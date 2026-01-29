पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय पर बढ़ता कहर, जानें इस्लामाबाद की डरावनी हकीकत

Pakistan News: पाकिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की खबरें अक्सर आती रहती हैं. अब, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा भी लगातार बढ़ रही है. हाल की घटनाओं, जिसमें ट्रांसजेंडर अधिकारों की कार्यकर्ता बिंदिया राणा पर उनके अपने घर में गोलीबारी का हमला भी शामिल है. उन्होंने स्थिति की गंभीरता को और उजागर किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला तब हुआ जब बिंदिया राणा अपने घर पर जरीश खानजादी के साथ चाय पी रही थीं. जरीश खानजादी जेंडर अलायंस इंटरैक्टिव नाम के एक संगठन के लिए काम करती हैं, जो ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए आवाज उठाता है. जैसे ही राणा ने रिमोट कंट्रोल से किचन का दरवाज़ा खोला, कुछ ही सेकंड में तीन गोलियां चलाई गईं. हमलावर मौके से भाग गए और राणा बाल-बाल बच गईं. प्रमुख ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने जहरिश खानज़ादी के हवाले से कहा, "दरवाज़ा खुलते ही तीन गोलियां चलाई गईं. हमलावर भाग गए और राणा तीनों गोलियों से बच गईं."

बिंदिया राणा जेंडर अलायंस इंटरैक्टिव की हेड हैं, जबकि जहराइश खानजादी वहां एक अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हैं. खानजादी ने बताया कि उन्होंने अगली सुबह अनजान हमलावरों के खिलाफ पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय को होने वाले खतरों के बारे में लंबे समय से पता था, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कराची में उनके अपने घर में उन्हें इस तरह निशाना बनाया जाएगा. उन्होंने कहा, "जो दूसरों की रक्षा करते हैं, वे अब खुद हमलों के शिकार हो रहे हैं."

19 जनवरी को हुई यह गोलीबारी पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर लोगों को टारगेट करके किए गए हमलों और हत्याओं की सीरीज में लेटेस्ट घटना है. सितंबर में कराची के सी व्यू बीच पर भीख मांग रही नादिरा नाम की एक ट्रांसजेंडर महिला को एक आदमी के साथ जाने से मना करने पर चाकू मार दिया गया था. नादिरा ने कहा, "मैंने उससे कहा कि मैं भिखारी हूं, सेक्स वर्कर नहीं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी." नादिरा HIV पॉजिटिव है. हमले के दौरान वह अपने बैग में रखे 2,500 पाकिस्तानी रुपये बचाने में कामयाब रही, लेकिन हमलावर ने उसके पेट में चाकू मार दिया. दो दिन बाद कराची के बाहरी इलाके में तीन ट्रांसजेंडर महिलाओं को करीब से गोली मार दी गई.

द गार्जियन के मुताबिक, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ हिंसा में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस ने 2022 और सितंबर 2023 के बीच सिंध प्रांत में 55 हत्याओं को डॉक्यूमेंट किया है, जिनमें से 17 कराची में हुई हैं. इस बीच, खैबर पख्तूनख्वा (KP) के कई जिलों में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं, जहां स्थानीय बुजुर्गों ने ट्रांसजेंडर महिलाओं पर "युवाओं को बिगाड़ने" का आरोप लगाकर उन्हें इलाका छोड़ने का आदेश दिया है. सितंबर में स्वाबी में एक डांस इवेंट के दौरान लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें चार ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल थे.

इनपुट-IANS