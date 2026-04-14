“ईरान को परमाणु हथियार नहीं”, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance का अल्टीमेटम, बढ़ा तनाव

US Iran Nuclear Tension: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को लेकर कड़ा रुख दोहराया है. फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि ईरान दुनिया भर में “आर्थिक आतंकवाद” फैलाने की क्षमता रखता है और ऐसे में उसे परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. वेंस ने साफ तौर पर कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस रुख से पूरी तरह सहमत हैं, जिसमें कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ईरान पहले से ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक दबाव और अस्थिरता पैदा करने की स्थिति में है, तो परमाणु हथियार मिलने पर उसकी ताकत और भी खतरनाक हो सकती है. उन्होंने कहा, “मैं राष्ट्रपति ट्रंप से 100 फीसद सहमत हूं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते. अगर वे दुनिया भर में आर्थिक आतंकवाद करने को तैयार हैं, तो सोचिए कि परमाणु हथियार होने पर स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है.”

उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तर पर हुई बातचीत एक अहम कदम है. उनके मुताबिक, यह पहली बार है जब दोनों देशों के प्रतिनिधि इतने ऊंचे स्तर पर आमने-सामने आए हैं, जो कूटनीतिक दृष्टि से एक सकारात्मक पहल है. वेंस ने यह भी स्पष्ट किया कि परमाणु समझौते को लेकर आगे की बातचीत पूरी तरह ईरान की मंशा पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि अब “गेंद ईरान के पाले में है” और अगर तेहरान वार्ता को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे ठोस और स्पष्ट प्रतिबद्धता देनी होगी.

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सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, वेंस ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को ईरान से यह “पक्की गारंटी” चाहिए कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि अगर ईरान इस शर्त को मानने के लिए तैयार होता है, तो दोनों देशों के बीच एक अच्छा और स्थायी समझौता हो सकता है. लेकिन अगर ईरान इससे इनकार करता है, तो इसके परिणामों के लिए वह खुद जिम्मेदार होगा. इसके साथ ही वेंस ने पाकिस्तान में हाल ही में हुई बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इस वार्ता में शामिल ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पास किसी अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था, जिसके चलते करीब 21 घंटे की लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका और अमेरिकी टीम को वापस लौटना पड़ा.

इनपुट- ANI