अबू धाबी के जैकपॉट में हिंदुस्तानियों की हुई चांदी; यूपी का नौजवान रातों रात बना करोड़पति

Abu Dhabi News Today: कहते हैं सपनों की दुनिया हकीकत में बदलने में देर नहीं लगती. कुछ यूं ही अमीर बनने का सपना रातों-रात साकार हुआ उत्तर प्रदेश के नौजवान का अबू धाबी जैसे चमकते शहर में. 30 साल के भारतीय प्रवासी नौजवान ने अबू धाबी के बिग टिकट लॉटरी में 1.5 करोड़ दिरहम (करीब 36 करोड़ रुपये) का जैकपॉट जीतकर अपनी जिंदगी बदल दी.

दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले 30 साल के भारतीय प्रवासी नौजवान संदीप कुमार प्रसाद का बुधवार (3 सितंबर) को बिग टिकट अबू धाबी में लाट्री लग गई. संदीप कुमार ने 15 मिलियन दिरहम (35,97,89,700 रुपये) का जैकपॉट जीतकर रातों रात करोड़पति बन गए. उन्होंने ड्रा 278 में टिकट नंबर 200669 के जरिये भारी भरकम इनामी रकम जीती.

अबू धाबी में टेक्नीशियन हैं संदीप

मिली जानकारी के मुताबिक, संदीप कुमार प्रसाद ने यह टिकट 19 अगस्त को ऑनलाइन खरीदा था और यह टिकट उन्होंने 20 प्रतिभागियों के ग्रुप में हिस्सा लेने के लिए लिया था. संदीप प्रसाद का ताल्लुक हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से हैं. वह डुबई ड्राइडॉक्स में टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं. संदीप यूएई में पिछले तीन साल से रहकर नौकरी करते हैं.

जैकपॉट जीतने की खबर सुनते ही संदीप प्रसाद भावुक हो गए. उन्होंने कहा,"मुझे जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी महसूस हो रही है." उन्होंने बताया कि इस जैकपॉट से वह अपने परिवार, खासकर बीमार वालिद की देखभाल कर सकेंगे और भविष्य के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अब वह भारत लौटकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं.

भारतीय शख्स ने जीती लग्जरी कार

मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, 3 सितंबर के ड्रा में एक लक्जरी कार BMW M440i बतौर इनाम रखी गई थी. जिसे भारत के ही रहने वाले शमीम मूलाथिल हमजा मूलाथिल ने जीता. शमीम मूलाथिल हमजा मूलाथिल का टिकट नंबर 019706 था. इसके अलावा छह अन्य प्रतिभागियों ने एक लाख दिरहम (23,98,598 रुपये) का इनाम जीता, जबकि चार अन्य प्रतिभागियों ने लाइव बिग विन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर स्पेशल कैश प्राइस 1 लाख 50 हजार दिरहम (35,97,897 रुपये) तक की रकम जीती.

