Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3178190
Zee SalaamMuslim World“ईरान को परमाणु हथियार नहीं”, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance का अल्टीमेटम, बढ़ा तनाव

“ईरान को परमाणु हथियार नहीं”, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance का अल्टीमेटम, बढ़ा तनाव

US Iran Nuclear Tension: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उसे परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्होंने ईरान पर “आर्थिक आतंकवाद” फैलाने का आरोप लगाया और ट्रंप के रुख का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि परमाणु हथियार स्थिति को और खतरनाक बना देंगे.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:46 AM IST

Trending Photos

“ईरान को परमाणु हथियार नहीं”, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance का अल्टीमेटम, बढ़ा तनाव

US Iran Nuclear Tension: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को लेकर कड़ा रुख दोहराया है. फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि ईरान दुनिया भर में “आर्थिक आतंकवाद” फैलाने की क्षमता रखता है और ऐसे में उसे परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. वेंस ने साफ तौर पर कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस रुख से पूरी तरह सहमत हैं, जिसमें कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ईरान पहले से ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक दबाव और अस्थिरता पैदा करने की स्थिति में है, तो परमाणु हथियार मिलने पर उसकी ताकत और भी खतरनाक हो सकती है. उन्होंने कहा, “मैं राष्ट्रपति ट्रंप से 100 फीसद सहमत हूं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते. अगर वे दुनिया भर में आर्थिक आतंकवाद करने को तैयार हैं, तो सोचिए कि परमाणु हथियार होने पर स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है.”

उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तर पर हुई बातचीत एक अहम कदम है. उनके मुताबिक, यह पहली बार है जब दोनों देशों के प्रतिनिधि इतने ऊंचे स्तर पर आमने-सामने आए हैं, जो कूटनीतिक दृष्टि से एक सकारात्मक पहल है. वेंस ने यह भी स्पष्ट किया कि परमाणु समझौते को लेकर आगे की बातचीत पूरी तरह ईरान की मंशा पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि अब “गेंद ईरान के पाले में है” और अगर तेहरान वार्ता को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे ठोस और स्पष्ट प्रतिबद्धता देनी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- ईरान ने क्या ऑफर दिया था जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया? सामने आई अंदर की बात

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, वेंस ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को ईरान से यह “पक्की गारंटी” चाहिए कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि अगर ईरान इस शर्त को मानने के लिए तैयार होता है, तो दोनों देशों के बीच एक अच्छा और स्थायी समझौता हो सकता है. लेकिन अगर ईरान इससे इनकार करता है, तो इसके परिणामों के लिए वह खुद जिम्मेदार होगा. इसके साथ ही वेंस ने पाकिस्तान में हाल ही में हुई बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इस वार्ता में शामिल ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पास किसी अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था, जिसके चलते करीब 21 घंटे की लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका और अमेरिकी टीम को वापस लौटना पड़ा.

इनपुट- ANI

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

US Iran Nuclear TensionJD Vance on IranIran Economic Terrorism Claim

Trending news

US Iran Nuclear Tension
“ईरान को परमाणु हथियार नहीं”, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance का अल्टीमेटम, बढ़ा तनाव
UP News
सीएम योगी का मंच क्या, नीचे भी नहीं मिली एंट्री! रैली से लौटे RLD मुस्लिम विधायक
Uttarakhand news
इंसानियत की जीत; मुस्लिम शख्स ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे अमित मौर्य को दिए 1 लाख
Iran US Nuclear Talks
ईरान ने क्या ऑफर दिया था जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया? सामने आई अंदर की बात
US Iran tensions Hormuz Strait
खाड़ी में जंग का काउंटडाउन? 15 युद्धपोतों के साथ US मैदान में; ईरान ने दिखाई....'
Uttar Pradesh news
मदरसे से लौटा था घर…रास्ते में खड़ी थी मौत; फिर आतिफ के साथ हुआ खौफनाक हादसा
UP News
वसी अहमद और एहसान अली के प्लॉट पर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, 18 बीघा जमीन ध्वस्त
Muslim Discrimination Case
दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा के शिकार मुसलमान, यहूदियों पर हमले बढ़े लेकिन आंकड़े कम
iran us war
ईरान- US जंग में हो सकती है चीन की एंट्री; ख़ुफ़िया रिपोर्ट पर ट्रम्प की नींदे हराम!
West Bengal
ओवैसी बोले, मोदी और ममता भाई बहन; बंगाल में नेहरु ने बिगाड़ी मुसलमानों की हालत!