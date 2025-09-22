ऐसे अपने घरों से निकाले गए थे फिलिस्तीनी, इस डिक्लेरेशन के बाद इजराइलियों ने किया था नरसंहार

Balfour Declaration: ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के 108 साल बाद फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है. ब्रिटेन के इस फैसले को इजरायल मानने से इंकार कर रहा है. जबकि इजरायल की नींव ब्रिटेन द्वारा की बोलफेयर डिक्लेरेशन के तहत रखी गई. आईए जानते हैं क्या है बाल्फोर डिक्लेरेशन? बाल्फोर डिक्लेरेशन को फिलिस्तीनियों पर जुल्म करने वाला डिक्लेरेशन क्यों माना जाता है?

दरअसल, वर्ल्ड वॉर-1 के वक्त फिलिस्तीन, ओटोमन साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में था. इस जंग में ब्रिटेन की जीत और ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद बाल्फोर डिक्लेरेन की गई. ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर जेम्स बाल्फोर ने 2 नवंबर 1917 को बाल्फोर डिक्लेरेशन का ऐलान किया. इस डिक्लेरेशन के तहत फिलिस्तीन को दो भागों में बांटने की बात कही गई. इस डिक्लेरेशन के तहत एक यहूदी राष्ट्र और एक फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने की परिकल्पना कही गई.

माना जाता है कि इसी डिक्लेरेशन के तहत इजरायल की नींव रखी गई. दुनिया भर से यहूदियों को बुलाकर इजरायल में बसाने की प्रक्रिया और फिलिस्तीनियों का अंतहिन प्रताड़ना शुरू हो गया. इस डिक्लेरेशन के बाद फिलिस्तीनियों और यहूदियों में संघर्ष शुरू हो गया. इन सब के बीच इजरायल को यूरोप और अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त था. इजरायल को अमेरिका से हथियारों और पैसों की मदद मिलने लगी और देखते ही देखते इजरायल ने फिलिस्तीनियों को उनकी अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया.

बोलफेयर डिक्लेरेशन में यह कहा गया कि फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए. साथ ही यह भी कहा गया कि फिलिस्तीनियों के अधिकारों का नुकसान नहीं होना चहिए. इस डिक्लेरेशन के बाद साल 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने इजरायल को मान्यता दे दी. आखिर में साल 1948 में इजरायल की स्थापना आधिकारिक तौर पर हो गई. साल 1947 में UN ने फिलिस्तीन की जमीन को दो भागों में बांट दिया. फिलिस्तीन का 55 परसेंट हिस्सा इजरायल को दिया गया और 45 परसेंट जमीन को फिलिस्तीनियों को दिया गया.

इन फैसलों से फिलिस्तीन के आम लोग बहुत ही नाखुश थे और यह स्वभाविक भी था. क्योंकि अगर किसी देश पर दूसरे जगह से लाए गए लोगों को बसाया जाने लगे और वहां के मूल निवासियों पर अत्याचार शुरू हो जाए, उनके जमीनों पर कब्जा होने लगे, तो असंतोष फैलना स्वभाविक है.

14 मई 1948 को इजरायल की स्थापना हुई और 15 मई को अरब देशों से इजरायल की जंग हो गई. इस जंग में इजरायल ने हजारों फिलिस्तीनियों की हत्या की. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने 500 फिलिस्तीनी गांव को उजाड़ दिया और 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को जबरन विस्थापित किया गया. इजरायल इन फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर लिया. इस लड़ाई में इजरायल ने 78 परसेंट फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर लिया और फिलिस्तीनियों के पास सिर्फ 22 परसेंट जमीन बचा. इसी लिए बोलफेयर डिक्लेरेशन को इजरायल की नींव और फिलिस्तीनियों पर जुल्म का आगाज माना जाता है.