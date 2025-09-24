'Muhammad' के दीवानों पर धामी सरकार का कहर; एक साथ कई विभागों ने की मुसलमानों पर कार्रवाई
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2934490
Zee SalaamMuslim World

'Muhammad' के दीवानों पर धामी सरकार का कहर; एक साथ कई विभागों ने की मुसलमानों पर कार्रवाई

Uttarakhand News: उत्तराखंड में I Love Muhammad के पोस्टर लेकर रैली निकालने के दौरान पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच भिड़ंत हो गई. इस भिड़ंत के बाद पुलिस ने व्यापक कार्रवाई कर रही है. पूरी खबर जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:06 AM IST

Trending Photos

'Muhammad' के दीवानों पर धामी सरकार का कहर; एक साथ कई विभागों ने की मुसलमानों पर कार्रवाई

Uttarakhand News: उत्तराखंड के काशीपुर के अली खान में बीते रविवार को I Love Muhammad के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प हो गई. इस झड़प के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के तीन लोगों पर नामजद और 500 लोगों को अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अब हिंसा के बहाने पुलिस पुराने मामले को खंगाल रही है और अतिक्रमण आदि के मामले में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. 

रविवार को हुई हिंसा के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. अलीखां मोहल्ले के किला चौक और विजयनगर नई बस्ती में पुलिस का कड़ा पहरा है. प्रशासन ने BNS की धारा 163 लागू कर दी है. इसके तहत रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है. साथ ही हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से सीमित कर दी गई है.

हिंसा के बाद अली खान गांव में जगह-जगह पुलिस के जवान तैनात हैं और उपद्रवियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज और वायरल वीडियो खंगाले जा रहे हैं. इतना ही नहीं इस हिंसा के बाद अन्य मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है. अली खान मोहल्ले में काशीपुर बिजाली विभाग, काशीपुर प्रदूषण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. यहां अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करने के इल्जाम में 17 घरों से बिजली का कनेक्शन काटा गया है और 11 लोगों पर FIR दर्ज की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके साथ ही काशीपुर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अली खान मोहल्ले में सरकारी जमीन कब्जा करने के इल्जाम में 35 से 40 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. पुलिस और प्रशासन बिजली चोरी से लेकर राशन कार्ड की गड़बड़ी तक कई मामलों में दबिश दे रहे हैं. SSP मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर शहर को शांत रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है. किला चौक और अली खान इलाके में व्यापार भी प्रभावित हुआ है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand violence I Love Muhammad ProtestI Love Muhammad Protestmuslim newsToday News

Trending news

UP News
रोटी से ज़्यादा धर्म का स्वाद! बरेली में मुस्लिम ढाबा मालिक देख भड़के हिंदूवादी नेता
Uttarakhand violence I Love Muhammad Protest
'Muhammad' के दीवानों पर धामी सरकार का कहर; कई विभागों ने की मुसलमानों पर कार्रवाई
UP News
Kanpur: 'I Love Muhammad' पोस्टर जुलूस निकालने पर पुलिसिया तांडव; 38 पर FIR दर्ज!
Israel attack Global Sumud Flotilla
ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर इजरायल ने किया फिर हमला? 6 जहाजों पर हुए ड्रोन अटैक
Trump India-Pakistan War Claim
'भारत-पाकिस्तान युद्ध मेरे कारण टला...', ट्रंप ने UNGA में फिर दोहराया पुराना दावा
Delhi Loudspeaker Extension
दिल्ली में लाउडस्पीकर की रात 12 बजे तक की छूट, इमाम ने किया फैसले के स्वागत
Israel Border Closure
गाजा युद्ध के बीच नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक-जॉर्डन बॉर्डर किया सील, एलनबी ब्रिज बंद
Kanpur News
देशभर में ‘I Love Mohammad’ पोस्टर पर सियासी हलचल, सपा MLA ने FIR रद्द करने की मांग
Irfan Solanki
इरफान सोलंकी की दोषसिद्धि पर पत्नी को विधायक बने रहने की इजाजत, SC ने दी हरी झंडी
Hindu donates land Muslims
सलाम है इन हिन्दू भाईयों को जिन्होंने कब्रिस्तान के लिए दान में दे दी लाखों की ज़मीन
;