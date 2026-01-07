Bangladesh News: हिंदुओं पर हमले और खामोश सरकार, रिपोर्ट ने यूनुस की खोल दी पोल

Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं में बढ़ोतरी ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि जब भी सरकार की पकड़ कमजोर होती है, तो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा बढ़ जाती है. मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हिंदू व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को अक्सर निशाना बनाया जाता है क्योंकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं लेकिन सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदू व्यापारियों की दुकानें सार्वजनिक जगहों पर होती हैं, जिससे वे हमलों का आसान निशाना बन जाते हैं. इसके अलावा, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के पास त्वरित जांच और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी राजनीतिक प्रभाव की कमी है.

मालदीव के मीडिया आउटलेट काफू न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया है, “नरसिंग्दी में हिंदू किराना स्टोर मालिक मणि चक्रवर्ती की हत्या बांग्लादेश में तीन हफ़्ते से भी कम समय में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर छठा जानलेवा हमला है. उनकी हत्या एक भीड़भाड़ वाले बाज़ार में की गई, फिर भी हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है. यह पैटर्न अब बहुत आम होता जा रहा है. एक ऐसा समुदाय जो लंबे समय से राजनीतिक ध्यान से दूर रहा है, वह एक बार फिर राष्ट्रीय सत्ता परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहा है, जिसने उन संस्थानों को अस्थिर कर दिया है जो उसकी रक्षा के लिए बनाए गए थे.”

रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश इस समय एक असाधारण राजनीतिक दौर से गुज़र रहा है. शेख हसीना के सत्ता से हटने के साथ ही लंबे समय से चली आ रही केंद्रीकृत सत्ता संरचना ढह गई है. हालांकि उनके शासन की आलोचना उसके सत्तावादी रुझानों के लिए की जाती थी, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान एक अनुशासित सुरक्षा तंत्र मौजूद था जो सांप्रदायिक अशांति पर तेज़ी से प्रतिक्रिया करता था. रिपोर्ट के अनुसार, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को एक ऐसा राज्य विरासत में मिला है जो एक ही राजनीतिक केंद्र के इर्द-गिर्द बना था. उस केंद्र को हटाने के साथ ही, पूरा सिस्टम सुचारू रूप से काम करने के लिए संघर्ष कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़ी चुनौती स्पष्ट कमांड चेन की कमी है. सालों से बांग्लादेशी पुलिस सिस्टम एक अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के तहत काम करता था. पुलिस अधिकारी ऊपर से सीधे राजनीतिक संकेत पाने के आदी थे. अंतरिम सरकार अब तक कानून और व्यवस्था को निर्देशित करने के लिए एक स्थिर तंत्र स्थापित करने में विफल रही है. नतीजतन, कई जिलों में पुलिस इकाइयां हिचकिचाहट के साथ काम कर रही हैं. उन्हें यह साफ नहीं है कि किस राजनीतिक शक्ति के पास असली अधिकार है और किन फैसलों को संस्थागत समर्थन प्राप्त है.

अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों की ओर इशारा करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियां न केवल हिंसक अपराधों का संकेत देती हैं, बल्कि अपने नागरिकों की रक्षा करने में राज्य की विफलता को भी उजागर करती हैं. जब 18 दिनों में छह हिंदू पुरुषों की हत्या कर दी जाती है, तो इससे पता चलता है कि अपराधियों को लगता है कि राज्य का ध्यान कहीं और है और उन्हें सज़ा मिलने की संभावना बहुत कम है. रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश ने पहले भी राजनीतिक उथल-पुथल देखी है, लेकिन मौजूदा समय को जो बात अलग बनाती है, वह है संस्थागत कमज़ोरी और बढ़ती सांप्रदायिक चिंता का एक साथ उभरना. मणि चक्रवर्ती की हत्या कोई अकेली दुखद घटना नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की रक्षा करने में राज्य की नाकामी का एक लक्षण है, जो सबसे ज़्यादा उस पर निर्भर हैं.

इनपुट-IANS