Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3000893
Zee SalaamMuslim World

क्या शेख हसीना को मिलेगी फांसी? जानिए किन मामलों में तय हो सकती है सजा

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को संभावित मौत की सज़ा की कार्यवाही की खबरों के बीच बढ़ती कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:49 PM IST

Trending Photos

क्या शेख हसीना को मिलेगी फांसी? जानिए किन मामलों में तय हो सकती है सजा

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तख्तापलट के बाद से भारत में रह रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं. इस बीच हसीना के खिलाफ सभी मामलों में सजा सुनाने की तारीख इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मुकर्रर कर दी है. आईसीटी शेख हसीना के मामले में 17 नवंबर को सजा सुनाएगी. आइए जानते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं.

शेख हसीना की सरकार जुलाई 2024 में गैर-लोकतांत्रिक तरीके से गिरा दी गई थी. इसके बाद शेख हसीना ने अपना देश छोड़ दिया था. इस बीच उनके ऊपर हत्या और साजिश के आरोप लगाए गए. हसीना के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए. जुलाई 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. इसी कथित छात्र आंदोलन की आड़ में शेख हसीना की सरकार को गिराया गया. इसके बाद अगस्त 2024 में पूर्व पीएम शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं. इसके बाद ही बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का गठन हुआ. 

वहीं यूएन की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में हुई हिंसा में करीब 1,400 लोगों की मौत हो गई. हसीना की तत्कालीन सरकार पर हत्या, अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध के अलावा छात्रों को गिरफ्तार कर टॉर्चर करने, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग, फायरिंग, और लीथल फोर्स का इस्तेमाल करने का आदेश देने समेत तमाम आरोप लगे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश के प्रॉसिक्यूशन ने शेख हसीना के दोषी पाए जाने पर उनके लिए मृत्युदंड की मांग की है. वहीं, हसीना के खिलाफ लगे इन आरोपों के मामले में सजा की तारीख सुनाने से पहले अवामी लीग ने ढाका लॉकडाउन का ऐलान कर दिया. हसीना मामले में कोर्ट में सुनवाई के बीच किसी अनहोनी या हिंसा के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है. जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार, जस्टिस मोहम्मद शफीउल आलम महमूद, और जस्टिस मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय बेंच ने मामले में सजा सुनाने की तारीख 17 नवंबर तय की है.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bangladesh newsSheikh Hasina

Trending news

Bangladesh news
क्या शेख हसीना को मिलेगी फांसी? जानिए किन मामलों में तय हो सकती है सजा
Pakistan News
पाकिस्तान का फिर बदला संविधान, राष्ट्रपति जरदारी ने 27वें संशोधन विधेयक को दी मंजूरी
Sanjauli Mosque Controversy
संजौली मस्जिद में मुसलमानों को नहीं पढ़ने देंगे जुमे की नमाज, हिंदू संगठन की धमकी
pakistan afghanistan tension
हर गलती का ठीकरा अफगानिस्तान पर क्यों? पाकिस्तान के किस बात पर भड़का तालिबान
Omar Abdullah on Delhi Blast
'हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है', Delhi Blast पर बोले जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्लाह
Pakistan News
तीन दिन से ‘खामोश’ है बलूचिस्तान, पाकिस्तान ने फिर किया इंटरनेट बंद; ऑनलाइन...'
Uttarakhand news
रामनगर में 'अल्लाह की किताब' की हेमा नेगी ने की बेअदबी; जीशान ने दर्ज कराया मुकदमा
delhi bomb blast news
Delhi Blast पर सोशल मीडिया पर ज्ञान न बांटे मुसलमान; मौलाना इसहाक गोरा की नसीहत
Aligarh School Vande Mataram Controversy
वंदे मातरम पर आपस में भिड़े दो समुदाय के टीचर्स, शमशुल हसन के खिलाफ बड़ा एक्शन
UP Madarsa Board
UP Madarsa Board ने एग्जाम फॉर्म के लिए जारी की गाइडलाइंस; प्रिंसिपल्स को खास नसीहत