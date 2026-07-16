/क्या सऊदी ने हूती पर हमला कर खोल दिया तबाही का नया मोर्चा? मिडिल ईस्ट में कयामत की उल्टी गिनती शुरू!

सऊदी अरब अचानक नया पंगा क्यों लिया?

अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब ने अचानक यह नया पंगा क्यों लिया, जबकि पिछले कुछ वक़्त से पूरे रीजन में तनाव थोड़ा कम दिख रहा था. असल में सऊदी अरब को यह कतई गवारा नहीं है कि यमन के लोग ईरान के साथ अपने डिप्लोमैटिक और जज़्बाती रिश्तों को खुलकर निभाएं. अपनी इसी इलाक़ाई बालादस्ती को क़ायम रखने के लिए सऊदी ने ये हमला किया और एक बार फिर पूरे इलाक़े को जंग की आग में झोंकने की कोशिश की. सऊदी अरब ने पिछले कई सालों से यमन पर ब्लाकेड थोप रखा है, सऊदी ने यमन के तमाम समंदरी रास्तों, हवाई अड्डों और ज़मीनी सरहदों को चारों तरफ़ से घेर रखा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बोहरान कहा जाता है. सऊदी अरब इस नाकेबंदी के पीछे ये तर्क देता है कि वो यमन में हथियारों की सप्लाई रोकना चाहता है, लेकिन हक़ीक़त इसके बिल्कुल उलट है. इस ब्लॉकेड की वजह से यमन में दवाओं, खाने-पीने की चीज़ों और बुनियादी ज़रूरतों के सामान की भारी किल्लत हो गई है. हज़ारों मासूम बच्चे भुखमरी और बीमारी की वजह से दम तोड़ चुके हैं.