मिडिल ईस्ट में बारूद! तेहरान और बेरूत पर बमबारी, खाड़ी देशों तक पहुंची जंग

Israel Airstrikes Tehran: अमेरिका ने समुद्र में एक ईरानी ड्रोन कैरियर को निशाना बनाया, जबकि इजरायली एयरस्ट्राइक ने तेहरान और बेरूत को निशाना बनाया. ईरान ने अमेरिकी सेना की मेजबानी करने वाले खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 06, 2026, 09:19 AM IST

Israel Iran War: इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान और लेबनान के बेरूत में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं. इन हमलों में भारी तबाही हुई है. इजरायली मिलिट्री ने कहा कि उसने तेहरान पर "बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक" की है. गवाहों ने बताया कि हमले इतने जोरदार थे कि आस-पास के इलाके के घर भी हिल गए. पश्चिमी ईरानी शहर केरमानशाह के आसपास भी कई धमाकों की खबर मिली, यह इलाका कई ईरानी मिसाइल बेस का सेंटर माना जाता है. 

इजरायल का दावा है कि इन हमलों में ईरान के ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम और कई मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए. इस बीच, अमेरिका ने ईरान की नेवी फोर्स पर भी हमला किया. US सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने ईरान के ड्रोन कैरियर IRIS शाहिद बाघेरी को निशाना बनाया, जिससे उसमें भीषण आग लग गई. यह जहाज, एक बदला हुआ कंटेनर जहाज था, जिसमें 180 मीटर लंबा ड्रोन रनवे लगा था.

अमेरिका ने क्या कहा?
US सेंट्रल कमांड के हेड एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि हमले के बाद जहाज़, जो लगभग दूसरे वर्ल्ड वॉर के एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज़ का था, पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया. इस बीच, ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है. शुक्रवार सुबह ईरान ने कतर, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, इन सभी जगहों पर US मिलिट्री बेस हैं. कतर ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अल उदीद एयर बेस की तरफ बढ़ रहे एक ड्रोन को मार गिराया. सऊदी अरब ने रियाद के पास प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर निशाना साधी गईं तीन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ही नष्ट कर दिया.

अब तक ईरान में कितने लोगों की हो चुकी है मौत
लेबनान में भी हालात तेज़ी से बिगड़ते दिख रहे हैं. इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों में कई एयरस्ट्राइक किए, जिससे सड़कों पर दहशत फैल गई और लोग सुरक्षित जगहों पर भाग गए. इस लड़ाई में अब तक ईरान में लगभग 1,230 लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान में 120 से ज़्यादा और इज़राइल में लगभग एक दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है. इस लड़ाई में छह अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों से अपील की है कि वे अपना देश "वापस" ले लें. उन्होंने कहा कि अगर ईरानी लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, तो US उन्हें "पूरी सुरक्षा" देगा. इस बीच, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने US नेवी पर समुद्र में "ज़ुल्म" करने का आरोप लगाया और कहा कि ईरानी जंगी जहाज़ पर हमले में कई सैनिक मारे गए.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

TAGS

israel iran warIsrael airstrikes TehranUS strikes Iranian drone carrier

