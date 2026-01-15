Advertisement
अमेरिका अब ईरान पर नहीं करेगा हमला! ट्रंप के बयान से सब कुछ हो गया क्लियर

US Will Not Attack Iran: ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि अमेरिका किसी भी समय तेहरान पर हमला कर सकता है. लेकिन अब ट्रंप ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है. ट्रंप के बयान से युद्ध की अटकलों पर विराम लग गया है. 
 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:41 AM IST

Trump on Iran: पिछले दो हफ्तों से मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल मची हुई है. ईरान में पिछले 18 दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से देश को आजाद कराने और सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने के लिए प्रदर्शन जारी रखने की अपील की. ​​ट्रंप ने यह भी कहा कि मदद रास्ते में है. इस बयान के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए. इन हिंसक प्रदर्शनों में 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. 

ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंट बेगुनाह ईरानी नागरिकों को मार रहे थे. इस बीच, ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी और कहा कि अगर देश में लोग मारे गए तो वह हमला करेंगे. जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस को तबाह करने और इजरायल को पूरी तरह खत्म करने की धमकी दी. ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई मिलिट्री बेस से अपना बोरिया-बिस्तर बांध लिया और अपने सभी लोगों को वापस बुला लिया. अब ट्रंप ने एक नए बयान से सबको चौंका दिया है. इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका आखिरकार ईरान पर हमला नहीं करेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्हें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं बंद हो गई हैं और नियोजित फांसी नहीं होगी, उन्होंने कहा कि यह जानकारी अमेरिका को विश्वसनीय सूत्रों से मिली है. ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, "हमें सूचित किया गया है और काफी मजबूती से हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं बंद हो रही हैं. यह बंद हो गई है. यह बंद हो रही है और फांसी या फांसी की कोई योजना नहीं है."

ट्रंप ने कहा कि यह जानकारी प्रेस से बात करने से ठीक पहले मिली. उन्होंने कहा कि यह खबर उन फांसी से संबंधित थी जिनके बारे में कई पर्यवेक्षकों का मानना ​​था कि वे जल्द ही होने वाली हैं. उन्होंने कहा, "आज फांसी का दिन होने वाला था. एक और जानकारी जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि हमें बताया गया है कि फांसी नहीं होगी." उन्होंने कहा कि यह जानकारी दूसरी तरफ के बहुत महत्वपूर्ण स्रोतों से मिली है. 

ट्रंप ने दिया चौंकाने वाला बयान
ट्रंप ने स्रोतों की पहचान नहीं बताई या यह नहीं बताया कि जानकारी कैसे दी गई. यह पूछे जाने पर कि उन्हें कितना भरोसा है कि ईरानी अधिकारी इसका पालन करेंगे, ट्रंप ने सावधानी बरतने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "हम इसके बारे में पता लगाएंगे. मुझे यकीन है कि अगर ऐसा होता है, तो हम सभी बहुत परेशान होंगे, जिसमें आप भी बहुत परेशान होंगे." अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थिति के बारे में अनिश्चितता स्वीकार की. उन्होंने कहा, "कौन जानता है? कौन जानता है? पागल दुनिया."

ईरान में नहीं होगी कोई मिलिट्री कार्रवाई?
पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या इस दावे का मतलब है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अब खत्म हो गई है. उन्होंने किसी भी विकल्प से इनकार नहीं किया. उन्होंने कहा, "हम देखेंगे कि प्रक्रिया क्या है. मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने को तैयार हूं." सीधे तौर पर पूछे जाने पर कि क्या सैन्य कार्रवाई अभी भी एक संभावना है, ट्रंप ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई. उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से मैं विकल्प नहीं छोड़ने वाला हूं." 

ईरान हिंसा पर क्या बोले ट्रंप
ईरान के अंदर झड़पों और हिंसा की खबरों के बारे में सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच गोलीबारी हुई है. उन्होंने कहा, "उन्होंने कहा कि लोग उन पर बंदूकों से गोली चला रहे थे और वे भी जवाब में गोली चला रहे थे." इन रिपोर्टों के बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुख्य बात फांसी पर रोक है. उन्होंने कहा, "पिछले कुछ दिनों से बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और हमें अभी बताया गया है कि कोई फांसी नहीं होगी." ट्रम्प ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जानकारी सही साबित होगी. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह सच है. यह एक बड़ी बात है."

