Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3089927
Zee SalaamMuslim Worldपाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय पर बढ़ता कहर, जानें इस्लामाबाद की डरावनी हकीकत

पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय पर बढ़ता कहर, जानें इस्लामाबाद की डरावनी हकीकत

Pakistan News: पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है. एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल की घटनाओं, खासकर ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता बिंदिया राणा को उनके घर पर गोली मारे जाने की घटना ने देश में मानवाधिकारों की गंभीर स्थिति को उजागर किया है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:53 AM IST

Trending Photos

पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय पर बढ़ता कहर, जानें इस्लामाबाद की डरावनी हकीकत

Pakistan News: पाकिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की खबरें अक्सर आती रहती हैं. अब, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा भी लगातार बढ़ रही है. हाल की घटनाओं, जिसमें ट्रांसजेंडर अधिकारों की कार्यकर्ता बिंदिया राणा पर उनके अपने घर में गोलीबारी का हमला भी शामिल है. उन्होंने स्थिति की गंभीरता को और उजागर किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला तब हुआ जब बिंदिया राणा अपने घर पर जरीश खानजादी के साथ चाय पी रही थीं. जरीश खानजादी जेंडर अलायंस इंटरैक्टिव नाम के एक संगठन के लिए काम करती हैं, जो ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए आवाज उठाता है. जैसे ही राणा ने रिमोट कंट्रोल से किचन का दरवाज़ा खोला, कुछ ही सेकंड में तीन गोलियां चलाई गईं. हमलावर मौके से भाग गए और राणा बाल-बाल बच गईं. प्रमुख ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने जहरिश खानज़ादी के हवाले से कहा, "दरवाज़ा खुलते ही तीन गोलियां चलाई गईं. हमलावर भाग गए और राणा तीनों गोलियों से बच गईं."

बिंदिया राणा जेंडर अलायंस इंटरैक्टिव की हेड हैं, जबकि जहराइश खानजादी वहां एक अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हैं. खानजादी ने बताया कि उन्होंने अगली सुबह अनजान हमलावरों के खिलाफ पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय को होने वाले खतरों के बारे में लंबे समय से पता था, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कराची में उनके अपने घर में उन्हें इस तरह निशाना बनाया जाएगा. उन्होंने कहा, "जो दूसरों की रक्षा करते हैं, वे अब खुद हमलों के शिकार हो रहे हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

19 जनवरी को हुई यह गोलीबारी पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर लोगों को टारगेट करके किए गए हमलों और हत्याओं की सीरीज में लेटेस्ट घटना है. सितंबर में कराची के सी व्यू बीच पर भीख मांग रही नादिरा नाम की एक ट्रांसजेंडर महिला को एक आदमी के साथ जाने से मना करने पर चाकू मार दिया गया था. नादिरा ने कहा, "मैंने उससे कहा कि मैं भिखारी हूं, सेक्स वर्कर नहीं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी." नादिरा HIV पॉजिटिव है. हमले के दौरान वह अपने बैग में रखे 2,500 पाकिस्तानी रुपये बचाने में कामयाब रही, लेकिन हमलावर ने उसके पेट में चाकू मार दिया. दो दिन बाद कराची के बाहरी इलाके में तीन ट्रांसजेंडर महिलाओं को करीब से गोली मार दी गई.

द गार्जियन के मुताबिक, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ हिंसा में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस ने 2022 और सितंबर 2023 के बीच सिंध प्रांत में 55 हत्याओं को डॉक्यूमेंट किया है, जिनमें से 17 कराची में हुई हैं. इस बीच, खैबर पख्तूनख्वा (KP) के कई जिलों में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं, जहां स्थानीय बुजुर्गों ने ट्रांसजेंडर महिलाओं पर "युवाओं को बिगाड़ने" का आरोप लगाकर उन्हें इलाका छोड़ने का आदेश दिया है. सितंबर में स्वाबी में एक डांस इवेंट के दौरान लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें चार ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल थे.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय पर बढ़ता कहर, जानें इस्लामाबाद की डरावनी हकीकत
Bangladesh news
बांग्लादेश में लागू होगा इस्लामिक कानून, चुनाव के पहले मिल रहे बड़े संकेत!
mla akil akhtar join aimim
Jharkhand: पूर्व विधायक अकिल अख्तर ने थामा AIMIM का दामन, कर दिया बड़ा ऐलान
Ayodhya Rape Case
अयोध्या रेप केस में बाइज्जत बरी हुए SP नेता मोईद खान;आरोप लगते ही हुई थी ये कार्रवाई
Shab-E-Barat 2026
Shab-E-Barat 2026: 3 फरवरी को शब-ए-बरात और इस तारीख से शुरू हो रहा रमज़ान
Pakistan News
Pakistan News: ईशनिंदा के नाम पर लोगों को फंसाने की कोशिश,मानवाधिकार संगठनों का दावा
ASP Anuj Chaudhary
गहरा होता जा रहा है ASP अनुज चौधरी पर लगा संभल का दाग और कसती जा रही कानून की पकड़
muslim news
मोदी-योगी के खिलाफ बड़े बोल पड़ गया भारी, गिरफ्तारी के बाद अहमद ने मांगी माफी
Pakistan Minority News
अपहरण, धर्म परिवर्तन फिर शादी; पाकिस्तान में नाबालिग ईसाई युवती पर जुल्म
muslim news
मदरसे में कुरान के साथ गीता भी पढ़ाएं; IPS अधिकारी ने की खास अपील