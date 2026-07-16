/क्या सऊदी ने हूती पर हमला कर खोल दिया तबाही का नया मोर्चा? मिडिल ईस्ट में कयामत की उल्टी गिनती शुरू!

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Saudi Arabia Houthi Attack: मिडिल ईस्ट की सियासत में जब जब अमन की कोई धुंधली सी भी उम्मीद जागती है, तब तब कोई न कोई ऐसी साज़िश रच दी जाती है जो पूरे इलाक़े को बारूद के ढेर पर ला खड़ा करती है. इस बार यह ख़तरनाक खेल सऊदी अरब ने खेला है. सऊदी अरब ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहे ईरान एयरलाइंस के एक पैसेंजर प्लेन को निशाना बनाकर मिसाइल हमले कर दिए. इस हमले की वजह से प्लेन को आसमान में ही अपना रास्ता बदलना पड़ा और वो सना के बजाए हुदैदा एयरपोर्ट पर लैंड होने को मजबूर हुआ.इस पूरे हमले के पीछे की जो हक़ीक़त सामने आई है. वो सऊदी अरब के ख़ित्ते में अमन की कोशिशों पर सवाल खड़ा करती है.
3 जुलाई को यमन के आम शहरियों और कुछ ख़ास नुमाइंदों का एक डेलीगेशन आयतुल्लाह ख़ामेनेई की आख़िरी रसूमात में शामिल होने ईरान गया था. यही आम लोग और डेलिगेशन जब वापस लौट रहा था, तभी सऊदी अरब ने इस पैसेंजर प्लेन को निशाना बनाया. इस हमले के बाद हूती लड़ाकों के तर्जुमान यह्या सरा ने एक बेहद सख़्त और दो टूक बयान जारी किया. उन्होंने साफ़ लफ़्ज़ों में कहा कि इस प्लेन में कोई हथियार या जंग का सामान नहीं था, बल्कि इसमें आम लोग और कुछ ऐसे मरीज़ सवार थे जो इलाज कराने के लिए बाहर गए थे. उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी की इस हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा. यमन पर हमले के कुछ ही मिनट बाद हूती फ़ाइटर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब के आबह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तगड़ा हमला किया. इस जवाबी कार्रवाई ने सऊदी अरब के डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी और उसे ये अहसास करा दिया कि हर ज़ुल्म का एक हिसाब होता है.
सऊदी अरब अचानक नया पंगा क्यों लिया?
अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब ने अचानक यह नया पंगा क्यों लिया, जबकि पिछले कुछ वक़्त से पूरे रीजन में तनाव थोड़ा कम दिख रहा था. असल में सऊदी अरब को यह कतई गवारा नहीं है कि यमन के लोग ईरान के साथ अपने डिप्लोमैटिक और जज़्बाती रिश्तों को खुलकर निभाएं. अपनी इसी इलाक़ाई बालादस्ती को क़ायम रखने के लिए सऊदी ने ये हमला किया और एक बार फिर पूरे इलाक़े को जंग की आग में झोंकने की कोशिश की. सऊदी अरब ने पिछले कई सालों से यमन पर ब्लाकेड थोप रखा है, सऊदी ने यमन के तमाम समंदरी रास्तों, हवाई अड्डों और ज़मीनी सरहदों को चारों तरफ़ से घेर रखा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बोहरान कहा जाता है. सऊदी अरब इस नाकेबंदी के पीछे ये तर्क देता है कि वो यमन में हथियारों की सप्लाई रोकना चाहता है, लेकिन हक़ीक़त इसके बिल्कुल उलट है. इस ब्लॉकेड की वजह से यमन में दवाओं, खाने-पीने की चीज़ों और बुनियादी ज़रूरतों के सामान की भारी किल्लत हो गई है. हज़ारों मासूम बच्चे भुखमरी और बीमारी की वजह से दम तोड़ चुके हैं.
2015 में सऊदी ने किया था यमन पर हमला
यमन की ये बर्बादी आज की नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी जब सऊदी अरब ने अपने कुछ हामी मुल्कों के साथ मिलकर यमन पर एकतरफ़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था. पिछले एक दहाई से जारी इस तनाव ने यमन के हंसते-खेलते शहरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है. साल 2015 में हूती लड़ाकों ने यमन की राजधानी सना पर कब्ज़ा कर लिया और वहां के सऊदी हामी प्रेसिडेंट मंसूर हादी को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा. तब सऊदी अरब ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया. सऊदी अरब को लगा था कि वह अपनी एडवांस एयरफ़ोर्स और अमेरिकी हथियारों के दम पर कुछ ही हफ़्तों में हूतियों को घुटनों पर ला देगा, लेकिन सऊदी का यह ग़ुरूर पूरी तरह टूट गया, क्योंकि एक दहाई बीत जाने के बाद भी वह यमन की सरज़मीन पर कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर सका है.
इतने लाख लोगों की मौत
इस लंबी जंग में सऊदी अरब ने यमन के स्कूलों, अस्पतालों, बाज़ारों और शादियों तक पर बमबारी की यूनाइटेड नेशन्स के डाटा के मुताबिक़ अब तक पौने चार लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इस जंग ने यमन की 80 फ़ीसदी से ज़्यादा आबादी को इंसानी मदद पर मुनहसिर कर दिया है. सऊदी अरब ने इस पूरी जंग को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िद और ईरान के ख़िलाफ़ अपनी ज़ाती दुश्मनी को निभाने के लिए लड़ा है. उसे यमन की आज़ादी या वहां की जम्हूरियत से कोई सरोकार नहीं है. वह बस अपनी सरहदों पर एक ऐसी कठपुतली सरकार चाहता है जो उसके इशारों पर नाच सके, लेकिन हूती फ़ाइटर्स के लगातार होते पलटवारों ने सऊदी के अरबों डॉलर के डिफ़ेंस सिस्टम का ग़ुरूर तोड़ दिया है.
ईरान से डर गया है सऊदी?
सिविलियन प्लेन पर किया गया ये ताज़ा मिसाइल हमला साफ़ तौर पर सऊदी अरब की बालादस्ती की चाहत रखने का सुबूत है, जो ज़मीनी मोर्चे पर मात खाने के बाद अब इस तरह के हमले करता है. आयतुल्लाह ख़ामेनेई की आख़िरी रसूमात से लौट रहे आम लोगों को डराने की ये कोशिश सऊदी के डर को दिखाती है. जो यमन और ईरान के बढ़ते रसूख़ से पूरी तरह दिल में बैठ गई है. एक तरफ़ सऊदी अरब खुद को एडवांस, मॉर्डन और अमनपसंद मुल्क के तौर पर पेश करता है और दूसरी तरफ़ वो मरीज़ों और आम लोगों से भरे हवाई जहाज़ पर मिसाइल दागने से भी परहेज़ नहीं करता है.
रियाद और लंदन की नापाक साजिश
दरअसल, वॉशिंगटन, लंदन और रियाद की तिकड़ी मिलकर मिडिल ईस्ट का एक ऐसा ख़तरनाक नक़्शा तैयार कर रही है जहां सिर्फ़ उनका दबदबा रहे. चाहे न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक में इराक़ के तेल की दौलत को कंट्रोल करने की अमेरिकी साज़िश हो, यूके का IRGC को दहशतगर्द तंज़ीम का तमग़ा देना हो या सऊदी अरब का बरसों से यमन पर ब्लॉकेड हो. आज़ादी, डिग्निटी, सॉवरनटी और सेक्योरिटी के नाम पर ये ताक़तवर मुल्क इन कमज़ोर मुल्कों को अपना निशाना बनाते हैं. लेकिन न तो ये आज़ादी का मतलब जानते हैं, न ख़ुदमुख़्तारी का मतलब समझते हैं और ना ही वक़ार का मेयार देखते हैं, और फिर एक लंबे जंगी दलदल में उलझ कर तबाही का तूफ़ान खड़ा करते हैं. इस तनाव के बीच तेल की क़ीमतें फिर बढ़ने लगी हैं. मंहगाई फिर बढेगी. हालात और मुश्किल होंगे लेकिन जंग के इन सौदागरों को हम से आप से कोई मतलब नहीं. उन्हें इनसानी ख़ून और बारूद की महक का नशा है.