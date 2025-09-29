कौन हैं मोहसिन नकवी, जिन्होंने भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी नहीं दी? जानकर उड़ जाएंगे सबके होश

Who is Mohsin Naqvi: भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक पुरी तरह से पछाड़ दिया है. भारतीय क्रिकेट टीम ने 28 सितंबर को एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल मैच में पाक को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी. भारत ने 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की. लेकिन इनसब के बीच आधी रात को काफी देर तक ड्रामा जारी रहा. भारत ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मोहसिन नकवी ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी होटल में भिजवा दी और आखिर में शर्त रखी कि अगर भारत उनसे ट्रॉफी ले लेता है तो उन्हें ट्रॉफी दे दी जाएगी, अन्यथा ट्रॉफी नहीं दी जाएगी.

एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के खराब व्यवहार की चौतरफा निंदा हुई है. बीसीसीआई सचिव ने कहा, "हमने ACC अध्यक्ष से एशिया कप 2025 ट्रॉफी न लेने का फैसला किया है, जो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं. इसलिए हमने उनसे इसे न लेने का फैसला किया. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह(ACC अध्यक्ष) पदकों के साथ ट्रॉफी भी ले जाएंगे. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे. नवंबर में दुबई में ICC सम्मेलन है. अगले सम्मेलन में हम ACC अध्यक्ष के कृत्य के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर और कड़ा विरोध करने जा रहे हैं." ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

कौन हैं मोहिसन नकवी

मोहसिन रज़ा नक़वी पाकिस्तान के जाने-माने मीडिया उद्यमी, पॉलिटिशियन और क्रिकेट प्रशासक हैं. मोहसिन नकवी का जन्म 28 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था. बचपन में ही माता-पिता का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उनका पालन-पोषण उनके नाना-नानी ने किया. उन्होंने शुरुआती पढ़ाई लाहौर से की और बाद में पत्रकारिता की डिग्री के लिए अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी गए. पढ़ाई पूरी करने के बाद नकवी ने पाकिस्तान लौटकर मीडिया क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया. उन्होंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की स्थापना की, जिसके तहत City 42, 24 News, Channel 21 और Rohi जैसे कई चैनल चलाए जाते हैं.

मीडिया से सफर की हुई थी शुरुआत

मीडिया के बाद नकवी सियासत में आए और 22 जनवरी 2023 से 26 फरवरी 2024 तक पंजाब प्रांत के अंतरिम सीएम रहे. इसके बाद उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का अध्यक्ष बनाया गया. मार्च 2024 में वे पाकिस्तान के गृह एवं नारकोटिक्स नियंत्रण मंत्री नियुक्त हुए और उसी साल सीनेट के सदस्य भी बने. इसके बाद एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी ने 2025 में एशिया कप की मेजबानी की. उनकी मीडिया और राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण वे अक्सर चर्चा और विवादों में रहते हैं.