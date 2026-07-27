/क्या ईरान ने झुका दिया सुपरपावर? हथियारों की कमी के बीच US-इजरायल की नई साजिश पर सस्पेंस

अमेरिका को हथियारों की कमी का सामना है. ये ज़मीनी हक़ीक़त है, लेकिन इस हक़ीक़त से दूर डोनल्ड ट्रंप अलग ही दुनिया में दिन गुज़ार रहे हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर AI से तैयार की गई कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में अमेरिकी फ़ौज की ईरान पर फ़त्ह दिखाया गया है. एक तस्वीर में ट्रंप खुद एक तेल टैंकर पर अमेरिकी झंडे के साथ खड़े नज़र आते हैं. एक दूसरी तस्वीर में अमेरिकी फ़ाइटर जेट्स को ईरान के खार्ग ऑईलैंड पर बमबारी करते हुए दिखाया गया है. इन तस्वीरों में ट्रंप ने ख़ुद को दुनिया का मुहाफ़िज़ और गार्जियन बताया है. यानी अमेरिका जंग से दूसरी बार पीछे हटा है. अमेरिकी फ़ौज के टॉप आफ़िशियल्स बता रहे हैं कि हमारे पास हथियारों का स्टॉक पाइल्स लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन ट्रंप पिटी हुई हार की फ़त्ह का एलान कर रहे हैं.