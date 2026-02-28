कौन हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई; जिनसे अमेरिका और इजरायल को लगता है डर?

US Israel Attack Iran: अमेरिका और इजरायल महत्वकांक्षा ने एक बार फिर पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है. इस जंग ने दुनियाभर में अनिश्चितता पैदा कर दी है. परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू करने के आरोप लगाते हुए शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए. इन हमलों ने न सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर चल रही संभावित बातचीत को झटका दिया है, बल्कि यह सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या इन हमलों का मकसद ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और नेतृत्व को निशाना बनाना है. खास तौर पर तेहरान में उन जगहों को निशाना बनाए जाने की खबर है जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई से जुड़ी बताई जा रही हैं.

ईरान में कहां कहां हुए हमले?

ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के हमले पूरे देश में किए गए, जिनमें राजधानी तेहरान के कई महत्वपूर्ण और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाके भी शामिल हैं. ईरान की तसनीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सात मिसाइलें तेहरान के उत्तर में स्थित शेमिरान इलाके में राष्ट्रपति भवन के पास गिरीं. यही नहीं, खामेनेई के परिसर के नजदीक भी हमले की जानकारी सामने आई है. वहीं, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में तेहरान में खामेनेई के दफ्तर के पास भी हमले होने का दावा किया गया है.

कहां हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल की नेतन्याहू सरकार लगातार ईरान की वर्तमान सरकार का तख्ता पलट करने का बयान देते रहे हैं. जानकारों का कहना है कि यह हमला भी खामनेई और IRGC के महत्वपूर्ण अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए थे. इस हमले को लेकर बीते कई दिनों से आशंका जताई जा रही थी. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि अयातुल्ला अली खामेनेई इस समय कहां हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि खामेनेई तेहरान में नहीं हैं और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर कर दिया गया है.

कौन हैं अयातुल्ला अली खामेनेई?

ईरान, मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल की हिंसक और विस्तारवादी नीतियों में रोड़ा माना जाता रहा है. 86 साल के इस्लामी विद्वान अयातुल्ला अली खामेनेई इसकी अगुवाई करते रहे हैं. वह 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं. उन्होंने इस पद पर ईरान की इस्लामी गणराज्य के संस्थापक अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी की जगह ली थी.

खुमैनी 1979 की ईरानी क्रांति के दौरान निर्वासन से लौटे थे और उन्होंने अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता को खत्म कर दिया था. ईरान में सुप्रीम लीडर के रूप में खामेनेई के पास सरकार की सभी शाखाओं, सेना और न्यायपालिका पर अंतिम अधिकार होता है. इसके साथ ही वे देश के मजहबी और रूहानी नेता भी माने जाते हैं.

अपने शासनकाल के दौरान खामेनेई ने पश्चिमी देशों के साथ टकराव भरे रिश्तों का सामना किया है. इस दौरान ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और देश के भीतर अर्थव्यवस्था और अधिकारों के मुद्दों को लेकर कई दौर के विरोध प्रदर्शन भी हुए. अयातुल्ला अली खामेनेई कई बार अमेरिका को ईरान का 'नंबर एक दुश्मन' बता चुके हैं, जबकि इजरायल को भी उसके करीब ही मानते हैं.

अयातुल्ला अली खामेनेई की ताकत का एक अहम आधार ईरान की दो प्रमुख सुरक्षा संस्थाओं की वफादारी है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और बसीज मिलिट्री फोर्सेज. बसीज में लाखों स्वयंसेवक शामिल बताए जाते हैं. मेनेई लंबे समय से कहते रहे हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ हितों के मकसद के लिए है. इसके बावजूद अमेरिका और इजरायल समय-समय पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए, ईरान पर कई तरह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा चुके हैं.

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था को भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा था. हालांकि, इजरायल की नेतन्याहू सरकार और ट्रंप प्रशासन के कुछ लोग इस दावे को आगे बढ़ाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार की दिशा में बढ़ रहा है. एक्सपर्ट की मानें तो नेतन्याहू पर इजरायल में कई बड़े मुकदमें चल रहे हैं, इसलिए वह जंग की आड़ में इससे बचना चाहते हैं.

खामेनेई को लेकर अमेरिका और इजरायल ने क्या कहा?

अमेरिका और इजरायल के कुछ अधिकारियों ने पहले भी खामेनेई को लेकर कड़ी बातें कही हैं. जून में जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर 12 दिनों तक हमले किए थे और उसके बाद तेहरान ने इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी, तब इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने धमकी देते हुए कहा था कि खामेनेई "अब मौजूद नहीं रह सकते."

काट्ज ने कहा था, "खामेनेई जैसे तानाशाह, जो ईरान जैसे देश के प्रमुख हैं और जिनका भयावह लक्ष्य इजरायल को खत्म करना है, उन्हें अस्तित्व में बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती." इसी महीने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दिया था कि इजरायल ने खामेनेई की हत्या की कोशिश के विकल्प को खारिज नहीं किया है. नेतन्याहू का कहना था कि ऐसा कदम अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे जंग को खत्म कर सकता है.

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामेनेई को लेकर कई बार बयान दिए हैं. इस महीने की शुरुआत में ABC न्यूज को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी नेता को "बहुत फिक्रमंद" होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैयारियां कर रखी हैं. एक अलग बयान में ट्रंप ने कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी चीज हो सकती है और ऐसे लोग हैं जो नेतृत्व संभाल सकते हैं. हालांकि, ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.

पिछले साल जब ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश दिया था, तब उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका चाहे तो खामेनेई उसके आसान निशाना हो सकते हैं. ट्रंप ने कहा था, "हमें ठीक-ठीक पता है कि तथाकथित 'सुप्रीम लीडर' कहां छिपे हैं. वह आसान निशाना हैं, लेकिन फिलहाल वहां सुरक्षित हैं. हम उन्हें खत्म नहीं करने जा रहे हैं, कम से कम अभी नहीं."

US-इजरायल के हमलों का क्या है मकसद?

अल-जजीरा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की नौसेना और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर देगा. उन्होंने ईरान के लोगों से अपने देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील भी की. अपने बड़बोले अंदाज के लिए मशहूर ट्रंप ने कहा, "जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लो. वह तुम्हारी होगी. यह शायद कई पीढ़ियों के लिए तुम्हारा एकमात्र मौका होगा."

ईरान पर लंबे समय से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार अली हाशेम के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल के हमलों का सबसे बड़ा मकसद ईरान के सियासी नेतृत्व को खत्म कर देना या शीर्ष स्तर पर कमजोर करना हो सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह कोशिश कितनी कामयाब रही या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. कई एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका और इजरायल की नजर ईरान अरबो डालर के खनिज भंडार और तेल पर टिकी हैं.

