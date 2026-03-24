इराक में अमेरिका पर सीधा वार! ईरान समर्थित मिलिशिया का खुला ऐलान-ए-जंग

Middle East Conflict: ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जारी है. IRGC ने इजरायल पर रात में मिसाइलों की बौछार कर दी है. वहीं, ईरान और अमेरिका के बीच पांच दिनों के लिए एक अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की गई है. सीजफायर का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पांच दिनों तक तेहरान पर हमला करने से परहेज करेगा, क्योंकि इस समय ईरानी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत चल रही है. उन्होंने आगे कहा कि यदि ये बातचीत विफल हो जाती है, तो ईरान पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे. लेकिन, ईरान ने इस तरह के किसी भी युद्धविराम के होने से साफ इनकार कर दिया है और ज़ोर देकर कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है. इस बीच अमेरिका ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाया है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ईरान-समर्थित आतंकवादी मिलिशिया ने पूरे इराक में अमेरिकी नागरिकों और अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और उसने अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दी है. अमेरिकी विदेश विभाग ने एक्स पर लिखा, "इराक: ईरान-समर्थित आतंकवादी मिलिशिया ने पूरे इराक में, जिसमें इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र (IKR) भी शामिल है, अमेरिकी नागरिकों और अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं. अमेरिकी नागरिकों को अभी इराक छोड़ देना चाहिए."

"बगदाद को छोड़ दें अमेरिकी"

उन्होंने आगे लिखा, "इराक में अमेरिकी नागरिकों की मदद के लिए, अमेरिकी मिशन इराक 'ऑर्डर्ड डिपार्चर' के बावजूद खुला रहेगा. इराकी हवाई क्षेत्र में मिसाइलों, ड्रोनों और रॉकेटों के लगातार खतरे को देखते हुए, बगदाद में दूतावास या एरबिल में महावाणिज्य दूतावास आने की कोशिश न करें. सभी नियमित कांसुलर सेवाएं, जिनमें सभी वीज़ा सेवाएं भी शामिल हैं, निलंबित रहेंगी. आपात स्थिति में अमेरिकी नागरिक BaghdadACS@state.gov या ErbilACS@state.gov पर संपर्क करें. इराक में अमेरिकी दूतावास अमेरिकी नागरिकों को इराक के लिए जारी 'लेवल 4: यात्रा न करें' चेतावनी की याद दिलाता है. अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी कारण से इराक की यात्रा न करें. अगर आप वहां हैं, तो अभी वहां से निकल जाएं."

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जारी की चेतावनी

इससे पहले शनिवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने (स्थानीय समय के अनुसार) अपने नागरिकों के लिए दुनिया भर में एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ईरान के समर्थक अमेरिकी नागरिकों पर हमला कर सकते हैं. चेतावनी में कहा गया है कि नागरिकों को अपने निकटतम अमेरिकी दूतावास या महावाणिज्य दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा अलर्ट में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए. अमेरिका के विदेश विभाग ने आगे लिखा, "दुनिया भर के लिए चेतावनी: विदेश विभाग दुनिया भर में और विशेष रूप से मध्य पूर्व में रहने वाले अमेरिकियों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह देता है."

अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी ये सलाह

उन्होंने आगे लिखा, "विदेश में रहने वाले अमेरिकियों को अपने निकटतम अमेरिकी दूतावास या महावाणिज्य दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा अलर्ट में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए. हवाई क्षेत्र को समय-समय पर बंद किए जाने के कारण यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं. मध्य पूर्व के बाहर सहित, अमेरिकी राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है. ईरान का समर्थन करने वाले समूह दुनिया भर में अमेरिका के अन्य हितों या अमेरिका और अमेरिकियों से जुड़े स्थानों को निशाना बना सकते हैं."