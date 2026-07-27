/क्या ईरान ने झुका दिया सुपरपावर? हथियारों की कमी के बीच US-इजरायल की नई साजिश पर सस्पेंस

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Middle East Crisis: 13 दिनों तक ईरान पर लगातार हमले करने के बाद अब अमेरिका ने बिना किसी एलान, बिना किसी सीजफ़ायर के हमले रोक दिए हैं. तो सवाल उठने लगा कि अचानक अमिरेका खामोश क्यों हो गया? सुपर पावर के सामने ऐसी क्या मजबूरी है? क्या अमेरिका कमजोर हो रहा है या वह जंग हार रहा है?
इसी दौरान अमेरिकी मीडिया में एक रिपोर्ट छपी. इस रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंग्टन में एक अहम इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, अमेरिका के ज्वॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन और पेंटागन के कई बड़े अफ़सरों ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया कि लगातार इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल होने की वजह से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है, और पेट्रियॉट, टोमाहॉक और THAAD जैसी मिसाइलों का अमेरिकी ज़ख़ीरा ख़त्म होने की कगार पर पहुँच चुका है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में दूसरे इलाकों में भी अमेरिका की तैयारी पर असर पड़ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका मिडिल ईस्ट में 1200 से ज़्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका था. हूती हमलों, ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए इन मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ. इसी वजह से अब पेंटागन के अंदर यह सवाल उठ रहा है कि अगर किसी दूसरे मोर्चे पर अचानक बड़ी जंग शुरू हो गई तो क्या अमेरिका के पास उतनी ही तेज़ी से जवाब देने के लिए इंटरसेप्टर मौजूद होंगे?
अमेरिकी फौज क्यों है बेबस?
अमेरिका के सामने ये हालात अचानक नहीं पैदा हुए हैं, बल्कि जनरल डैन केन अप्रैल में भी इस बारे में आगाह कर चुके थे. उन्होंने कहा था कि पेट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस इंटरसेप्टर बहुत तेज़ी से खर्च हो रहे हैं, और इनकी भरपाई उतनी जल्दी नहीं हो सकती जितनी जरूरत है, क्योंकि इन्हें बनाने में लंबा वक़्त लगता है. उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका को अपने हथियारों का इस्तेमाल सोच-समझकर करना होगा, ताकि किसी दूसरे मोर्चे के लिए फ़ौज पूरी तरह तैयार रहे. अब ताज़ा रिपोर्ट्स में वही सूरतेहाल फिर से सामने आई है और इसी वजह से हमलों की रफ़्तार पर दोबारा ग़ौर करने पर अमेरिका को मजबूर होना पड़ा है.
हिंदुस्तान के मशहूर शायर शायर जमाली का एक शेर है;
"तुम आसमाँ की बलंदी से जल्द लौट आना,
हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है"
अमेरिका को हथियारों की कमी का सामना है. ये ज़मीनी हक़ीक़त है, लेकिन इस हक़ीक़त से दूर डोनल्ड ट्रंप अलग ही दुनिया में दिन गुज़ार रहे हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर AI से तैयार की गई कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में अमेरिकी फ़ौज की ईरान पर फ़त्ह दिखाया गया है. एक तस्वीर में ट्रंप खुद एक तेल टैंकर पर अमेरिकी झंडे के साथ खड़े नज़र आते हैं. एक दूसरी तस्वीर में अमेरिकी फ़ाइटर जेट्स को ईरान के खार्ग ऑईलैंड पर बमबारी करते हुए दिखाया गया है. इन तस्वीरों में ट्रंप ने ख़ुद को दुनिया का मुहाफ़िज़ और गार्जियन बताया है. यानी अमेरिका जंग से दूसरी बार पीछे हटा है. अमेरिकी फ़ौज के टॉप आफ़िशियल्स बता रहे हैं कि हमारे पास हथियारों का स्टॉक पाइल्स लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन ट्रंप पिटी हुई हार की फ़त्ह का एलान कर रहे हैं.
क्या US-इजरायल हथियारों की कमी की फैला रहे हैं अफवाह?
कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि हथियारों की कमी की खबर को फैलाना असल में अमेरिका और इजरायल की एक बड़ी स्ट्रैटजी का हिस्सा हो सकता है. इस हिकमते अमली के तहत अमेरिका कुछ वक़्त के लिए अपने हमले रोककर पीछे हटेगा और अब इजरायल सीधे तौर पर ईरान पर हमले शुरू करेगा. इस दावे को मज़बूती मिलती है, इजराइली फ़ौज की लेफ्टिनेंट कर्नल एला वाविया के एक बयान से.
पिछले दिनों एक अरबी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जब उनसे जंग की तैयारियों पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि इजराइली फ़ौज हमला करने और अपना बचाव करने दोनों के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि इजराइल अपने सर पर मिसाइल गिरने या दुश्मन के दरवाजे पर आने का इंतजार बिल्कुल नहीं करेगा, और जरूरत पड़ने पर खुद पहला कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने 7 अक्टूबर के हमले से मिले सबक का जिक्र करते हुए कहा कि इज़रायल की पुरानी पॉलिसीज़ अब बेकार हो चुकी हैं और सिर्फ़ दुश्मन को डरा कर रखना या ख़ामोश बैठना इजराइल को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है.
अचानक इजरायल फिर कर सकता है ईरान पर हमला!
ऐसे में लगता है कि किसी भी रात इज़रायल एक बार फिर ईरान के खिलाफ़ नए हवाई हमले शुरू कर सकता है. हालांकि अभी तक ऐसा कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आता कि इज़रायल नई कार्रवाई करने जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में अचानक फ़ौजी टकराव के इमकान को पूरी तरह नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. अगर ऐसा होता है तो यह टकराव एक बार फिर तेज़ हो सकता है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है. इसलिए अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आने वाली रातें सिर्फ़ सन्नाटे में गुज़रती हैं या फिर किसी नए हमले की शुरुआत की गवाह बनती हैं.
अमेरिका के अंदर हथियारों के घटते स्टॉक को लेकर उठे सवालों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट पर हो रही चर्चा के बीच अब इस जंग का दायरा बढ़ने का डर भी तेज़ हो गया है.अब तक यह टकराव मिडिल ईस्ट तक महदूद माना जा रहा था, लेकिन हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, तो क्या इज़राइल पर Proxy War की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं . अगर ऐसा होता है और किसी नए मुल्क की सीधी एंट्री होती है तो जंग इस रीजन से बाहर तक फैल सकती है. इस डर और खतरे को यूक्रेन के एक हमले ने बढ़ा दिया है.यूक्रेन ने ईरान पर सीधा हमला किया है.
यूक्रेन ने कैस्पियन सी में एक ईरानी कमर्शियल वेसेल को निशाना बनाया.इस हमले में एक ईरानी sailer की मौत हो गई. इस हमले ने सिर्फ़ ईरान और यूक्रेन के रिश्तों में तनाव नहीं बढ़ाया, बल्कि इस बात पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब यह टकराव नए इलाकों तक फैलने लगा है. अगर कैस्पियन सी जैसे इलाके भी इस जंग की चपेट में आने लगते हैं, तो हालात पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं.
इस हमले के बाद ईरान ने सख़्त नाराज़गी जताई है. ईरानी टॉप आफ़िशियल्स का कहना है कि यह सिर्फ़ एक कारोबारी जहाज़ पर हमला नहीं था. बल्कि पूरे इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश है. ईरान का कहना है कि ऐसे हमले किसी एक मुल्क को नुकसान पहुंचाने से आगे बढ़कर पूरे रीजन में अनस्टैबिलटी पैदा करते हैं. ईरान का मानना है कि अगर इस तरह के हमले हुए तो हालात पर काबू पाना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा.
"US-इजरायली हमले को संजदीग से ले रहा है ईरान"
ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक़ची ने इस हमले के लिए इज़राइल पर इल्ज़ाम लगाया है. उन्होंने कहा कि कैस्पियन सी में ईरानी वेसेल पर हुआ हमला यूक्रेन ने इज़रायल के इशारे पर किया ताकि यूरोप को भी इस पूरे टकराव में सीधे तौर पर घसीटा जाए. अराक़ची ने यह भी कहा कि ईरान इस हमले को बेहद संजीदगी से ले रहा है और इस हमले का जवाब ज़रूर देगा. उन्होंने साफ़ कहा कि अगर ईरान के जहाज़ों, शहरियों या कारोबारी रास्तों को निशाना बनाया जाता है तो तेहरान चुप नहीं बैठेगा. अराक़ची के इस बयान के बाद यह चर्चा और तेज़ हो गई है कि आने वाले दिनों में ईरान किसी जवाबी कार्रवाई का रास्ता चुन सकता है, जिससे पूरे इलाके में तनाव और बढ़ सकता है.
ईरानी लीडर्स पहले से ही आगाह करते आ रहे हैं कि अगर यह जंग लंबी चली तो इसका असर सिर्फ़ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा. ईरानी ऑफ़िशियल्स लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर दूसरे मुल्क इस टकराव में शामिल होते हैं या ईरान के मफ़ादात को दूसरे इलाकों में निशाना बनाया जाता है, तो जवाब भी उसी हिसाब से दिया जाएगा. ऐसे बयानों के बाद दुनिया के कई मुल्क हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि किसी भी नई कार्रवाई का असर कई मुल्कों तक पहुंच सकता है.
इसी वजह से अब दुनिया भर में यह तश्वीश बढ़ रही है कि कहीं यह टकराव धीरे-धीरे कई मोर्चों वाली जंग में न बदल जाए. मिडिल ईस्ट, कैस्पियन सी, यूरोप और दूसरे स्ट्रैटजिक इलाकों का एक साथ चर्चा में आना इस बात का इशारा है कि हालात पहले से ज़्यादा सेंसेटिव हो चुके हैं.डिफेंस एक्सपर्टस का मानना है कि अगर डिप्लोमैटिक कोशिशें तेज़ नहीं हुईं और दोनों तरफ़ से जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा तो इस संघर्ष को किसी एक रीजन तक महदूद रखना मुश्किल हो सकता है.
इस ताज़ा सूरतेहाल से दुनियाभर में थर्ड वर्ल्ड वॉर के इमकानात को लेकर भी चर्चा होने लगी है.हालांकि अभी यह कहना सही नहीं होगा कि दुनिया सीधे उस मोड़ पर पहुंच गई है. लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह अलग-अलग मुल्कों के नाम इस टकराव से जुड़ते जा रहे हैं, उससे सवाल उठना और चर्चा होना लाज़मी है.अगर हालात को बातचीत और समझदारी से नहीं संभाले गए, तो यह क्राइसिस और गहरी हो सकती है. इसलिए दुनिया की नज़र अब सिर्फ़ मिडिल ईस्ट पर नहीं, बल्कि उन सभी इलाकों पर है जहां इस टकराव की चिंगारी पहुंचने का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है.