठक, रुबियो और शेख तहून ने की अहम बातचीत

US UAE Talks: अमेरिका और UAE ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अपने राजनयिक तालमेल को मज़बूत किया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और UAE के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान ने फोन पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 19, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:33 AM IST
ईरान और होर्मुज पर अमेरिका-UAE की बड़ी बैठक, रुबियो और शेख तहून ने की अहम बातचीत

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईरान और होर्मुज पर अमेरिका-UAE की बड़ी बैठक, रुबियो और शेख तहून ने की अहम बातचीत
2
3
4
5