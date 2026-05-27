Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3230474
Zee SalaamMuslim WorldPakistan News: “मेरे पूर्वज हिंदू थे”, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों कहा?

Pakistan News: “मेरे पूर्वज हिंदू थे”, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों कहा?

Pakistan News: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के बच्चों को “गलत इतिहास” पढ़ाया जा रहा है और लोग अपनी असली जड़ों से दूर होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि “मेरे पूर्वज हिंदू थे” और दावा किया कि पाकिस्तान में इतिहास की किताबों से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासकों को लगभग हटा दिया गया. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 27, 2026, 04:20 PM IST

Trending Photos

Pakistan News: “मेरे पूर्वज हिंदू थे”, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों कहा?

Pakistan News: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने विवादित बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं. इसी बीच, उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है. एक इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के बच्चों को “गलत इतिहास” पढ़ाया जा रहा है और देश के लोग अपनी असली जड़ों से दूर होते जा रहे हैं. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के कई मुसलमान अपने हिंदू पूर्वजों से नफरत करते हैं और बड़ी संख्या में लोग यह दावा करते हैं कि उनके पूर्वज सऊदी अरब या ईरान से आए थे. उन्होंने कहा कि यह सोच जानबूझकर बनाई गई ताकि नई पीढ़ी अपनी वास्तविक सभ्यता और इतिहास से कट जाए.

उन्होंने इतिहास की किताबों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान में हिंदू शासकों और भारतीय सभ्यता के कई महत्वपूर्ण अध्यायों को लगभग मिटा दिया गया. आसिफ ने कहा, “हमने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को इतिहास की किताबों से हटा दिया क्योंकि वे हिंदू थे.” उन्होंने आगे कहा, “मेरे पूर्वज हिंदू थे, क्या इससे मैं कम पाकिस्तानी हो जाता हूं?”

सम्राट अशोक को लेकर क्या कहा?
रक्षा मंत्री के अनुसार पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली किताबें इस तरह तैयार की गईं कि आने वाली पीढ़ियों को एक खास मानसिकता में ढाला जा सके. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की लड़ाइयों और वैश्विक राजनीति में पाकिस्तान की भूमिका के दौरान समाज की सोच बदली गई और उसी हिसाब से इतिहास को पेश किया गया. आसिफ ने चिंता जताते हुए कहा कि पाकिस्तान के कई बच्चों को यह तक नहीं पता कि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक कौन थे. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को तथ्यात्मक इतिहास पढ़ाने के बजाय एक सीमित और राजनीतिक सोच के साथ तैयार किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इजरायल को लेकर क्लियर किया स्टैंड
ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय आया है जब वह अमेरिका और इजरायल से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा में हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने और इजरायल को मान्यता देने की अपील की थी. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे किसी समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसकी “बुनियादी सोच” के खिलाफ हो. उन्होंने दोहराया कि जब तक 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होती, तब तक पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देगा. गौरतलब है कि पाकिस्तान ने अपने 78 साल के इतिहास में कभी भी इजरायल को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsKhawaja Asif

Trending news

Pakistan News
“मेरे पूर्वज हिंदू थे”, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों कहा?
CM Vijay Wish For Eid Al Adha
अपने इस्लामी भाइयों को CM विजय ने दी खास अंदाज में बकरीद की बधाई
india slams pakistan in un
UN में भारत का दोटूक संदेश; आतंकवाद पर पाकिस्तान को भुगतने होंगे नतीजे
Bakrid 2026
ऊंट से लेकर बकरे तक..., आखिर किन जानवरों की दी जा सकती है कुर्बानी? जानें डिटेल
judiciary
Opinion: क्या मुल्क में सत्ता के आगे अपना वक़ार खो रही है अदालत-ए-उज़्मा ?
Universal civil code
Opinion: 30 करोड़ मुसलमान को कटघरे में खड़े करने जैसा है UCC का नैरेटिव गढ़ना
Pakistan News
पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय पर बकरीद की पाबंदी? पुलिस ने जब्त किए कुर्बानी के बकरे
Gaza News
मलबों और तबाही के बीच गाजा में पढ़ी गई बकरीद की नमाज, भावुक कर देंगी तस्वीरें
muslim news
14 साल बाद मिटा मौलाना के माथे से आतंकवाद का कलंक; कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
mira road clash
मीरा रोड में बकरीद से पहले बवाल, VHP-बजरंग दल और मुस्लिम पक्ष में हिंसक झड़प