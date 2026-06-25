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Pakistan News: देश और दुनिया भर में मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं. शिया और सुन्नी मुसलमान इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहे हैं. वहीं, पाकिस्तान में मोहर्रम सिर्फ शिया और सुन्नी मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां के कुछ हिंदू परिवार भी इमाम हुसैन की शहादत को सम्मान के साथ याद करते हैं. कराची के रहने वाले 52 साल के राजू राठौर पिछले करीब 45 सालों से मोहर्रम के मौके पर ताजिया तैयार करते आ रहे हैं. राजू राठौर के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि परिवार की आस्था और एक पुरानी मन्नत से जुड़ी जिम्मेदारी है.
दरअसल, राजू राठौर के माता-पिता भारत के गुजरात से 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान आकर बस गए थे. शादी के कई सालों तक संतान न होने पर उनकी मां ने मसूम शाह बुखारी की दरगाह पर मन्नत मांगी थी. राजू राठौर के माता-पिता वादा किया था कि अगर उन्हें संतान होगी तो उनका बच्चा इमाम हुसैन की याद में हर साल ताजिया बनाएगा. राजू का कहना है कि उसी मन्नत को पूरा करने के लिए वह दशकों से यह परंपरा निभा रहे हैं.
राजू राठौर कैसे बनाते हैं ताजिया?
वाजेह हो कि राजू राठौर कांच, कागज, गत्ते और दूसरे सामग्री से अपने खर्च पर ताजिया तैयार करते हैं. मोहर्रम के दौरान वह कराची के दूसरे हिंदुओं के साथ शिया इमामबाड़ों में भी जाते हैं, मजलिस में शामिल होते हैं और जुलूस में भी हिस्सा लेते हैं. राजू ने कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए है और उनकी श्रद्धा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है. कराची के ही एक दूसरी हिंदू भारत कुमार भी इमाम हुसैन का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहना है कि उनके धर्म ने कभी यह नहीं सिखाया कि दूसरे धर्मों या परंपराओं का सम्मान न किया जाए. जैसे वे अपने हिंदू त्योहार पूरे उत्साह से मनाते हैं, उसी तरह मोहर्रम में भी श्रद्धा के साथ हिस्सा लेते हैं.
किस वजह से मोहर्रम में हिंदू भी होते हैं शामिल?
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जस्टिन जोन्स के मुताबिक, दक्षिण एशिया में हिंदुओं के मोहर्रम में शामिल होने की परंपरा काफी पुरानी है. इतिहास में कई शिया शासकों ने मोहर्रम के जुलूसों और आयोजनों को संरक्षण दिया, जिससे यह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन गया. समय के साथ कुछ हिंदू समुदाय भी इन परंपराओं से जुड़े और ताजिया बनाने तथा जुलूसों में हिस्सा लेने लगे. लेकिन पिछले कुछ दशकों में धार्मिक समुदायों के अलग-अलग आयोजन बढ़ने के कारण यह परंपरा पहले की तुलना में कम दिखाई देती है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसे हिंदू परिवार मौजूद हैं.