/सैयद सलार गाजी की दरगाह में बजरंग दल का हमला; पुलिस ने उल्टा चार मौलवियों के खिलाफ दर्ज की FIR!

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के जिस कौशांबी जिले में बीते गुरुवार को सैय्यद सालार गाजी की मजार में बजरंग दलों के लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ और वहां आए अकीदतमंदों और मजाबिरों की पिटाई की थी, वहां बजरंग दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाये पुलिस ने उल्टा मजार के चार मौलवियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है. मजार के मौलवियों के खिलाफ इस कार्रवाई से मुस्लिम समाज में जबरदस्त नाराज़गी है. मुस्लिम समाज ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि पुलिस महकमे ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध ली है.
दरअसल, ये मामला कौशांबी जिले के कोखराज थाना इलाके के शहजादपुर गांव में गुजिश्ता 9 जुलाई को पेश आया था. यहाँ सैयद सालार हंस की मजार पर बजरंग दल के 25-30 कार्कुनान ने मुबैय्ना तौर पर मजार पर धावा बोलते हुए तोड़फोड़ और वहां मजाबिरों और जियारत करने आए अकीदतमंदों के साथ मारपीट की थी. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इलज़ाम लगाया था कि मज़ार पर बहुत सारी हिन्दू औरतें आती हैं. इसलिए मजार के अंदर उनके साथ लव जिहाद किया जाता है, और उनका जबरन धर्मांतरण कराया जाता है. जिस दिन ये विवाद हुआ था, उस दिन इलाके में भारी तनाव पैदा हो गया था. इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर कसीर तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया था.
बजरंग दल की क्या शिकायत है?
अब इसी मामले में बजरंग दल के चंदन कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मजार पर रहने वाले चार मजाबिरों (सेवादारों ) के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है. शिकायत में इलज़ाम लगाया गया है कि मज़ार के अन्दर झाड़-फूंक के नाम पर लोगों को नशीला पानी पिलाया जाता था. उन्हें अपने दुखों से निजात पाने के लिए मजहब बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है. इन्हीं, इल्ज़ामों की बुनियाद पर पुलिस ने चार मजाबिरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है .
क्या बजरंग दल के लिए काम कर रही है पुलिस ?
पुलिस के इस कार्रवाई से इलाके के मुस्लिम समाज के लोग हैरान हैं. उनका कहना है कि कार्रवाई बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने किसी सियासी दबाव में उल्टा मजार के मजाबिरों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है. बड़ा सवाल ये है कि जब मज़ार पर लव जिहाद और धर्मान्तरण जैसा कुछ हो रहा था, तो मकामी प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? और अगर प्रशासन को इसकी भनक पहले से थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की.
सवाल ये भी है कि अगर मजार में ऐसा कुछ हो रहा था, तो इसलि शिकायत पुलिस में होनी चाहिए थी, या बजरंगदल के लोग खुद पुलिस का काम करने लगेंगे? आखिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये ये हक़ किसने दिया कि वो मज़ार में घुसकर तोड़फोड़ करे, और वहां मौजूद लोगों के साथ मार पीट करें? पुलिस और प्रशासन की इस एकतरफा कार्रवाई ने पुलिस-प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पुलिस अब नागरिकों की हिफाज़त और कानून- व्यवस्था बहाल करने के बजाए बजरंग दल या किसी सियासी जामत की गुलामी कर रही है? फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध ली है.