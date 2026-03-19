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क्या पाकिस्तान करने वाला था अफगानिस्तान पर परमाणु हमला? अमेरिकी रिपोर्ट से मचा हड़कंप

Pakistan Nuclear Threat: अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है. इस रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ संभावित परमाणु हमले के किसी प्लान पर विचार कर रहा था.पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:03 PM IST

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क्या पाकिस्तान करने वाला था अफगानिस्तान पर परमाणु हमला? अमेरिकी रिपोर्ट से मचा हड़कंप

Pakistan Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है. पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जबरदस्त हवाई हमले कर रहा है. हाल ही में पाकिस्तान ने काबुल में एक अस्पताल पर हमला किया. इस हमले में 400 बेकसूर अफगान नागरिकों की मौत हो गई. इसी बीच, अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर परमाणु हमला करने पर विचार कर रहा था. लेकिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद तनाव कम हो गया. अमेरिका इंटेलिजेंस कम्युनिटी की 2026 की सालाना रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच बढ़े परमाणु तनाव को कम करने में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दखल ने अहम भूमिका निभाई. हालांकि, रिपोर्ट में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि दक्षिण एशिया में खतरा अभी टला नहीं है और हालात किसी भी पल फिर से बिगड़ सकते हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों ही खुले युद्ध से बचना चाहते हैं, वहीं "आतंकवादी तत्व" लगातार ऐसे हालात पैदा करते रहते हैं जिनसे तनाव भड़क सकता है. जम्मू-कश्मीर में हुए हमलों का खास तौर पर जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी घटनाएं दोनों देशों के बीच किसी बड़े टकराव की वजह बन सकती हैं. 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकवाद किस तरह क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बन सकता है. उस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. इसके जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' कोडनेम के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकवादियों के कई ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए.

आंतकवाद को लेकर जताई चिंता
रिपोर्ट में क्षेत्रीय आतंकवाद को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई है. इसमें कहा गया है कि ISIS-K इस इलाके में अब भी सक्रिय है और बाहरी हमले करने की साजिश रच रहा है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि तालिबान ने इस गुट के खिलाफ कुछ कदम उठाए हैं, जिससे कुछ हमलों को नाकाम करने में मदद मिली है. इसके अलावा पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य और मिसाइल क्षमताओं को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान लगातार अपनी मिसाइल तकनीक को बेहतर बना रहा है. भविष्य में उसकी क्षमताएं दक्षिण एशिया से बाहर के इलाकों को भी निशाना बनाने तक बढ़ सकती हैं, जिसमें शायद अंतरमहाद्वीपीय हमले भी शामिल हों.

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पाक और तालिबान के बीच तनाव
रिपोर्ट में पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ते तनाव का भी जिक्र किया गया है. सीमा पार झड़पों और सैन्य टकरावों की वजह से इन दोनों के बीच के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं. अमेरिका खुफिया एजेंसियों का मानना ​​है कि इस इलाके में स्थायी शांति के लिए यह जरूरी है कि तालिबान उन आतंकवादी संगठनों से अपने संबंध तोड़ ले जो पाकिस्तान में हमले करते हैं. 

यह भी पढ़ें:- ईरान ने खाड़ी देशों पर बरसाईं मिसाइलें! कतर के LNG प्लांट पर हमला, मची तबाही

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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