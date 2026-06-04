“भारत नाराज है तो हो…” पाकिस्तान संग दोस्ती पर तुर्की का खुला ऐलान; जानें पूरा मामला

India Turkey Relations: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पिछले साल पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था. इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे. इस दौरान कई मुस्लिम देश पाकिस्तान के समर्थन में सामने आए. इनमें तुर्की सबसे पहला देश था, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ. एक बार फिर तुर्की के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का गुणगान किया है और ऐसा बयान दिया है जिससे तुर्की की विदेश नीति में पनपती दोहरी सोच को उजागर कर दिया है.

दरअसल, 3 जून को सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ (IISS) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम हुआ. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फ़िदान भी पहुंचे थे. इस दौरान तुर्की के विदेश मंत्री ने भारत के साथ तुर्की के संबंधों पर चर्चा की और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों का बचाव भी किया. उन्होंने कहा, "भारत को तुर्की और पाकिस्तान के बीच संबंधों से कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए."

तुर्की के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

उन्होंने आगे कहा, "तुर्की अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं. ऐतिहासिक रूप से, कुछ मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ एकजुटता रही है." उदाहरण के लिए कुछ मुद्दों पर रूस के साथ, कुछ अन्य मुद्दों पर अमेरिका के साथ और कुछ यूरोपीय देशों के साथ हमारे मतभेद हैं. फिर भी, हम नकारात्मक मुद्दों को अलग रखकर एक सकारात्मक एजेंडे पर आगे बढ़ सकते हैं. मेरा मानना ​​है कि तुर्की और भारत के बीच भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए." फिदान ने आगे कहा, "हम सचमुच भारत के साथ बेहतर संबंध रखना चाहते हैं. हमारी भारत के साथ कोई सीमा नहीं लगती, भारत के साथ हमारे कोई बाहरी द्विपक्षीय मुद्दे नहीं हैं और भारत के साथ हमारा कोई नकारात्मक इतिहास भी नहीं है. इसके विपरीत, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के हमारे पास हर ठोस कारण मौजूद है."

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भारत क्यों बनाने लगा तुर्की से दूरी

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुले समर्थन के कारण भारत और तुर्की के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था. पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को तुर्की ने “बिना उकसावे का हमला” बताया था, जिस पर भारत ने कड़ी नाराज़गी जताई. इसके बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी सख्त संकेत दिए. भारतीय अधिकारियों ने पिछले साल अंकारा में आयोजित तुर्की के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लिया, जिसे भारत की नाराजगी का स्पष्ट संदेश माना गया.

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