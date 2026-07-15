/इराक़ और तुर्की क्यों बनते जा रहे हैं अमेरिका की नई मुहब्बत, क्या जल जाएगा ईरान?

इस नए फ़ैक्टर में इराक़ अमेरिका की नई मुहब्बत है.तारीख़ के सफ़हात को ज़रा पलटिए. जो सच, कल लहू बहाकर लिखा गया था, वो आज ओवल ऑफ़िस के चमचमाते सोफ़ों पर बैठकर मुस्कुरा रहा है.अमेरिका, जो कभी इराक़ की मिट्टी को बारूद से पाट रहा था.आज उसी इराक़ को अपनी नई मुहब्बत बताकर गले लगा रहा है.डोनल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म अली अल ज़ैदी का ऐसे इस्तक़बाल किया जैसे पुरानी रंजिशें कभी थीं ही नहीं. ट्रंप के मुंह से इराक़ के लोगों और वहां की हज़ारों साल पुरानी तारीख़ की तारीफ़ों के जुमले सुन कर किसी मज़ाक़ से कम नहीं लग रहा था. लेकिन क्या ये वाकई कोई नया सवेरा है या फिर उसी पुराने शिकारी का एक नया जाल है.सियासत के इस बदले रंग के पीछे न तो कोई हमदर्दी है और ना ही कोई पछतावा, बल्कि इसके पीछे वही पुराना खेल है जिसे सुपरपावर सदियों से खेलता आ रहा है.