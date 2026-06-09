वहीं, अर्टान ने एक बयान जारी कर कहा कि वह इन परिस्थितियों के बावजूद पॉजिटिव सोच बनाए हुए हैं और अपने करियर की आगे की चुनौतियों पर ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ और अफ्रीकी फुटबॉल संघ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे अपने रेफरिंग स्तर को बनाए रखेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में फिर से बड़े टूर्नामेंट में वापसी करेंगे. उन्होंने फुटबॉल परिवार से मिले समर्थन के लिए भी आभार जताया और वर्ल्ड कप में अपने सहयोगियों को शुभकामनाएं दीं.