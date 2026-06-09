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अमेरिका फिर हुआ बेनकाब, मुस्लिम रेफरी अब्दुल कादिर को FIFA World Cup में एंट्री देने से इंकार!

Muslim Referee denied US Entry: वर्ल्ड कप 2026 से पहले अमेरिका ने सोमालिया के शीर्ष रेफरी उमर अब्दुल कादिर अर्टान को एंट्री की इजाजत नहीं दी, जिससे वह टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. उनके पास वैध वीजा था. इस फैसले पर फुटबॉल जगत में अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर सवाल उठे हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 09, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:46 AM IST
अमेरिका फिर हुआ बेनकाब, मुस्लिम रेफरी अब्दुल कादिर को FIFA World Cup में एंट्री देने से इंकार!
Image Credit: अफ्रीका के नंबर वन रेफरी उमर अब्दुल कादिर आर्टन (फाइल फोटो)

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