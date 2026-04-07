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SIR के बाद वोटर लिस्ट से नाम कटने पर अनारुल शेख ने उठाया खौफनाक कदम, लगाई मौत को गले

West Bengal Anarul Sheikh Suicide Case: पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट से नाम कटने पर अनारुल शेख गहरे तनाव में आ गए. परिवार के अनुसार मानसिक दबाव में उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया और संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 07, 2026, 09:17 AM IST

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SIR के बाद वोटर लिस्ट से नाम कटने पर अनारुल शेख ने उठाया खौफनाक कदम, लगाई मौत को गले

West Bengal News: देशभर में SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है. SIR प्रक्रिया के तहत लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं. इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. SIR प्रक्रिया के बाद 32 साल के एक व्यक्ति का नाम लिस्ट से काट दिया गया. इसके बाद उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान अनारुल शेख के रूप में हुई है. वह बंगाल के नलहाटी इलाके का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक, हाल ही में जारी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाए जाने के बाद वह बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में था.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला SIR प्रोसेस से जुड़ा है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा था. इस प्रोसेस के दौरान अनुरुल शेख का नाम शुरू में "अंडर एडजुडिकेशन" कैटेगरी में रखा गया था. इसके बाद उसने एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशों के मुताबिक सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए और अपना नाम वापस लाने की अपील की.

परिवार का क्या है इल्जाम
परिवार वालों का कहना है कि अनुरुल शेख इस पूरी घटना से बहुत परेशान और मेंटली टूट गया था. उनका आरोप है कि सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बावजूद उसे कोई साफ जानकारी या हल नहीं मिला, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई. इसी स्ट्रेस के कारण उसने कथित तौर पर जहर खा लिया. घटना के बाद उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत पास के हेल्थ सेंटर ले गए, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया. हालांकि, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. इस घटना से इलाके में दुख और अकेलापन दोनों फैल गया है.

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पुलिस इस एंगल से कर रही है जांच
स्थानीय लोगों के मुताबिक, अनुरुल शेख लगातार अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने रामपुरहाट सबडिवीजन ऑफिस जाकर अधिकारियों से संपर्क किया और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए. इसके बावजूद, कोई हल न निकलने से उन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो रहा था. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वे पूरी घटना की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वोटर लिस्ट से उनका नाम हटना ही उनके इस कदम का कारण था.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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