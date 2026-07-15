/इराक़ और तुर्की क्यों बनते जा रहे हैं अमेरिका की नई मुहब्बत, क्या जल जाएगा ईरान?

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इस वक़्त मिडिल ईस्ट में हालात बेहद कशीदा हैं. अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहा है. ईरान भी हमलों का जवाब दे रहा है. गुज़िश्ता रात भी अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बेहद संगीन था. दोनों मुल्कों की तरफ़ से एक-दूसरे के मिलिट्री ठिकानों पर भारी हमले किए गए. अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया, तो वहीं जवाब में ईरान की फ़ौज और आईआरजीसी ने भी रीजन में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए.
ईरान के ईरानशहर, बुशहर और अहवाज़ पर अमेरिकी हमलों से भारी नुकसान हुआ है.ईरानी आर्मी के मुताबिक, ईरानशहर पर अमेरिका ने 13 मिसाइलें दागीं, जिसमें सात जवानों की मौत हो गई और कई जवान ज़ख़्मी हो गए. अमेरिकी हमलों में बैरक के गेस्ट हाउस, गार्ड पोस्ट और रिहाइशी इमारतों को निशाना बनाया गया था. इसके अलावा, बुशहर के गवर्नर मोहम्मद मुज़फ़्फ़री के मुताबिक़ अमेरिकी हमलों में तक़रीबन 260 से ज्यादा लोग ज़ख़्मी हुए है. ईरान के दर्जनों ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका ने फिर से पर्शियन गल्फ़ में नेवेल ब्लाकेड का एलान कर दिया.
अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी बड़े पैमाने पर पलटवार किया है. ईरान ने जॉर्डन के अज़राक हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया, जहां अमेरिकी F-18 फ़ाइटर जेट्स के ठिकानों और बड़े हैंगरों को निशाना बनाया गया. इसके अलावा, ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी के फिफ्थ फ्लिट के बेस पर भी बड़ा हमला किया. इस हमले में अमेरिकी फ़ौज के कमांड सेंटर, नेवी सपोर्ट सेंटर और फ़्यूल टैंकों को तबाह करने का दावा किया गया है.साथ ही, कुवैत के मिना अब्दुल्ला में वाक़े अमेरिकी फ़ौज के सबसे बड़े लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर पर भी ईरान ने हमला किया, जिससे वहां ख़तरनाक आग लग गई.
इस फ़ौजी टकराव के बीच ईरान के आईआरजीसी ने रीजन के मुल्कों से अमेरिकी फ़ौज को बाहर निकालने की अपील भी तेज कर दी है.ईरान ने जॉर्डन और कुवैत की अवाम को ख़िताब करते हुए कहा कि आप अपने मुल्क में अमेरिकी मौजदूगी की मुख़ालिफ़त करें, और अपनी सरज़मीन से किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला न होने दें.
इस बीच ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़िम ग़रीबाबादी ने बड़ा बयान दिया है.काजिम ग़रीबाबादी ने कहा है कि अमेरिका ने सिर्फ़ MoU की ख़िलाफ़वर्ज़ी ही नहीं की है, बल्कि आज रात नेवेल ब्लाकेड लगा कर समझौते को पूरी तरह खत्म कर दिया है.अब ईरान इस MoU पर अमल करने के लिए किसी भी तरह से मजबूर नहीं है.
यानी पहले ट्रंप का सीज़फ़ायर तोड़ने वाला बयान फिर ग़रीबाबादी की उस पर मुहर.ज़ाहिर है आने वाले दिनों में जंग का नया नक़्शा पेश करेंगी.जंग के बीच भी मिडिल ईस्ट में बहुत से नए फ़ैक्टर बन रहे हैं.
इराक़ अमेरिका की नई मुहब्बत
इस नए फ़ैक्टर में इराक़ अमेरिका की नई मुहब्बत है.तारीख़ के सफ़हात को ज़रा पलटिए. जो सच, कल लहू बहाकर लिखा गया था, वो आज ओवल ऑफ़िस के चमचमाते सोफ़ों पर बैठकर मुस्कुरा रहा है.अमेरिका, जो कभी इराक़ की मिट्टी को बारूद से पाट रहा था.आज उसी इराक़ को अपनी नई मुहब्बत बताकर गले लगा रहा है.डोनल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म अली अल ज़ैदी का ऐसे इस्तक़बाल किया जैसे पुरानी रंजिशें कभी थीं ही नहीं. ट्रंप के मुंह से इराक़ के लोगों और वहां की हज़ारों साल पुरानी तारीख़ की तारीफ़ों के जुमले सुन कर किसी मज़ाक़ से कम नहीं लग रहा था. लेकिन क्या ये वाकई कोई नया सवेरा है या फिर उसी पुराने शिकारी का एक नया जाल है.सियासत के इस बदले रंग के पीछे न तो कोई हमदर्दी है और ना ही कोई पछतावा, बल्कि इसके पीछे वही पुराना खेल है जिसे सुपरपावर सदियों से खेलता आ रहा है.
इस मुहब्बत के ड्रामे का दूसरा सीन पेंटागन में शूट किया गया.यहां डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ ने अली अल ज़ैदी से मुलाक़ात की.हेगसेथ का पूरा ज़ोर इस बात पर था कि इराक़ में मौजूद शिया मिलिशिया को पूरी तरह निहत्था यानी डिसआर्म कर दिया जाए. ये कितनी बड़ी मुनाफ़िक़त है कि जिस अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद पूरे इराक़ को ख़ानाजंगी की आग में झोंक दिया.जहां की हिफ़ाज़त के नाम पर उसने शिया और सुन्नीयों को आपस में लड़ाया..आज वो वहां अमन का मसीहा बनकर मिलिशिया को ख़त्म करने की बात कर रहा है..दरअसल, अमेरिका को इराक़ की हिफ़ाज़त से कोई सरोकार नहीं है.उसका असली मक़सद इराक़ी ज़मीन से उस ताक़त को बेअसर करना है जो आने वाले वक़्त में उसके इरादों के आड़े आ सकती है.
ये वही अमेरिका है जिसने साल 2003 में वेपन्स ऑफ़ मास डिस्ट्रक्शन का झूठा अफ़साना गढ़कर पूरे इराक़ को तबाह और बर्बाद कर दिया था.लाखों बेगुनाह इराक़ी इस जंग में मार दिए गए और जो बच गए उन्हें भुखमरी और कंगाली के हवाले कर दिया गया.इस पूरी तबाही का सबसे बड़ा इनाम था इराक़ का काला सोना यानी तेल.अमेरिका ने इराक़ पर कब्ज़ा करके उसके तेल के कुओं को अपनी जागीर बना लिया.कहने को तो आज इराक़ आज़ाद है और वहां एक चुनी हुई सरकार है.लेकिन हक़ीक़त ये है कि आज भी इराक़ के तेल से होने वाली कमाई का एक एक क़तरा अमेरिका की उंगलियों के पोरों से टपकटा है.इराक़ को अपने ही तेल का पैसा भीख की तरह मांगना पड़ता है.
तेल से होने वाली कमाई की लूट का पूरा ढांचा बेहद शातिराना तरीके से तैयार किया गया है.इराक़ अपने तेल की बिक्री से मिलने वाला सारा पैसा सीधे अपने पास नहीं रख सकता.ये सारा पैसा सीधे न्यूयॉर्क के फेडरल रिज़र्व बैंक के एक ख़ास अकाउंट में जमा होता है, जिसे डेवलपमेंट फ़ंड फ़ॉर इराक़ के नाम से जाना जाता है.हर महीने इराक़ की सरकार को अपने मुल्क के मुलाज़मीन की तनख़्वाहें देने और रोज़मर्रा के ख़र्चे चलाने के लिए इस फेडरल रिज़र्व से नक़द डॉलर मंगाने पड़ते हैं.अमेरिकी सरकार बाक़ायदा बख्तरबंद जहाज़ों में करोड़ों डॉलर भरकर बग़दाद भेजती है.अगर कभी इराक़ ने अमेरिका की मर्जी के ख़िलाफ़ कोई क़दम उठाया.तो अमेरिका इस डॉलर की सप्लाई को रोक देता है, जिससे इराक़ की पूरी मईशत घुटनों पर आ जाती है. ये आज़ादी नहीं बल्कि माअशी ग़ुलामी का सबसे बड़ा सुबूत है.
तुर्की है अमेरिका की दूसरी मुहब्बत
अमेरिका की ये ताज़ी दिल्लगी सिर्फ़ इराक़ तक नहीं है.तुर्की भी इस मुहब्बत का दूसरा नाम है.तुर्की में हुई नेटो की ताज़ा बैठक में अमेरिका और तुर्की के बीच एक बेहद अहम डील हुई है.तुर्की जो लंबे वक़्त से अमेरिकी पॉलिसीज़ पर उंगलियां उठाता रहा है, उसे ख़ामोश करने के लिए अमेरिका ने कुछ बड़े वादे किए हैं. इस डील के तहत अमेरिका ने तुर्की को डिफेंस डील और टेक्नॉलजी की सप्लाई को बहाल करने का भरोसा दिया है, जिसके बदले में तुर्की ने इलाक़े में अमेरिकी मंसूबों को अपनी ख़ामोश मंज़ूरी दी है.इस डील के ज़रिए अमेरिका तुर्की को अपने पाले में बनाए रखना चाहता है ताकि इस पूरे खित्ते में उसका दबदबा कमज़ोर न पड़ने पाए.
इस पूरी बिसात को बिछाने का अमेरिका का सिर्फ़ एक ही मक़सद है ईरान के ख़िलाफ़ जमात खड़ी करना. अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक बेहद मज़बूत एंटी-ईरान शील्ड तैयार करने की साज़िश पर काम कर रहा है. इसके लिए वो इराक़ को ईरान के असर से पूरी तरह आज़ाद कराना चाहता है, क्योंकि इराक़ में शिया मिलिशिया सीधे तौर पर ईरान के क़रीब मानी जाती हैं.अगर इराक़ से इन ताक़तों को बेअसर कर दिया जाए और तुर्की को नेटो के umbrella के नीचे रखा जाए, तो ईरान इस पूरे इलाक़े में अकेला पड़ जाएगा.अमेरिका इसी घेराबंदी को मुकम्मल करने के लिए आज इराक़ी हुक्मरानों को गले लगा रहा है.
लेकिन इराक़ी पीएम अली अल ज़ैदी को आयतुल्लाह ख़ुमैनी की वो बात शायद याद नहीं कि अमेरिका की दोस्ती उसकी दुश्मनी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है.अली ज़ैदी ये तो बख़ूबी जानते होंगे कि जब तक इराक़ के तेल की चाबी न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक में बंद रहेगी और जब तक बग़दाद को अपने ही पैसे के लिए वॉशिंगटन का मुंह ताकना पड़ेगा, तब तक कोई भी मुलाक़ात या कोई भी तारीफ़ इराक़ को हक़ीक़त में आज़ाद नहीं कर सकती.ओवल ऑफिस की ये तस्वीरें और पेंटागन की ये मीठी बातें सिर्फ़ काग़ज़ी हक़ीक़त हैं.असली हक़ीक़त तो वो साज़िशें हैं जो मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से जंग की आग में झोंकने के लिए पर्दे के पीछे तैयार की जा रही हैं, और अफ़सोस, कि इस बार भी निशाना इराक़ की ही ज़मीन को बनाया जा रहा है.