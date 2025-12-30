बांग्लादेशी नागरिकों का हो रहा बॉयकार्ट, होटल मालिकों ने एंट्री पर लगाई रोक

West Bengal News: बांग्लादेश में दीपू दास, अमृत मंडल की हत्या और भारत विरोधी रैलियों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. इस बीच पश्चिम बंगाल के कई जिलों में होटल मालिकों ने अपने होटल में बांग्लादेशी नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है. होटल मालिकों का कहना है कि यह फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि देश के सम्मान के लिए लिया गया है.

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, मालदा, कूचबिहार और बालुरघाट में लगभग सभी होटल मालिकों ने अपने होटल के अंदर बांग्लादेशी नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है. होटल के बाहर पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि देश का अपमान करने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं है. कई होटलों के बाहर साफ लिखा गया है कि बांग्लादेशी नागरिकों को यहां कमरा नहीं दिया जाएगा.

होटल मालिकों का कहना है कि अगर व्यापार को नुकसान भी पहुंचता है तो मंजूर है, लेकिन देश के सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता. होटल मालिकों के इस फैसले से पश्चिम बंगाल में इलाज और पर्यटन के लिए बांग्लादेशी नागरिकों की चिंताएँ और मुश्किलें बढ़ गई हैं. कई लोग आम बंगाली नागरिकों के घर में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं. वहीं, कई बांग्लादेशी नागरिकों को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर ठहरना पड़ रहा है.

होटल मालिकों के इस फैसले के बाद सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वह मामले पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि जो बांग्लादेशी नागरिक वैध तरीके से भारत आए हैं, उन्हें कहीं न कहीं ठहरना ही होगा. मालदा होटल ओनर्स एसोसिएशन का कहना है बांग्लादेश में भारत विरोधी नारेबाजी बंद करना होगा और माहौल शांतिपूर्ण होगा, तभी जाकर होटल को दोबारा खोले जाएंगे.