क्या होता है बहाई धर्म, जिसके मानने वाले ने उठाया इस्लाम पर सवाल; कतर में हुई सजा

Qatar: क़तर की एक अदालत ने 71 साल के क़तरी नागरिक रेमी रुहानी को इस्लामिक शिक्षाओं पर शक पैदा करने के इलज़ाम में पांच साल की कैद की सज़ा सुनाई है. परिवार का कहना है कि रुहानी, जो बहाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, को इस साल अप्रैल में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के बाद क़तरी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था.

रेमी रुहानी की गिरफ्तारी की आलोचना

रेमी रुहानी क़तर की बहाई अल्पसंख्यक समुदाय के अहम मेंबर्स में से एक माने जाते हैं. उनकी गिरफ्तारी की आलोचना न सिर्फ उनके समुदाय ने की है, बल्कि कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेमी के परिवार ने बताया कि रेमी रुहानी एक फेमस बिज़नेश पर्सनैलिटी है.

जानें माने शख्स हैं रेमी

वे पहले क़तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं. इसके अलावा, उन्हें बहाई समुदाय की संस्था नेशनल स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ द बहाईज़ का चीफ भी चुना गया था. यह संस्था बहाई समुदाय की प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों जैसे फंडरेज़िंग और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की ज़िम्मेदारी संभालती है. रेमी रुहानी की बेटी नूरा का कहना है कि उनके पिता ने हमेशा अपनी सभी एक्टिविटीज पूरी पारदर्शिता और क़तरी अफसरों की रजामंदी से कीं और कभी भी इन पर कोई ऐतराज नहीं जताया गया है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब रुहानी को हिरासत में लिया गया.

पिछले साल भी हुई थी गिरफ्तारी

पिछले साल भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था और एक महीने की जेल और 50,000 डॉलर का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई थी. उस वक्त उन पर क़तरी अधिकारियों की इज़ाज़त के बिना चंदा इकट्ठा करने के इल्ज़ाम लगे थे.

क्या है आरोप?

अदालत के फैसले में कहा गया कि 2024 में क़तरी पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने इलज़ाम लगाया कि रेमी रुहानी ने बहाई धर्म का प्रचार करके इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं और उसूलों पर सवाल खड़े किए हैं, और सामाजिक मानदंडों व मूल्यों का उल्लंघन किया है.

बहाई धर्म क्या है?

बहाई धर्म दुनिया के प्राचीन धर्मों के मुकाबले में नया है. इसकी स्थापना 1863 में ईरान में बहाउल्लाह द्वारा की गई थी. बहाई अनुयायी मानते हैं कि बहाउल्लाह ईश्वर का धरती पर प्रकट रूप हैं. हालांकि बहाउल्लाह ने खुद को ईश्वर का पैगंबर नहीं बताया.

बहाई धर्म के अनुयायी सभी धर्मों को सच्चा और मान्य मानते हैं. इसकी शिक्षा में एकता और इंसानियत की भलाई पर विशेष ज़ोर दिया जाता है. बहाई समुदाय का मानना है कि सभी लोगों को मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करना चाहिए. बहाई धर्म के अनुयायियों की संख्या दुनिया भर में 50 लाख से 80 लाख के बीच है. दिल्ली के ओखला में बहाई धर्म का बनवाया हुआ लोटस टेम्पल है, जहाँ रोजाना हजारों की तादाद में पर्यटक जाते हैं, और इस धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी भी हासिल करते हैं.