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इराक़ और तुर्की क्यों बनते जा रहे हैं अमेरिका की नई मुहब्बत, क्या जल जाएगा ईरान?

ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, और दोनों देश एक बार फिर जंग की आग में कूद गए है. एक दूसरे के ठिकानों पर ज़ोरदार हमले कर रहे हैं. इसी बीच अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी देश इराक और तुर्किये को साधना शुरू कर दिया है. दोनों देशों पर अमेरिका मेहरबान हो रहा है, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका से दुश्मनी से भी बेकार है दोस्ती रखना. आइये समझते हैं कि आखिर अमेरिका इन देशों से क्यों दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे?

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 15, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:17 PM IST
इराक़ और तुर्की क्यों बनते जा रहे हैं अमेरिका की नई मुहब्बत, क्या जल जाएगा ईरान?
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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