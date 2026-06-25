राजू राठौर कैसे बनाते हैं ताजिया?

वाजेह हो कि राजू राठौर कांच, कागज, गत्ते और दूसरे सामग्री से अपने खर्च पर ताजिया तैयार करते हैं. मोहर्रम के दौरान वह कराची के दूसरे हिंदुओं के साथ शिया इमामबाड़ों में भी जाते हैं, मजलिस में शामिल होते हैं और जुलूस में भी हिस्सा लेते हैं. राजू ने कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए है और उनकी श्रद्धा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है. कराची के ही एक दूसरी हिंदू भारत कुमार भी इमाम हुसैन का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहना है कि उनके धर्म ने कभी यह नहीं सिखाया कि दूसरे धर्मों या परंपराओं का सम्मान न किया जाए. जैसे वे अपने हिंदू त्योहार पूरे उत्साह से मनाते हैं, उसी तरह मोहर्रम में भी श्रद्धा के साथ हिस्सा लेते हैं.