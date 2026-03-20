Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3152791
Zee SalaamMuslim World47 साल पहले ईरान में 52 अमेरिकी नागरिकों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बदले की आग में जल रहा अमेरिका

47 साल पहले ईरान में 52 अमेरिकी नागरिकों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बदले की आग में जल रहा अमेरिका

Iran US War: अमेरिका ईरान को लेकर इतना खतरे में क्यों रहता है, कभी न्यूक्लियर वेपन के नाम पर, कभी ईरानी अवाम के राईट्स के नाम पर, कभी रिजीम चेंज के नाम पर तो कभी हिजाब और महगांई के नाम पर अमेरिका की डिप्लोमेसी ईरान पर इतनी हमलावर क्यों रहती है ? आख़िर क्यों ईरान पर इतने सख़्त सैंक्शन लगे हैं कि न तो वो दुनिया से कारोबार कर सकता है, न उसके बैंकिंग सिस्टम दुनिया के सिस्टम में exist करते हैं, आख़िर क्या वजह है? 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Edited By: Hussain Tabish|Last Updated: Mar 25, 2026, 12:52 AM IST

Trending Photos

47 साल पहले ईरान में 52 अमेरिकी नागरिकों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बदले की आग में जल रहा अमेरिका

ईरान और अमेरिका की दुश्मनी के बीज 1979 में ईरान में हुए इस्लामी इंक़ेलाब में छुपे हैं. इस इंक़ेलाब ने दुनिया की ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स बदल को बदल दिया था. ईरान में यही वो दौर था, जब  शाह रज़ा पहलवी की रीजीम गिर गई थी, और आयतुल्लाह खोमैनी ने देश की कमान संभाली थी. लेकिन असली चिंगारी तब भड़की जब तेहरान में अमेरिकी एंबेसी पर कब्जा कर लिया गया और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया. अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक हार नहीं थी, बल्कि दुनिया के सामने सुपरपावर की बेइज़्जती थी. ईरान में अपनी पसंद की सरकार का गिरना और 52 अमेरिकियों का बंधक बनना.  तेल के कुएँ पर क़ब्ज़ा ख़त्म होना अमेरिका को आज तक एक टीस की तरह चुभता है. 

तभी से अमेरिका ईरान को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं. कभी ज़ियाउल हक़ के कंधे पर सवार होना चाहा तो कभी सद्दाम को मोहरा बनाया. तारीख़ गवाह है कि अमेरिका ने उसी दौर में पाकिस्तान के प्रेसीडेट रहे जनरल जियाउल हक पर दबाव डाला था, और कहा था कि वाशिंगटन चाहता है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने दे और हमारे साथ ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल हो. लेकिन जियाउल हक ने एक बड़ा खतरा भांप लिया. पड़ोसी से दुश्मनी और अपने देश के भीतर शिया-सुन्नी टकराव के डर से उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया.

लेकिन अमेरिका हार मानने वालों में से नहीं था. उसकी नज़र गई इराक के उभरते हुए तानाशाह सद्दाम हुसैन पर. सद्दाम को सपना दिखाया गया कि उन्हें अरब वर्ल्ड का लीडर बनाया जाएगा. उन्हें उकसाया गया कि ईरान कमज़ोर है. हमला करो और तेल के कुओं पर कब्ज़ा कर लो. 1980 में सद्दाम ने हमला कर दिया और शुरू हुई 8 साल लंबी वो खूनी जंग जिसने लाखों लोगों की जान ले ली. 
 
इस जंग के दौरान एक ऐसी स्याह तारीख़ लिखी गई जिसे दुनिया आज भी भूल नहीं पाई है. जब ईरान ने पलटवार किया और सद्दाम की फ़ौज हारने लगी, तब पर्दे के पीछे से अमेरिका ने सद्दाम को केमिकल वेपन्स बनाने की टेक्नॉलजी और मैटेरियलव मुहैया कराई. सद्दाम ने इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल न सिर्फ़ ईरानी फ़ौजियों पर किया, बल्कि अपने ही देश के लोगों का क़त्लेआम किया. तब अमेरिका खामोश रहा, क्योंकि सद्दाम उनका अपना मोहरा' था.  

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन तारीख़ ख़ुद को दोहराती है. जिस सद्दाम को अमेरिका ने हथियार दिए, जब उसका काम निकल गया और वो अमेरिका की आंखों में खटकने लगा, तो उसी अमेरिका ने पासा पलट दिया. 2003 में इराक पर हमला किस बुनियाद पर हुआ. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी वही केमिकल वेपन जो कभी खुद अमेरिका की शह पर बने थे. सद्दाम को गिरफ्तार किया गया. ट्रायल हुआ और फांसी पर लटका दिया गया. ये अमेरिका की दोहरी पॉलिसी की एक बड़ी मिसाल है.

1979 में जब ईरान में अमेरिका की पसंदीदा रज़ा पहलेवी सरकार गिरी, तबसे आज तक ईरान पर इतने सख़्त सैंक्शन लगे कि अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो सरेंडर कर देता. घुटने टेक देता, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी. घुटने नहीं टेके, बल्कि कई मोर्चों पर आगे बढ़ता रहा. 

ईरान के बैंकिग सिस्टम को दुनिया से काट दिया गया, उसके ऑयल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई, और उसके Foreign Funds को फ्रीज कर दिया गया . नतीजा क्या हुआ ? ईरान की करेंसी रियाल ताश के पत्तों की तरह ढह गई. महंगाई आसमान छूने लगी और आम ईरानी शहरी की कमर टूट गई, लेकिन इसी क्राइसिस के बीच ईरान ने अपनी डिपेंडेंसी को वेस्ट से हटाकर खुद को खुदमुख़्तार यानी self reliant बनाने पर ज़ोर दिया. ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार, डॉलर को  बायपास किया. जब डॉलर में कारोबार करना नामुमकिन हो गया तो ईरान ने बार्टर सिस्टम और लोकल करेंसी में कारोबार शुरू किया. चीन को तेल बेचा और बदले में तकनीक और सामान लिया. भारत के साथ तेल के बदले चावल का सौदा किया. रूस के साथ मिलकर स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम तैयार किया. 
 
लेकिन ईरान को इस तरक़्क़ी की कीमत चुकानी पड़ी. गुरबत बढ़ी और समाज में इंतेशार पैदा हुआ. ईरान के भीतर कई बार प्रोटेस्ट हुए. महंगाई और हिजाब से आज़ादी के नाम पर आवाज़ें उठीं. हालांकि ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि इन मुज़ाहिरों के पीछे बाहरी एजेंट और फ़ारेन इंटेलिजेंस का हाथ है. अमेरिका और उसके अलाईज़ ने सोशल मीडिया और ग्राउंड नेटवर्क के ज़रिए ईरान के भीतर सिविल वॉर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की. लोगों को भड़काने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, ताकि ईरान अंदर से कमज़ोर हो जाए और अमेरिका को हमले का बहाना मिल सके.  

हैरानी की बात यह है कि एक तरफ ईरान की इकॉनमी मुशकिल में थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका डिफेंस और साइंस सेक्टर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था. आज ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल ज़ख़ीरा है. ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन से लेकर खाड़ी तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया है. तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को उस लेवल तक पहुंचाया जहां वो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बन गया है.  

यही वो तरक़्क़ी थी जिसे अमेरिका अपने लिए खतरा बताने लगा.अमेरिका ने ईरान की इस तरक़्क़ी को दहशतगर्दी का नाम दिया. तनाव इतना बढ़ा कि कल तक दूसरे देशों के कंधे पर सवार होकर हमला करने वाला अमेरिका अब मैदाने जंग में ईरान के सामने है. तारीख़ बताती है कि अमेरिका जब किसी मुल्क को अपने दबाव से नहीं झुका पाता, तो वो डेमोक्रेसी का मुद्दा उठाकर मिलिट्री कार्रवाई करता है. ईरान के साथ भी यही हुआ.पहले उसकी इकॉनमी को बर्बाद करने की कोशिश की गई, फिर समाज को बांटने की साज़िश हुई, और जब ईरान फिर भी खड़ा रहा,तो ट्रंप अब जंग के मैदान में हैं. हालांकि ये जंग अब अमेरिका के गले की फांस बन चुकी है, और वो अब बैकडोर से एग्ज़िट की राहें देख रहा है. 

इसे भी पढ़ें: ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बीच ईरान का पलटवार, इजरायल-US ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार

About the Author
author img
Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

TAGS

America RevengeUS revenge from IranIran revolution 1979raza shah pahelviayatullah khomainiSaddam HusainShia sunni conflictiran us war

Trending news

America Revenge
52 अमेरिकी नागरिकों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बदले की आग में जल रहा अमेरिका ?
ujjain news
सत्ता की सनक! वाराणसी से लेकर उज्जैन तक मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन
Muslim and Cow Protection
इस्लाम में गाय: मुसलमानों के गौ संरक्षण की बात पर भरोसा नहीं करते हैं सियासी हिन्दू!
Telangana NEWS
भुखमरी की कगार पर तेलंगाना उर्दू अकादमी के 129 कर्मचारी; महीनों से वेतन के पड़े लाले
Telangana NEWS
तेलंगाना में ईदगाह में तोड़फोड़, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका, 3 दिन बाद FIR दर्ज
Delhi news
हाफिज सईद की मुंह बोली बहन को दिल्ली में उम्रकैद की सजा, जानें कौन है आसिया अंद्राबी
Delhi news
मुस्लिम बने तो छिन जाएगा SC/ST का फायदा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की कानूनी स्थिति
Rajasthan news
"उमर खालिद को भेजो राज्यसभा"; राजस्थान में उठी इस मांग से सकते में कांग्रेस!
Delhi news
काबा की तस्वीर देख आनंद बने मोहम्मद सरफराज, अब "परचा वाले" के नाम से मशहूर
Sambhal news
संभल शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे में नहीं मिला मंदिर का कोई सबूत; फिर भी नमाज...'