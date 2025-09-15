कतर पर इजरायल ने हमले करके ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स की उड़ा दी धज्जियां, जानें पूरा मामला
Zee Salaam

कतर पर इजरायल ने हमले करके ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स की उड़ा दी धज्जियां, जानें पूरा मामला

What is Abraham Accords: कतर की राजधानी दोहा में इजरायली हमले और हमास नेताओं को निशाना बनाए जाने के बाद अरब देशों में गुस्सा फूट पड़ा है. ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स की पहल पर सवाल उठने लगे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:52 PM IST

कतर पर इजरायल ने हमले करके ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स की उड़ा दी धज्जियां, जानें पूरा मामला

What is Abraham Accords: मुस्लिम देशों का रुख आमतौर पर इजरायल के खिलाफ रहा है. अब तक कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन्होंने इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है. अरब देश लंबे समय से फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजरायल के खिलाफ रहे हैं, लेकिन साल 2020 में पहली बार कुछ अरब देशों ने इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दी. यह मान्यता अमेरिका के दबाव और मध्यस्थता में दी गई थी और कुछ देशों ने इजरायल के साथ खुले तौर पर संबंध स्थापित करने का फैसला किया, जिसे अब्राहम अकॉर्डस (Abraham Accords) के नाम से जाना जाता है.

अब कतर पर इजरायली हमले के बाद अब्राहम अकॉर्डस (Abraham Accords) टूटने की कगार पर है. सभी मुस्लिम मुल्क एकजुट होकर इजरायल पर जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है अब्राहम समझौता और किस देश के साथ पहली बार यह समझौता हुआ था, जिसके टूटने के बाद मिडिल ईस्ट में तस्वीर बदल जाएगी. 

क्या है अब्राहम अकॉर्ड्स

दरअसल, अब्राहम अकॉर्ड्स एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसके तहत इजरायल और कुछ अरब देशों के बीच कूटनीतिक व आर्थिक रिश्ते सामान्य बनाने पर सहमति बनी. इससे पहले 1994 में जॉर्डन ने इजरायल के साथ शांति समझौता किया था. उसके बाद 25 साल तक किसी भी अरब देश ने ऐसा कदम नहीं उठाया. साल 2020 में यह परंपरा टूटी और UAE और बहरीन ने अमेरिका की मौजूदगी में इजरायल के साथ औपचारिक रिश्ते स्थापित किए. इस समझौते को लेकर उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी भूमिका निभाई. उनके दामाद और सलाहकार जारेड कुशनर ने अरब और इजराइल के बीच वार्ता में अहम काम किया. समझौते के बाद मोरक्को और सूडान भी इस पहल में शामिल हो गए.

क्यों अहम है यह समझौता?
अब्राहम अकॉर्ड्स इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसने अरब दुनिया में दशकों से चले आ रहे उस रुख को बदल दिया जिसमें कहा जाता था कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलने तक कोई अरब देश इजराइल को मान्यता नहीं देगा. यूएई और बहरीन के इस कदम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि यूएई तेल, कारोबार और निवेश के मामले में खाड़ी क्षेत्र की बड़ी ताकत है. इन रिश्तों से इजराइल और अरब देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, पर्यटन और तकनीक जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खुले. इजराइल को पहली बार खाड़ी क्षेत्र के बाजार तक सीधी पहुंच मिली, वहीं अरब देशों को भी इजरायल की टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और सुरक्षा सहयोग का लाभ मिलना शुरू हुआ.

इस समझौते का असर फिलिस्तीन पर हुआ
फिलिस्तीन और उसके समर्थकों ने इस समझौते को धोखा बताया. उनका कहना था कि दशकों से तय सिद्धांत यह था कि जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक कोई अरब देश इजरायल के साथ सामान्य रिश्ते नहीं बनाएगा. अब्राहम अकॉर्ड्स ने इस पुराने ‘टैबू’ को तोड़ दिया. इससे फिलिस्तीन की स्थिति और कमजोर होती दिखी. शुरुआत में यह रिश्ते मजबूत दिखे लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात बदलने लगे. इजरायल ने वेस्ट बैंक में और बस्तियां बसाने की योजना शुरू की तो यूएई ने साफ चेतावनी दी कि यह अब्राहम अकॉर्ड्स की भावना के खिलाफ है.

2023 के बाद गाजा युद्ध और हमास-इजरायल संघर्ष ने इन रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया. हाल ही में इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाया, जिससे अरब देशों में नाराजगी बढ़ी. अब कई अरब देशों में यह चर्चा है कि उन्हें अपने हितों और सुरक्षा के लिए नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाना चाहिए.

अमेरिका सऊदी पर मार रहा था जोर
अमेरिका अभी भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हों. उसका सबसे बड़ा लक्ष्य सऊदी अरब को इस समझौते में लाना है लेकिन सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीन को मान्यता प्राप्त राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक वे इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य नहीं करेंगे. फिर भी अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है. हाल ही में यह भी चर्चा है कि अज़रबैजान और कुछ मध्य एशियाई मुस्लिम देशों को भी इस पहल में जोड़ा जा सकता है. लेकिन अब कतर पर इजरायली हमले के बाद साफ हो गया है कि सऊदी फिलहाल इस समझौते से कोसो दूर रहेगा.

