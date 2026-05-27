Pakistan News: “मेरे पूर्वज हिंदू थे”, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों कहा?

Pakistan News: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने विवादित बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं. इसी बीच, उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है. एक इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के बच्चों को “गलत इतिहास” पढ़ाया जा रहा है और देश के लोग अपनी असली जड़ों से दूर होते जा रहे हैं. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के कई मुसलमान अपने हिंदू पूर्वजों से नफरत करते हैं और बड़ी संख्या में लोग यह दावा करते हैं कि उनके पूर्वज सऊदी अरब या ईरान से आए थे. उन्होंने कहा कि यह सोच जानबूझकर बनाई गई ताकि नई पीढ़ी अपनी वास्तविक सभ्यता और इतिहास से कट जाए.

उन्होंने इतिहास की किताबों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान में हिंदू शासकों और भारतीय सभ्यता के कई महत्वपूर्ण अध्यायों को लगभग मिटा दिया गया. आसिफ ने कहा, “हमने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को इतिहास की किताबों से हटा दिया क्योंकि वे हिंदू थे.” उन्होंने आगे कहा, “मेरे पूर्वज हिंदू थे, क्या इससे मैं कम पाकिस्तानी हो जाता हूं?”

सम्राट अशोक को लेकर क्या कहा?

रक्षा मंत्री के अनुसार पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली किताबें इस तरह तैयार की गईं कि आने वाली पीढ़ियों को एक खास मानसिकता में ढाला जा सके. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की लड़ाइयों और वैश्विक राजनीति में पाकिस्तान की भूमिका के दौरान समाज की सोच बदली गई और उसी हिसाब से इतिहास को पेश किया गया. आसिफ ने चिंता जताते हुए कहा कि पाकिस्तान के कई बच्चों को यह तक नहीं पता कि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक कौन थे. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को तथ्यात्मक इतिहास पढ़ाने के बजाय एक सीमित और राजनीतिक सोच के साथ तैयार किया गया.

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इजरायल को लेकर क्लियर किया स्टैंड

ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय आया है जब वह अमेरिका और इजरायल से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा में हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने और इजरायल को मान्यता देने की अपील की थी. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे किसी समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसकी “बुनियादी सोच” के खिलाफ हो. उन्होंने दोहराया कि जब तक 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होती, तब तक पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देगा. गौरतलब है कि पाकिस्तान ने अपने 78 साल के इतिहास में कभी भी इजरायल को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है.