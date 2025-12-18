कौन है हसनत अब्दुल्ला? भारत को तोड़ने की दी धमकी, बांग्लादेश के राजदूत को किया गया तलब

Bangladesh News: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है. देश में उग्रवाद बढ़ रहा है. इस बीच, नेशनल सिटिजन पार्टी के नेता हसनात अब्दुल्ला ने भारत के सात उत्तर-पूर्वी राज्यों (सेवन सिस्टर्स) को अलग-थलग करने और अलगाववादी समूहों को पनाह देने की धमकी दी थी. इस धमकी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम रियाज हामिदुल्लाह को बुलाया और ढाका में भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हसनात अब्दुल्ला कौन हैं.

हसनत अब्दुल्ला कौन है?

2024 में, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा के खिलाफ छात्रों का आंदोलन हुआ. इस आंदोलन की अगुवाई 27 साल के हसनत अब्दुल्ला ने की थी. यह आंदोलन बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में बदल गया, जिसके कारण आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. उस समय अब्दुल्ला 'स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन' प्लेटफॉर्म के मुख्य कोऑर्डिनेटर में से एक थे.

हसीना के तख्तापलट के बाद अब्दुल्ला नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) में शामिल हो गए, जो फरवरी 2025 में बनी थी और उन्हें पार्टी के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्य आयोजक नियुक्त किया गया. अब्दुल्ला विवादों से दूर नहीं रहे हैं. अप्रैल 2025 में उन्होंने बांग्लादेश सेना पर राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया, जिसे सेना ने "हास्यास्पद और अपरिपक्व" बयान कहकर खारिज कर दिया.

भारत को क्यों दी थी धमकी

वहीं, 15 दिसंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में एक रैली को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा था, "अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है, तो प्रतिरोध की आग सीमाओं के पार फैल जाएगी. चूंकि आप उन ताकतों को पनाह दे रहे हैं जो हमें अस्थिर कर रही हैं, इसलिए हम भी सेवन सिस्टर्स के अलगाववादियों को पनाह देंगे." उन्होंने आगे कहा, "मैं भारत को यह साफ कर देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी ताकतों को पनाह देते हैं जो बांग्लादेश की संप्रभुता, क्षमताओं, मताधिकार और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं, तो बांग्लादेश भी जवाबी कार्रवाई करेगा."