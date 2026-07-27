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क्या ईरान ने झुका दिया सुपरपावर? हथियारों की कमी के बीच US-इजरायल की नई साजिश पर सस्पेंस

US Iran War Plan Update: ईरान पर लगातार हमलों के बाद अमेरिका के अचानक शांत होने पर सवाल उठ रहे हैं. रिपोर्टों में अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइलों के घटते भंडार का दावा किया गया है, जबकि एक्सपर्ट्स इसे नई रणनीति भी मान रहे हैं. उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देकर ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 27, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:39 PM IST
क्या ईरान ने झुका दिया सुपरपावर? हथियारों की कमी के बीच US-इजरायल की नई साजिश पर सस्पेंस
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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