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सऊदी अरब भी बनाएगा परमाणु बम? ट्रंप प्रशासन की यूरेनियम डील से मचा हड़कंप

Saudi Arabia Uranium Enrichment Deal: अमेरिका और सऊदी अरब के बीच यूरेनियम एनरिचमेंट पर समझौता हुआ है. ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत दी है. ट्रंप के इस फैसले से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 22, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:42 AM IST
सऊदी अरब भी बनाएगा परमाणु बम? ट्रंप प्रशासन की यूरेनियम डील से मचा हड़कंप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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