Gaza के लिए रोती रही दुनिया, लेकिन सूडान की नहीं पहुंच रहीं चीख़ें, UAE कर रहा इंसानियत का कत्ल?

Sudan War: हमास और इजरायल के बीच हुए युद्ध ने दुनियाभर का ध्यान खींचा था. करीब दो साल चले इस जंग में 65 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए. संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं ने इस जंग की निंदा की और फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई. लेकिन इसी दौरान सूडान में जो कुछ हो रहा है, उसे लगभग पूरी दुनिया ने भुला दिया है.

सूडान में पिछले दो सालों से भी ज्यादा समय से भयानक गृहयुद्ध चल रहा है. वहां कोई विदेशी दुश्मन हमला नहीं कर रहा, बल्कि मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं. यह जंग अर्धसैनिक और सेना के बीच की सत्ता संघर्ष से शुरू हुई, लेकिन अब यह आम जनता की तबाही में बदल चुकी है. सूडान के हालात इतने खराब हैं कि हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लाखों लोग भूख और हिंसा से मर रहे हैं, लेकिन न कोई मुस्लिम देश उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है, न ही कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन खुलकर आवाज उठा रहा है.

गाजा के लिए दुनिया रोती है, लेकिन सूडान की चीख़ें किसी तक नहीं पहुंच रही है. यही इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी त्रासदी है. सूडान में जारी हिंसा के पीछे एक मुस्लिम देश, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और मिस्र का हाथ है. सूडानी सेना ने बार-बार संयुक्त अरब अमीरात पर अपने फायदे के लिए एक पक्ष का समर्थन करने और दूसरे के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है. सेना का आरोप है कि संयुक्त अरब अमीरात अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को हथियार मुहैया करा रहा है. हालांकि, संयुक्त अरब अमीरात इन सभी आरोपों का पुरज़ोर खंडन करता है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, सूडान के लंबे समय तक शासक रहे उमर अल-बशीर 2019 में अपदस्थ होने तक सत्ता में थे. यह कदम देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया था. उस वक्त उस वक्त सेना ने कहा था कि अब देश में लोकतंत्र लाया जाएगा, लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ. आज सूडान में दो ताकतें आमने-सामने हैं. एक तरफ है सूडानी सेना और दूसरी तरफ है आरएसएफ (रैपिड सपोर्ट फोर्स) नाम की अर्धसैनिक ताकत. RASF को UAE और लीबिया का समर्थन मिल रहा है. इस मदद से आरएसएफ ने पश्चिमी और मध्य सूडान के दारफुर और कोर्डोफन पर कब्जा कर लिया है.

मिस्र और UAE ने सूडान को कर दिया है तबाह

वहीं, मिस्र को डर है कि अगर आरएसएफ ने नील नदी के आसपास का इलाका कब्जा कर लिया तो वहां अस्थिरता बढ़ जाएगी, इसलिए मिस्र सूडानी सेना का समर्थन कर रहा है. संयुक्त अरब अमीरात पर आरोप है कि वह सोने की तस्करी और गैरकानूनी नेटवर्क के जरिए आरएसएफ को पैसा और हथियार उपलब्ध करा रहा है. इन दोनों मुस्लिम देशों ने मिलकर सूडान को तबाह कर दिया है. आज सूडान में हालात ऐसे हैं कि लोगों को साफ पानी पीना तो दूर, गंदा पानी भी नसीब नहीं हो रहा है. सूडान में हुई इस त्रासदी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.