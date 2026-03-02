Advertisement
कौन बनता है "आयत उल्लाह" और क्यों है इतनी ताकत? जानिए शिया इस्लाम की सबसे बड़ी धार्मिक उपाधि

Ayatollah Role in Iran: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद "आयत उल्लाह" उपाधि को लेकर लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई है. यह शिया इस्लाम में उच्च धार्मिक पद है, जो इस्लामी कानून और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञों को दिया जाता है और कई शिया देशों में इसका प्रभाव महज मजहबी ही नहीं बल्कि सियासी लिहाज से भी देखा जाता है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:33 PM IST

आयत उल्लाह अली खामेनेई (फाइल फोटो)
Ayatollah Role in Iran Politics: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयत उल्लाह अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) की मौत के बाद दुनिया भर में उनके नाम और उनसे जुड़ी धार्मिक उपाधि "आयत उल्लाह" को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है. मिडिल ईस्ट की सियासत और शिया इस्लाम की धार्मिक व्यवस्था में इस शब्द का खास महत्व है. बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि "आयत उल्लाह" का मतलब क्या होता है, यह उपाधि किसे दी जाती है और इसका इतिहास क्या है?

"आयत उल्लाह" का अर्थ क्या है?
"आयत उल्लाह" शिया इस्लाम में दिया जाने वाला एक उच्च धार्मिक पद है. यह उपाधि उन शिया उलेमा को दी जाती है, जिन्हें इस्लामी कानून, धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र (जुरिसप्रूडेंस) में विशेषज्ञता हो. ऐसे विद्वान शिया समाज में धार्मिक नेता के रूप में देखे जाते हैं और लोगों को धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन देते हैं.

यह शब्द अरबी के दो शब्दों से मिलकर बना है, "आयत" और "अल्लाह". आयत का अर्थ होता है संकेत या निशानी और अल्लाह का अर्थ खुदा होता है. इस तरह "आयत उल्लाह" का शाब्दिक अर्थ "अल्लाह की निशानी" होता है.

कैसे मिलता है यह पद और शिया समुदाय में रोल?
"आयत उल्लाह" की उपाधि आम तौर पर उन विद्वानों या उलेमा को दी जाती है जिन्होंने इस्लामी धर्मशास्त्र और फिक्ह (इस्लामी कानून) की लंबी और गहन पढ़ाई पूरी की हो. यह शिक्षा आमतौर पर कई सालों तक चलती है और इसके लिए धार्मिक अध्ययन के प्रमुख केंद्रों में अध्ययन करना पड़ता है. "आयत उल्लाह" सिर्फ धार्मिक विद्वान ही नहीं होते, बल्कि वे अपने अनुयायियों के रूहानी पेशवा भी होते हैं. लोग उनसे मजहबी रस्मों और सामाजिक जिंदगी से जुड़े मुद्दें पर सलाम लेते हैं. 

शिया इस्लामी समुदाय में "आयत उल्लाह" का महत्वपूर्ण स्थान होता है. उन्हें इस्लामी कानून की व्याख्या करने और मजहबी मामलों पर मार्गदर्शन देने का अधिकार माना जाता है. कई मामलों में उनके फैसले या राय से लोगों की मजहबी अकीदे और सामाजिक रवैये पर असर पड़ता है. कई शिया बहुल देशों में "आयत उल्लाह" का प्रभाव मजहबी दायरे से आगे बढ़कर सियासी मामलों तक भी दिखाई देता है. उदाहरण के तौर पर ईरान में मजहबी अगुवाई और हुकूमती इंतजाम के बीच गहरा ताल्लुक रहा है.

ईरान में सियासी रोल
20वीं सदी के आखिर में ईरान की सियासत में "आयत उल्लाह" की भूमिका काफी खास हो गई. खास तौर पर 1979 की ईरानी क्रांति के बाद "आयत उल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी" एक प्रमुख सियासी नेता के रूप में उभरे. इसी दौर में "विलायत-ए-फक़ीह" का सिद्धांत वजूद में आया, जिसके मुताबिक एक इस्लामी विद्वान को मजहबी ही नहीं बल्कि सियासी अगुवाई भी कर सकता है.

इस व्यवस्था ने "आयत उल्लाह" को सिर्फ मजहबी रहनुमा ही नहीं बल्कि शासन व्यवस्था में भी प्रभावशाली भूमिका निभाने वाला नेता बना दिया. ईरान में सुप्रीम लीडर का पद भी इसी मजहबी और सियासी ढांचे से जुड़ा हुआ माना जाता है.

"आयत उल्लाह" के अलग-अलग लेवल
शिया इस्लामी रिवायत में "आयत उल्लाह" के भी अलग-अलग लेवल होते हैं. इनमें सबसे हाई लेवल को "ग्रैंड आयत उल्लाह" कहा जाता है. ऐसे विद्वान को "मरजा-ए-तक़लीद" यानी मजहबी मामलों में अनुसरण का जरिया माना जाता है. ग्रैंड आयत उल्लाह को मजहबी आदेश या फतवा जारी करने का अधिकार होता है, जिसे उनके अनुयायी मान सकते हैं. उनके विचार कई बार मजहबी पहचान, सामाजिक मुद्दों और सामुदायिक नेतृत्व पर भी असर डालते हैं.

शिया इस्लाम में इमाम को ईश्वरीय रूप से नियुक्त नेता माना जाता है, जो मुस्लिम समुदाय को रूहानी रहनुमाई करता है. वहीं मरजा-ए-तकलीद, सबसे बड़ा आलिम (विद्वान) होता है, जिसके मजहबी विचारों और फैसलों का अनुयायी पालन करते हैं. शिया इस्लाम खुद इस्लाम की एक प्रमुख शाखा है, जो मानती है कि पैगंबर मोहम्मद (स.अ.) के बाद नेतृत्व उनके दामाद अली (रजि.) और उनके वंशजों के पास होना चाहिए था.

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयत उल्लाहह अली खामेनेई की मौत के बाद दुनिया भर में इस उपाधि और उससे जुड़े धार्मिक ढांचे को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. इसी वजह से बहुत से लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आयत उल्लाह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि शिया इस्लामी परंपरा में ज्ञान, धार्मिक अधिकार और नेतृत्व का निशानी माना जाता है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

