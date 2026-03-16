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Hadi Murder Mystery: हत्यारों को बॉर्डर पार कराने वाला गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

West Bengal News:  बांग्लादेश के फेमस छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के दो आरोपियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी भी बांग्लादेशी नागरिक है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:30 AM IST

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Hadi Murder Mystery: हत्यारों को बॉर्डर पार कराने वाला गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

West Bengal News: बांग्लादेश में फेमस छात्र नेता उस्मान हादी की पिछले साल एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश में हिंसा भड़क गई थी. उस्मान हादी के हत्यारों को मदद करने वाले एक आरोपी को भारत की पश्चिम बंगाल पुलिस ने रविवार (15 मार्च) को गिरफ्तार कर लिया. पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक बांग्लादेशी आदमी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक पर आरोप है कि उसने ढाका में फेमस छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपी दो बांग्लादेशी नागरिकों को गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुसने में मदद की है. 

पश्चिम बंगाल पुलिस ने फैसल करीम मसूद और आलमगीर हुसैन को छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या का मुख्य संदिग्ध बताया है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने दोनों को 8 मार्च को गिरफ्तार किया था और वे अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं. बीते रविवार (15 मार्च) को पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स के सुपरिटेंडेंट इंद्रजीत सरकार ने AFP को बताया कि फिलिप संगमा को मसूद और हुसैन को पश्चिम बंगाल की खुली बॉर्डर के रास्ते राज्य में घुसने में मदद करने के शक में गिरफ्तार किया गया था.

वर्ष 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए जन आंदोलन में छात्र नेता उस्मान हादी शामिल थे. इसी आंदोलन के दौरान शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया और उन्हें बंग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी. उस्मान हादी शेख हसीना के साथ-साथ भारत के भी बड़े आलोचक थे. बीते 12 दिसंबर 2025 को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी और बाद में सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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