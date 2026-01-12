ईरान-अमेरिका युद्ध हुआ तो कौन सा मुस्लिम देश किसका देगा साथ? जानिए सऊदी अरब का स्टैंड

Muslim Countries Stance Iran US War: ईरान पर UN, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे देश में गंभीर आर्थिक संकट आ गया है. तेहरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और ईरानी रियाल की कीमत बहुत गिर गई है. इन सबके बीच पिछले दो हफ्तों से ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ये विरोध प्रदर्शन बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण शुरू हुए थे, अब सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की लीडरशिप के खिलाफ बड़े प्रदर्शनों में बदल गए हैं.

CNN ने ईरान में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के हवाले से बताया है कि पिछले 15 दिनों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कम से कम 420 लोग मारे गए हैं. अशांति के बीच संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ईरानी अधिकारियों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने और शांतिपूर्ण सभा जैसे मौलिक अधिकारों को बनाए रखा जाना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए. गुटेरेस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा और जरूरत से ज़्यादा बल के इस्तेमाल की खबरों पर चिंता जताई और अधिकारियों से अपील की कि वे असंतुलित कार्रवाई से बचें और सूचना और संचार सेवाओं तक पहुंच बहाल करें.

अमेरिका और इजरायल की धमकी

वहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इजरायल ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है. उन्होंने आजादी के लिए विरोध कर रहे ईरानी नागरिकों का समर्थन किया और दमन के सामने उनके साहस की तारीफ की. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान को लेकर कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या अमेरिका को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "ईरान में ऐसे लोग मारे गए हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था. अगर आप नेताओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वे नेता हैं या सिर्फ ऐसे लोग हैं जो हिंसा के जरिए शासन करते हैं."

सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी

ट्रंप ने आगे कहा, "लेकिन हम और हमारी सेना इस पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं और हम कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं." वहीं, ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच ट्रंप पहले ही अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी दे चुके हैं.

ईरान का पलटवार

अमेरिका के इस धमकी के बाद ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ऐसी कोई कार्रवाई करता है, तो इजरायल और इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर होंगे. अमेरिका की इस धमकी के बाद यह दावा किया जा रहा है कि इजरायल और अमेरिका किसी भी समय ईरान पर मिलकर हमला कर सकते हैं. इससे पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता फैल गई है और सभी मुस्लिम देश अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं. यह दावा किया जा रहा है कि इस संघर्ष में कई मुस्लिम देश अमेरिका का साथ दे सकते हैं. हालांकि, कई एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान कई मुस्लिम देश चुप रहेंगे, जैसा कि उन्होंने गाजा संघर्ष के दौरान किया था. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक के देश इस युद्ध में किसका साथ देंगे. आइए जानते हैं.

कतर का क्या रहेगा रुख

कतर का अल उदीद एयर बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस माना जाता है. इस बेस पर 10 हजार से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक, अत्याधुनिक फाइटर जेट, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं. यही वजह है कि किसी भी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में अल उदीद एयर बेस को बहुत अहम माना जाता है. 2025 में ईरान के अल उदीद एयर बेस पर हमले के बाद हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए थे. हालांकि इस हमले के बाद ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया था, जिससे बड़े युद्ध का तुरंत खतरा टल गया, लेकिन कई मुस्लिम देशों ने ईरान की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और ईरान को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी.

कई एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अगर भविष्य में इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करते हैं, तो कतर अल उदीद एयर बेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से मना कर सकता है. कतर सीधे संघर्ष में शामिल होने के बजाय शायद न्यूट्रल रुख अपनाएगा, दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करेगा और खुद को क्षेत्रीय युद्ध से बाहर रखने के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा.

इराक किसका देगा साथ?

ईरान से जुड़े किसी भी बड़े टकराव में अमेरिका इराक से खास मदद की उम्मीद नहीं कर सकता. सालों से अमेरिकी मिलिट्री दखल और हालिया हवाई हमलों ने बगदाद में अमेरिका पर भरोसे को बहुत कम कर दिया है. इराकी राजनीतिक और धार्मिक ताकतें अब खुद को ऐसे किसी भी टकराव से दूर रखना चाहती हैं, जो देश को फिर से अस्थिरता में धकेल सकता है.

क्या तुर्की ईरान का देगा साथ?

तुर्की की विदेश नीति लंबे समय से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजरायली दखल का विरोध करने पर आधारित रही है. अंकारा ने फिलिस्तीन और क्षेत्रीय संप्रभुता के मुद्दों पर इजरायली नीतियों की खुले तौर पर आलोचना की है. इसलिए अगर इजरायल एकतरफा रूप से ईरान पर हमला करता है, तो तुर्की राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से तेहरान के साथ खड़ा हो सकता है. यह समर्थन बयानबाज़ी, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विरोध प्रदर्शन और क्षेत्रीय सहयोग के जरिए दिख सकता है. हालांकि, अगर अमेरिका सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल होता है तो स्थिति बदल जाएगी.

तुर्की नाटो का सदस्य है और नाटो फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका के साथ उसके सैन्य और रणनीतिक संबंध हैं. ऐसे में तुर्की सीधे तौर पर ईरान का साथ नहीं दे पाएगा. वह शायद खुद को इस संघर्ष से दूर रखेगा, दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने का आग्रह करेगा. तुर्की क्षेत्रीय युद्ध का हिस्सा बनने के बजाय संतुलन और कूटनीति की भूमिका निभाने की कोशिश करेगा.

जानें पाकिस्तान का स्टैंड

पहलगाम में हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमले किए, जिसमें कई आतंकवादी कैंप तबाह हो गए. जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला किया. दोनों देशों के बीच यह संघर्ष छह दिनों तक चला. इस संघर्ष के दौरान ईरान ने अहम भूमिका निभाई और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी. वहीं, ईरान और अमेरिका युद्ध के वक्त पाकिस्तान के सीधे तौर पर किसी मिलिट्री गठबंधन में शामिल होने की संभावना बहुत कम है. पाकिस्तान की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से संतुलन, संयम और कूटनीति पर आधारित रही है.

पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक दबावों, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय जटिलताओं से जूझ रहा है और इसलिए वह किसी नए अंतरराष्ट्रीय युद्ध में शामिल होने से बचेगा. हालांकि पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम देशों के साथ एकजुटता दिखाई है, लेकिन इसका मतलब सीधे मिलिट्री दखल नहीं है. इस्लामाबाद की प्राथमिकता ऐसे टकराव में तटस्थ रुख बनाए रखना और बातचीत से समाधान की वकालत करना होगी. संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, पाकिस्तान युद्धविराम, मानवीय सहायता और राजनीतिक बातचीत पर जोर देगा.

क्या UAE देगा अमेरिका का साथ?

अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है, तो UAE बैलेंस और सावधानी वाला रुख अपना सकता है. UAE के ईरान के साथ रिश्ते में आर्थिक सहयोग और राजनीतिक समझदारी दोनों शामिल हैं. खासकर दुबई लंबे समय से ईरान के लिए एक बड़ा ट्रेडिंग और ट्रांजिट हब रहा है, जहां बड़ी संख्या में ईरानी बिजनेस काम करते हैं और दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है. यह आर्थिक निर्भरता UAE को ईरान के साथ खुले टकराव से रोकती है. हालांकि, रणनीतिक और सुरक्षा के लेवल पर UAE अमेरिका और सऊदी अरब का करीबी सहयोगी है. अबू धाबी ईरान के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और उसके मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को लेकर चिंतित है. इन हालात में अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ता है, तो UAE शायद सीधे सैन्य दखल से बचेगा. वह अमेरिका को सीमित लॉजिस्टिक्स या खुफिया जानकारी की मदद दे सकता है, लेकिन खुद को फ्रंट लाइन से दूर रखेगा.

कुवैत ईरान का देगा साथ?

अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है, तो कुवैत का रुख उसकी पारंपरिक संतुलन और सावधानी की नीति पर आधारित होने की संभावना है. कुवैत एक छोटा लेकिन तेल से भरपूर देश है जिसकी विदेश नीति हमेशा क्षेत्रीय संघर्षों में सीधे शामिल होने से बचने की रही है. वह ईरान के साथ व्यापार, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध बनाए रखता है, खासकर कुवैत में बड़ी शिया आबादी के कारण. यह बात कुवैत को ईरान के प्रति पूरी तरह से टकराव वाला रुख अपनाने से रोकती है. दूसरी तरफ, कुवैत सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी एक रणनीतिक सहयोगी है और उसकी सुरक्षा काफी हद तक अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पर निर्भर करती है.

2016 में सऊदी-ईरान तनाव के दौरान कुवैत ने ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया था, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया था. हाल के सालों में कुवैत ने खुद को एक मध्यस्थ देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, जो बातचीत और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने में विश्वास करता है. अगर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ता है, तो कुवैत शायद सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचेगा. संभावित अमेरिकी दबाव के बावजूद वह किसी का पक्ष लेने से बचेगा और इसके बजाय संयम, बातचीत और क्षेत्रीय स्थिरता की अपील करेगा. कुवैत का उद्देश्य एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा, ईरान का खुला दुश्मन बनने से बचना और साथ ही अमेरिका विरोधी रुख़ भी न अपनाना.

सऊदी अरब की भूमिका?

ईरान और अमेरिका के बीच संभावित युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब की भूमिका अहम लेकिन नाजुक मानी जाती है. सऊदी अरब लंबे समय से ईरान को अपना सबसे बड़ा क्षेत्रीय दुश्मन मानता रहा है. यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ चल रहा युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में दबदबे की लड़ाई दोनों देशों के बीच गहरे संघर्ष को उजागर करती है. यही वजह है कि सऊदी अरब को अमेरिका के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगियों में से एक माना जाता है.

सऊदी अरब में पहले से ही अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं और उसके पास आधुनिक हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है. ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) से अमेरिका के पीछे हटने के सऊदी अरब के समर्थन से भी यह रणनीतिक सोच झलकती है, जिसका मकसद ईरान की बढ़ती ताकत को रोकना है. हालांकि, हाल के समय में सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं। इसी वजह से सऊदी अरब शायद इस युद्ध में सीधे शामिल होने से बचेगा और खुलकर किसी भी पक्ष का साथ नहीं देगा. इसके बजाय वह दोनों देशों से संयम बरतने की अपील करेगा.

ईरान-अमेरिका युद्ध पर ओमान का रुख

अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है, तो ओमान का रुख पूरी तरह से न्यूट्रल और शांति वाला रहने की संभावना है. ओमान खाड़ी क्षेत्र में अपनी संतुलित और टकराव से बचने वाली विदेश नीति के लिए जाना जाता है. यह न तो खुले तौर पर ईरान का विरोध करता है और न ही सऊदी के नेतृत्व वाले मिलिट्री गठबंधन में शामिल होने में कोई दिलचस्पी दिखाता है. ओमान ने ईरान के साथ मजबूत व्यापार, सांस्कृतिक और डिप्लोमेटिक संबंध बनाए रखे हैं, जिनकी पहचान आपसी सम्मान है.

ओमान ने अतीत में कई बार ईरान और पश्चिमी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है. 2015 के ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) में उसकी बैक-चैनल डिप्लोमेसी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था. सुल्तान हैथम बिन तारिक की नीतियां क्षेत्रीय शांति, बातचीत और विश्वास बनाने की इस परंपरा को जारी रखती हैं. अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ता है, तो ओमान अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा और न ही खुले तौर पर किसी भी पक्ष का साथ देगा. इसके बजाय, वह युद्धविराम, बातचीत और डिप्लोमेटिक समाधान की अपील करेगा.

अमेरिका-ईरान युद्ध में मिस्र किसका देगा साथ

अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव होता है, तो मिस्र का रुख सावधान, संतुलित और व्यावहारिक होने की संभावना है. मिस्र ने लंबे समय से खुद को मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने वाली ताकत के तौर पर पेश किया है. ईरान के साथ उसके रिश्ते न तो बहुत करीबी हैं और न ही पूरी तरह से दुश्मनी वाले. दोनों देशों के बीच हमास, हिज़्बुल्लाह और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर वैचारिक और क्षेत्रीय मतभेद हैं. वहीं, मिस्र अमेरिका का एक पुराना रणनीतिक साझेदार है और उसे सालाना काफी अमेरिकी सैन्य सहायता मिलती है. इसके अलावा, मिस्र पहला अरब देश था जिसने इजरायल के साथ शांति संधि पर साइन किए थे. इसके बावजूद काहिरा किसी भी ऐसे युद्ध से खुद को दूर रखना चाहेगा जो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकता है.

मिस्र की मुख्य चिंताएं गाजा और सिनाई प्रायद्वीप की सुरक्षा और स्वेज नहर की स्थिरता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है. अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता है, तो मिस्र शायद सीधे सैन्य दखल से बचेगा. वह अमेरिका या इजरायल में से किसी का भी खुले तौर पर सैन्य समर्थन करने से बचेगा और अरब दुनिया में संयम और राजनीतिक समाधान की वकालत करेगा. मिस्र की भूमिका शायद राजनयिक बयानबाजी, मध्यस्थता की कोशिशों और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के प्रयासों तक ही सीमित रहेगी.

ईरान-अमेरिका युद्ध में जॉर्डन का रुख

ईरान-अमेरिका संघर्ष की स्थिति में जॉर्डन का रुख बहुत सतर्क और सुरक्षा-केंद्रित रहने की संभावना है. जॉर्डन एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है जो लंबे समय से क्षेत्रीय अस्थिरता के दबावों का सामना कर रहा है. ईरान के साथ उसके संबंध सीमित और औपचारिक हैं, जबकि जॉर्डन को संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों का करीबी सहयोगी माना जाता है. इसके अलावा जॉर्डन की इजरायल के साथ शांति संधि है, जो उसकी विदेश नीति में एक और जटिलता जोड़ती है. अगर संघर्ष बढ़ता है, तो जॉर्डन शायद अपने हवाई क्षेत्र और सीमाओं पर कड़ी नजर रखेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुरक्षा समन्वय बढ़ाएगा, लेकिन सीधे सैन्य भागीदारी से बचेगा. वह सार्वजनिक रूप से संयम, तनाव कम करने और राजनीतिक समाधान की अपील करेगा.