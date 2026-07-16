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क्या सऊदी ने हूती पर हमला कर खोल दिया तबाही का नया मोर्चा? मिडिल ईस्ट में कयामत की उल्टी गिनती शुरू!

Saudi Houthi Conflict: आम नागरिकों और कुछ ख़ास नुमाइंदों का एक डेलीगेशन ईरान से लौट रहा था, तभी सऊदी अरब ने यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर दिया. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ गया. हूती विद्रोहियों ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब पर हमला कर दिया. अब कई तरह से सवाल उठ रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 16, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:23 AM IST
क्या सऊदी ने हूती पर हमला कर खोल दिया तबाही का नया मोर्चा? मिडिल ईस्ट में कयामत की उल्टी गिनती शुरू!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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