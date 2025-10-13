गोली लगने से साद रिजवी की हालात नाजुक, फिलिस्तीन के समर्थन में TLP का हिंसक प्रदर्शन जारी

TLP violent protest: तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के हजारों कार्यकर्ताओं और पाकिस्तानी पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस दौरान वहां की पुलिस ने TLP के कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी भी की, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई. सोमवार (13 अक्टूबर) को एक बार फिर पुलिस और TLP के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें TLP के सदर साद हुसैन रिज़वी को कई गोलियां लगी हैं और वह गंभीर रूप से घायल हैं.

तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सदर साद रिज़वी को तीन गोली लगने के बाद उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कई इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. पुलिस और TLP काकर्यकर्ताओं के बीच झड़प जारी है. लगभग 1,500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरिदके में बीते रविवार को दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए. TLP के कार्यकर्ता राजधानी इस्लामाबाद जाने के लिए मुरिदके में इकट्ठा हुए हैं, जहां बीते शनिवार को पुलिस और रेंजर्स भारी तादाद में तैनात होकर TLP के कार्यकर्ताओं की घेराबंदी की थी.

गौरतलब है कि ये प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च कर रहे हैं. TLP की मांग है कि वह इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास का घेराव करेगी और इजरायल का विरोध करेगी. लेकिन पाकिस्तान की सरकार इजाजत देने से इंकार कर रही है. इसके बावजूद TLP के कार्यकर्ता इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं.

पुलिस ने इन प्रदर्शनकारी को रोकने के लिए सड़कों पर जगह-जगह खड्डे खोद दिए हैं. साथ ही रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले, वॉटर कैनन और लाठीचार्ज भी किया. साथ ही TLP के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की जा रही है.