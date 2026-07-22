/सऊदी अरब भी बनाएगा परमाणु बम? ट्रंप प्रशासन की यूरेनियम डील से मचा हड़कंप

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Saudi Arabia Uranium Enrichment Deal: मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील को मंज़ूरी दे दी है. इस डील के बाद सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त मिल सकती है. रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट है कि ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी शेयर करने के समझौते को मंजूरी दी है इससे सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता मिल सकती है.
AP ने दो जराए का हवाला देते हुए कहा कि यह समझौता 30 साल तक चलने की उम्मीद है और इसमें प्रोग्राम को विकसित करने में अमेरिकी कंपनियां शामिल होंगी. अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त स्टडी के बाद, इससे सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट सुविधा बनाने का रास्ता खुल सकता है. रॉयटर्स ने दो सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रशासन आने वाले दिनों में कांग्रेस के सामने यह समझौता पेश करने की योजना बना रहा है. इसे "123 एग्रीमेंट" कहा जा रहा है और इस पर अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए हैं.
रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समझौते में वे सुरक्षा उपाय शामिल नहीं हैं, जिनके बारे में वॉशिंगटन ने पहले कहा था कि न्यूक्लियर मटीरियल को हथियारों के प्रोग्राम में इस्तेमाल होने से रोकने के लिए वे जरूरी हैं. लेकिन व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक रूप से इस समझौते की पुष्टि नहीं की है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब भी न्यूक्लियर बम बनाएगा? या फिर किन उद्देश्यों के लिए यह यूरेनियम एनरिचमेंट का उपयोग करेगा. आइए जानते हैं.
न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा सऊदी अरब?
दरअसल, अमेरिका ने सऊदी अरब को यूरेनियम को एनरिच करने की इजाजत दे दी है. लेकिन, सऊदी अरब पर भविष्य में कभी भी परमाणु बम बनाने की रोक है. यूरेनियम का इस्तेमाल न सिर्फ़ परमाणु बम बनाने के लिए, बल्कि बिजली पैदा करने और हथियार बनाने के लिए भी किया जाता है. बिजली घर बनाने के लिए यूरेनियम को सिर्फ 3 से 5 फीसद तक एनरिच किया जाता है. वहीं, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90 फीसद तक एनरिचमेंट की जरूरत होती है. सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन की निगरानी अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत की जाएगी.