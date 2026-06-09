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America FIFA World Cup 2026 News: अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे सभ्य और इंसाफ पसंद होने का ढिंढोरा पीटता है, उसी पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. वर्ल्ड कप की तैयारी के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां सोमालिया के फुटबॉल रेफरी उमर अब्दुल कादिर अर्टान को अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई. खास बात यह है कि उन्हें इस टूर्नामेंट में मैच अधिकारी के रूप में हिस्सा लेना था, लेकिन अब उनका सपना अधर में लटक गया है.
रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के एक प्रवक्ता ने बताया कि अब्दुल कादिर अर्टान अब अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप में न तो ट्रेनिंग ले पाएंगे और न ही मैचों में रेफरी की भूमिका निभा सकेंगे, क्योंकि उन्हें देश में एंट्री की इजाजत नहीं मिली है. वर्ल्ड कप गुरुवार (11 जून) से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस फैसले ने तैयारी और चयन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ मेजबान देश के वीजा और इमिग्रेशन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, और न ही किसी तरह की दखलंदाजी करता है. उन्हें अमेरिकी अधिकारियों से सूचना मिली है कि फिलहाल अब्दुल कादिर अर्टान के अमेरिका में एंट्री देने के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
वहीं, अर्टान ने एक बयान जारी कर कहा कि वह इन परिस्थितियों के बावजूद पॉजिटिव सोच बनाए हुए हैं और अपने करियर की आगे की चुनौतियों पर ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ और अफ्रीकी फुटबॉल संघ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे अपने रेफरिंग स्तर को बनाए रखेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में फिर से बड़े टूर्नामेंट में वापसी करेंगे. उन्होंने फुटबॉल परिवार से मिले समर्थन के लिए भी आभार जताया और वर्ल्ड कप में अपने सहयोगियों को शुभकामनाएं दीं.
अमेरिकी सीमा सुरक्षा विभाग ने बिना नाम लिए पुष्टि की कि एक सोमाली नागरिक शनिवार को इस्तांबुल से मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था, लेकिन सुरक्षा जांच के दौरान उसे देश में प्रवेश के लिए अयोग्य पाया गया. विभाग ने कहा कि यह फैसला अतिरिक्त जांच प्रक्रिया के बाद लिया गया. हालांकि, उन्हें देश में घुसने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? अधिकारियों ने इसका खुलासा नहीं किया.
अमेरिका के संबंधित विभाग के अधिकारियों मुताबिक, किसी भी शख्स को देश में एंट्री देने का फैसला हर मामले की अलग-अलग जांच के आधार पर लिया जाता है, जिसमें सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और इमिग्रेशन से जुड़ी जानकारियों को देखा जाता है.
इस घटना ने अमेरिका की इमीग्रेशन पॉलिसी को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. ट्रंप प्रशासन की सख्त इमीग्रेशन पॉलिसी को लेकर पहले से ही चिंता जताई जाती रही हैय पिछले साल अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, जिसमें सोमालिया भी शामिल था.
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उमर अर्टान को अफ्रीकी फुटबॉल संघ ने साल 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष रेफरी भी चुना था और उनके पास वैध वीजा भी था. हालांकि, इस पूरे मामले पर सोमालिया दूतावास की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इस घटना के बाद खेल जगत में भी सवाल उठने लगे हैं. फुलटबॉल जगत से जुड़े कई अधिकारियों ने इसके लिए अमेरिका की आलोचना की.