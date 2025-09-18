कतर-पाकिस्तान-सऊदी गठबंधन से डरा अमेरिका; ट्रंप को तालिबान तक की करनी पड़ रही जी हुजूरी!
Zee Salaam

कतर-पाकिस्तान-सऊदी गठबंधन से डरा अमेरिका; ट्रंप को तालिबान तक की करनी पड़ रही जी हुजूरी!

Trump on Bagram Airbase: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे में गए बगराम एयरबेस को वापस लेने की कोशिश कर रहा है. आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों दिया बयान, जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें...

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:40 PM IST

Trump on Bagram Airbase: कतर पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट से दूर होते जा रहा है. दोहा पर हुए हमले के बाद सऊदी अरब, UAE और कतर ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की है. इसका मतलब है कि अगर कोई अन्य देश इन देशों पर हमला करता है, तो पाकिस्तान इसे अपने देश पर हमला मानेगा और इन देशों के साथ मिलकर मुंहतोड़ जवाब देगा. 

अब इस डील से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए हैं और मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखने के लिए अफगानिस्तान में मौजूद बगराम एयरबेस को हासिल करना चाहते हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ा गया बगराम एयरबेस फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है. 

ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने कहा, “अफगानिस्तान से हमारी वापसी पूरी तरह एक आपदा थी. हम भी अफगानिस्तान छोड़ना चाहते थे, लेकिन हम ताकत और गरिमा के साथ निकलना चाहते थे. हम बगराम एयरबेस को अपने पास रखना चाहते थे. वह दुनिया के सबसे बड़े एयरबेस में से एक है. लेकिन हमने उसे बिना कुछ लिए छोड़ दिया. अब हम उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं. ये शायद आपके लिए ‘ब्रेकिंग न्यूज़’ हो सकती है.”

ट्रंप क्यों चाहते हैं कब्जा
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब अफगानिस्तान से कुछ मांग रहा है और बदले में बेस वापस लेना चाहता है. उन्होंने बेस के महत्व की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि हम उस बेस को इसलिए भी चाहते हैं, क्योंकि यह चीन के उस इलाके से सिर्फ एक घंटे की दूरी पर है, जहां वह अपने परमाणु हथियार बनाता है.” हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इस दौरान ट्रंप के साथ खड़े थे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की.

आसान नहीं है बेस पर कब्जा
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बगराम एयरबेस को वापस लेना आसान नहीं होगा. तालिबान अभी अफगानिस्तान की सत्ता में है और वह विदेशी सेना की मौजूदगी का विरोध करता है. इसके अलावा अफगानिस्तान में चीन और रूस भी सक्रिय हैं और वे अमेरिका को यहां दोबारा पैर जमाने नहीं देना चाहेंगे. 

अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस क्यों है इतना अहम
दरअसल, बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस है. यह सोवियत दौर में बनाया गया था और 2001 के 9/11 आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अपने मुख्य सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया. 2021 में जब अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से निकलीं, तो यह बेस तालिबान के हाथों में चला गया.  बगराम एयरबेस चीन, पाकिस्तान और मध्य एशिया के कई देशों के करीब है. इसलिए यह अमेरिका के लिए सैन्य और खुफ़िया, दोनों ही कारणों से अहम ठिकाना रहा है.

