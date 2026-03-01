ईरान की तबाही से भारत पर पड़ेगा महाविनाशक असर! पाकिस्तान और चीन हो जाएंगे मालामाल

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldईरान की तबाही से भारत पर पड़ेगा महाविनाशक असर! पाकिस्तान और चीन हो जाएंगे मालामाल

India Iran Relations: ईरान पर इजरायल के बड़े हमले की खबरों के बाद वेस्ट और सेंट्रल एशिया में तनाव बढ़ गया है. ईरान और इजरायल दोनों के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिश्तों, एनर्जी पर निर्भरता और सेंट्रल एशिया तक पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट की अहमियत की वजह से इस स्थिति का भारत पर काफी असर पड़ सकता है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 01, 2026, 01:26 PM IST

पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति का फोटो
Iran Israel Conflict: सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया इलाके में तनाव एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल के एक बड़े हमले के बाद हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके परिवार के कुछ सदस्य और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर शहीद हो गए हैं. यह हमला तब हुआ जब सुप्रीम लीडर IRGC के सीनियर कमांडरों से मिल रहे थे. 

सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद डर है कि इस घटना का असर न केवल मिडिल ईस्ट पर बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा. यह स्थिति भारत के लिए भी सेंसिटिव है, क्योंकि उसके ईरान और इजरायल दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं. भारत को इजरायल से डिफेंस टेक्नोलॉजी और खेती में मदद मिलती है, जबकि ईरान के साथ उसकी एनर्जी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है. भारत लंबे समय से ईरान से कच्चे तेल का बड़ा खरीदार रहा है और दोनों देशों के बीच कल्चरल रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं.

भारत-ईरान रिश्तों का एक अहम पहलू चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है. 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे के दौरान इस प्रोजेक्ट पर एक अहम समझौता हुआ था. चाबहार पोर्ट भारत के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह पाकिस्तान को बाइपास करके अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच देता है. इसके अलावा, यह प्रोजेक्ट चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के मुकाबले भारत की स्ट्रेटेजिक स्थिति को मज़बूत करता है. लेकिन, हाल के बजट में चाबहार प्रोजेक्ट के लिए अलग से कोई एलोकेशन न होने से भी चिंताएं बढ़ी हैं. एनालिस्ट का मानना ​​है कि अगर इस इलाके में युद्ध की स्थिति बढ़ती है या ईरान अस्थिर होता है, तो चाबहार प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है. इससे सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुंच और व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है.

भारत पर ऐसे दबाव बना सकता है अमेरिका
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक और जरूरी पहलू अमेरिका का संभावित दबाव है. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, तो वॉशिंगटन भारत पर ईरान से दूरी बनाने का दबाव बढ़ा सकता है, जैसा कि रूस से तेल इंपोर्ट और दूसरे मामलों में पहले देखा गया है. इसी तरह चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को लेकर भी अमेरिका की उम्मीदें बढ़ सकती हैं. इतिहास में ऐसे भी उदाहरण हैं जब ग्लोबल पावर में बदलाव ने भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करने पर मजबूर किया है. ईरान-इराक युद्ध के दौरान और उसके बाद एनर्जी सप्लाई और डिप्लोमैटिक बैलेंस बनाए रखना भारत के लिए मुश्किल साबित हुआ. हाल के सालों में रूस-यूक्रेन युद्ध ने भी भारत की एनर्जी पॉलिसी पर असर डाला है, जिससे भारत को दूसरे सोर्स ढूंढने पड़े हैं.

भारत की दूरी से चीन और पाकिस्तान को फायदा

दूसरी तरफ, चीन और पाकिस्तान इस स्थिति से स्ट्रेटेजिक फायदा उठा सकते हैं. चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में बड़े इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पहले ही अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली है और वह अफगानिस्तान में भी अपना इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक असर बढ़ाना चाहता है. अगर ईरान के रास्ते भारत की पहुंच कमजोर होती है, तो चीन-पाकिस्तान अलायंस को इलाके में फायदा मिल सकता है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

iran israel conflictAli KhameneiMiddle East tensionsindia iran relationsIndia Israel relationsChabahar port

