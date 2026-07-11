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सैयद सलार गाजी की दरगाह में बजरंग दल का हमला; पुलिस ने उल्टा चार मौलवियों के खिलाफ दर्ज की FIR!

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के कोखराज थाना इलाके के शहजादपुर गांव में बीते गुरुवार को सैय्यद सालार गाजी की मज़ार में घुसकर कथित तौर पर तोड़फोड़ और वहां आए अकीदतमंदों के साथ मारपीट की थी. अब इस मामले में पुलिस ने उल्टा बजरंग दल के खिलाफ एक्शन लेने के बजाए उल्टा मज़ार के ही चार सेवादारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jul 11, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:22 PM IST
सैयद सलार गाजी की दरगाह में बजरंग दल का हमला; पुलिस ने उल्टा चार मौलवियों के खिलाफ दर्ज की FIR!
Image Credit: AI Photo Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं.वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. जर्नलिज्म में एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी वो खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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