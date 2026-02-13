Bangladesh: 17 साल का बनवास, कई बार जेल; अब सत्ता के शीर्ष पर तारिक रहमान

Advertisement
Zee SalaamMuslim WorldBangladesh: 17 साल का बनवास, कई बार जेल; अब सत्ता के शीर्ष पर तारिक रहमान

Who is Tarique Rahman: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बहुमत हासिल किया है. इससे यह साफ हो गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:05 PM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजे साफ हैं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया है. तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं. लंबे समय तक देश निकाला, कानूनी झगड़ों और पॉलिटिकल मुश्किलों के बाद तारिक रहमान अब सत्ता के सबसे करीब हैं. 

60 साल के तारिक रहमान को बांग्लादेश के असरदार जिया परिवार का मुखिया माना जाता है. उनके माता-पिता दोनों ने देश के टॉप लीडरशिप में काम किया है. उनकी मां, खालिदा जिया, देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थीं, जबकि उनके पिता, जियाउर रहमान, आर्मी चीफ से प्रेसिडेंट बने और BNP की स्थापना की. हालांकि, तारिक रहमान का पॉलिटिकल सफर आसान नहीं रहा है. उनके करियर की शुरुआत से ही उन पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं.

आलोचकों का कहना है कि उनके परिवार के असर की वजह से ही पार्टी में उनकी जगह तेज़ी से बढ़ी है. इसके बावजूद उनके सपोर्टर्स का दावा है कि उन्होंने पार्टी को ऑर्गनाइज रखने और स्ट्रेटेजी बनाने में अहम रोल निभाया. तारिक रहमान पहली बार 2001 में एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, जब उनकी मां खालिदा जिया दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनीं. इस दौरान उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी गईं. 2002 में उन्हें BNP में एक सीनियर पोस्ट पर प्रमोट किया गया, इस कदम की विपक्ष ने खुलकर आलोचना की और इसे भाई-भतीजावाद बताया. बाद के सालों में वे पार्टी में एक सख्त और डिसिप्लिन लागू करने वाले लीडर के तौर पर जाने गए.

2007 में मिलिट्री सपोर्ट वाली केयरटेकर सरकार के दौरान तारिक रहमान को करप्शन के आरोप में अरेस्ट किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उन्हें टॉर्चर किया गया. लगभग 18 महीने जेल में बिताने के बाद वे देश छोड़कर लंदन भाग गए. उस समय की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने की परमिशन लेने के लिए पॉलिटिक्स से दूर रहने का वादा किया था. तारिक रहमान अगले 17 सालों तक बांग्लादेश नहीं लौटे, लेकिन विदेश में रहते हुए BNP की स्ट्रेटेजी और पॉलिसीज को गाइड करते रहे. 2018 में खालिदा जिया को जेल की सजा होने के बाद से तारिक रहमान पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे.

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान तारिक रहमान पर कई क्रिमिनल केस में जांच हुई, जिसमें 2004 में एक पॉलिटिकल रैली पर ग्रेनेड हमला भी शामिल था. उन्हें कई मामलों में गैरहाजिरी में सजा सुनाई गई, हालांकि बाद में कुछ मामलों में उन्हें राहत मिल गई. तारिक रहमान 25 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश लौट आए. ठीक पांच दिन बाद उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया. इसके बाद उन्हें 9 जनवरी को ऑफिशियली BNP का प्रेसिडेंट घोषित किया गया. पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना ​​है कि पार्टी के अंदर लीडरशिप में बदलाव लगभग तय था, क्योंकि लंबे समय से दबाव और पॉलिटिकल दबाव का सामना कर रही BNP, जिया परिवार के बाहर किसी नए चेहरे को मैदान में नहीं उतार पा रही थी.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

Bangladesh newsBangladesh New PMBangladesh New PM Tarique Rahman

