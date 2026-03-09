UK: रामनगर में रात के अंधेरे में चल रहा था खेल, पुलिस छापे में 3 किलो गौ मांस बरामद

Uttarakhand News: उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस ने बीफ तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से करीब 3 किलो प्रतिबंधित बीफ, काटने के औजार, एक तराजू और एक जिंदा बछड़ा बरामद हुआ है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. रामनगर थाना पुलिस को शनिवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे कॉलोनी के चोरपानी रोड इलाके में कुछ लोग प्रतिबंधित बीफ काट रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और एक टीम बनाकर मौके पर पहुंची. पुलिस टीम को सब-इंस्पेक्टर जोगा सिंह लीड कर रहे थे.

पुलिस ने मौके पर छापा मारकर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद उनकी पहचान फौजी कॉलोनी पूछेड़ी निवासी मोहम्मद आसिफ और रेलवे कॉलोनी निवासी मोहम्मद शान के रूप में हुई. तलाशी के दौरान पुलिस को करीब 3 किलो प्रतिबंधित बीफ बरामद हुआ. इसके अलावा, काटने के औजार और एक तराजू भी बरामद हुआ. पुलिस को मौके पर एक जिंदा बछड़ा भी मिला, जिसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि बछड़े को जानवरों के डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है ताकि उसकी सेहत की जांच की जा सके. घटना की जानकारी देते हुए सर्कल ऑफिसर सुमित पांडे ने बताया कि पुलिस ने एक मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की. उन्होंने आगे कहा कि मौके से बरामद मीट को जानवरों के डॉक्टरों की मौजूदगी में सील कर दिया गया और यह पक्का करने के लिए कि यह बीफ था या नहीं, टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जा रहा है.

CO सुमित पांडे ने यह भी बताया कि बरामद औजार और तराजू पुलिस ने जब्त कर लिए हैं. मामले में सभी सबूत सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सील कर दिया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड काउ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. उन्हें कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं, स्थानीय पुलिस का कहना है कि इलाके में गैर-कानूनी कामों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसी जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है. अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी गैर-कानूनी काम के बारे में पता चले तो तुरंत पुलिस को बताएं.