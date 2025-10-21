कट्टरपंथ का लेबल लगाने वाले US-इजराइल को ईरान ने दिखाया आइना, तेहरान में लगी वर्जिन मैरी-जीसस क्राइस्ट की मूर्ति

Iran News: ईरान अपने प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं को लेकर जाना जाता है. दूसरी ओर ईरान को मजहबी कट्टरपंथ से जोरकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है. ईरान में सभी धर्मों का सम्मान मिलता है इसका जीता-जागता उदाहरण ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद एक मेट्रो स्टेशन है. इस मेट्रो स्टेशन पर वर्जिन मैरी और जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लगाई गई है.

वर्जिन मैरी की मूर्ति को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है, वहीं, जीसस क्राइस्ट को मेट्रो का इंतजार कर रहे लोगों पर नजर रखते हुए दिखाया गया है. इस्लाम में किसी पैगंबर की मूर्ति बनाने से मना किया गया है. इसके बावजूद ईरान में वर्जिन मैरी और जिजस की मूर्ति लगाई गई. इस पर तेहरान के मेयर अलीरेज़ा ज़कानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह स्टेशन उस दिव्य महिला को याद करता है जिसने अपनी पवित्रता और एक महान पैगंबर को पाल-पोसकर दुनिया को जगाया.

इन कामों के पीछे की कलाकार टीना तारिघ मेहर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेहरान में मौजूद इस स्टेशन पर आप जो भी चीज़ देखते हैं, उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब कोई यहाँ से गुज़रे, तो वह समझे कि हमारा मकसद दूसरे धर्मों, खासकर ईसाई धर्म का सम्मान करना है.

ईरान का अपना कल्चर, भाषा और विशाल इतिहास है. ईरान में शिया इस्लाम को माना जाता है. यहां शिया मुसलमान बहुसंख्यक में हैं, लेकिन यहां के समाज में सभी धर्मों को उनकी हिस्सेदारी और सम्मान दिया जाता है. ईरान में शिया मुसलमान के अलावा, शुन्नी मुसलमान, ईसाई और यहूदी समेत कई धर्मों के लोग रहते हैं. शिया के अलावा बकी अन्य धर्म के लोग ईरान में अल्पसंख्य हैं.

ईरान की संसद में इन सभी धर्मों के लोगों को हिस्सेदारी दी जाती है. ईरान हमेशा से इजरायल और जायनिस्ट विचारधारा के खिलाफ रहा है. इस वजह से ईरान के यहूदी विरोधी माना जाता है. लेकिन ईरान में यहूदी धर्म के लोग बहुत शांति और सम्मान से रहते हैं. यहां उन्हें व्यापार करने, नौकरी करने अपनी मजहब के हिसाब से जीवन जीने और प्रार्थना करने की पूरा अधिकार है. ईरान की संसद में यहूदी धर्म के लिए अलग से आरक्षण लागू किया गया है. ईरान में यहूदियों के सबसे पुराने पूजा स्थलों में से एक मौजूद है. यहूदी धर्म के पूजा स्थल को सिनागॉग कहा जाता है.