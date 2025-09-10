iPhone AIR डिज़ाइन करने वाले अबिदुर चौधरी क्यों बन गए सोशल मीडिया सनसनी; जानें उनकी नागरिकता और शिक्षा?
Who is Abidur Chowdhury: Apple ने अपने वार्षिक कार्यक्रम में दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन, iPhone Air पेश किया. यह 5.5 मिमी पतले डिज़ाइन, टाइटेनियम बॉडी और सिरेमिक शील्ड के साथ आता है. इसे अबिदुर चौधरी ने डिज़ाइन किया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:45 PM IST

Who is Abidur Chowdhury: Apple ने 9 सितंबर को नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर दी है. इसी इवेंट में Apple ने नया iPhone Air पेश किया है, जो अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन है. यह फोन टाइटेनियम डिजाइन में है, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों सिरेमिक शील्ड से ढके हुए हैं. iPhone Air की पतली बनावट और प्रीमियम फीचर्स इसे खास बनाते हैं.

iPhone Air को Apple के इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर अबिदुर चौधरी ने पेश किया था. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य एक ऐसा iPhone बनाना है जो भविष्य का हिस्सा लगे. उन्होंने बताया कि यह अब तक का सबसे पतला iPhone है, जिसमें Pro जैसी पावर है. यह एक विरोधाभास है जिसे महसूस करने के लिए आपको इसे अपने हाथ में पकड़ना होगा." ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि कौन हैं अबिदुर चौधरी, आइए जानते हैं.

कौन हैं अबिदुर चौधरी?
अबिदुर चौधरी का जन्म लंदन में हुआ. वह अभी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एप्पल के साथ इंडस्ट्रियल डिजाइनर के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की लॉफबोरो यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज कंसल्टेंट्स और कर्वेंटा जैसी कंपनियों में इंडस्ट्रियल डिजाइन इंटर्न के रूप में काम किया और Layer Design में इंडस्ट्रियल डिजाइनर के रूप में अनुभव हासिल किया. 

चौधरी कुछ समय तक लंदन में फ्रीलांसर के रूप में काम करने के बाद जनवरी 2019 में कैलिफ़ोर्निया आए और एप्पल के साथ काम शुरू किया. अब वह लगभग सात सालों से एप्पल के साथ जुड़े हुए हैं. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, अबिदुर चौधरी बांग्लादेशी मूल के हैं.

iPhone Air की खासियत
Apple के अनुसार iPhone Air की सबसे बड़ी विशेषता इसका पतला और हल्का डिजाइन होते हुए भी इसे शक्तिशाली फीचर्स से लैस होना है. यह सिर्फ 5.5 मिमी मोटा है और इसे अब तक का सबसे पावर एफिशिएंट iPhone कहा गया है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी जीवन बहुत लंबी है और यह पूरे दिन चलेगी.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

